साहिबाबाद के कनावनी में बिजली चोरी का महाघोटाला: पांच साल में 22 करोड़ का चूना

गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में स्थित कनावनी की झुग्गियों में चल रहे बिजली चोरी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। विभागीय मिलीभगत से चल रहे इस खेल में निगम को करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिसकी जांच अब तेज कर दी गई है।

साहिबाबाद के अंतर्गत आने वाले कनावनी क्षेत्र की झुग्गियों में एक सुनियोजित और बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खेल पिछले पांच वर्षों से फल-फूल रहा है। यह घोटाला महज चंद रुपयों का नहीं, बल्कि करोड़ों की चपत का है। साहिबाबाद के कनावनी की करीब 1500 झुग्गियों में अवैध तरीके से बिजली के कनेक्शन देकर आम जनता से हर महीने लाखों रुपये वसूले जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से अवैध वसूली के जरिए करीब 30 लाख रुपये प्रति माह जमा किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी खजाने यानी विद्युत निगम को हर महीने 36.

75 लाख रुपये की चपत लग रही है। विद्युत निगम के सूत्रों के अनुसार, दैनिक जागरण द्वारा इस मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद विभाग की नींद टूटी है और मुख्यालय से कड़े आदेश प्राप्त हुए हैं। अब विभागीय जांच में तेजी लाई गई है और उन अधिकारियों व कर्मचारियों की पहचान की जा रही है, जो इस अवैध नेटवर्क को पर्दे के पीछे से चला रहे थे। इस बिजली चोरी के खेल की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कनावनी की इन 1500 झुग्गियों में हर महीने औसतन 5.25 लाख यूनिट बिजली की खपत हो रही है। इनमें से अधिकांश झुग्गियों में फ्रीज, कूलर, पंखे और एलईडी टीवी जैसे बिजली के भारी उपकरण चलाए जा रहे हैं। विद्युत निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि प्रति झुग्गी औसतन 350 यूनिट बिजली हर माह खर्च हो रही है। नाममात्र के लिए केवल तीन से चार सरकारी मीटर लगाए गए हैं, जबकि शेष पूरी बिजली सीधे बिजली के मुख्य तारों से चोरी की जा रही है। विद्युत निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और संविदा कर्मियों ने मिलीभगत करके पिछले पांच वर्षों में निगम को लगभग 22.05 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि यह कोई छिटपुट चोरी नहीं बल्कि एक व्यवस्थित संगठित अपराध है जो विभागीय अधिकारियों की शह के बिना संभव नहीं था। जांच प्रक्रिया के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, 18 अप्रैल को एक विशेष कमेटी गठित की गई है, जिसमें अधिशासी अधिकारी अजय कुमार और शिवांगी को मामले की तह तक जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले तीन दिनों से गहन जांच जारी है और फाइलों की परतें खुल रही हैं। अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और इसमें शामिल किसी भी दोषी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि, सूत्रों का यह भी कहना है कि घोटाले में शामिल अधिकारी और कर्मचारी अब खुद को बचाने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक जुगाड़ लगाने में जुट गए हैं। वे जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे बड़ी कार्रवाई से बच सकें। इस पूरे प्रकरण में अब अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर न केवल कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि विभागीय स्तर पर भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस घोटाले ने विद्युत वितरण निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं और पारदर्शिता को लेकर विभाग की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है





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