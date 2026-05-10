साहिबाबाद में भीषण गर्मी के बीच दूषित पानी से जूझ रहे जिले के लाखों

ट्रांस हिंडन के क्षेत्रों में रोजाना कहीं न कहीं दूषित और अधिक टीडीएस के पानी की आपूर्ति हो रही है। रविवार को भी विभिन्न इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति हुई। इससे लाखों लोगों को सामने पानी का संकट छा गया है। किसी ने बोतलबंद पानी से गुजारा किया तो कोई दिनभर इस संकट से जूझता रहा है। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में जलकल विभाग इस समस्या से निजात नहीं दिला पा रहा है। वसुंधरा सेक्टर-चार की वार्तालोक सोसायटी के 336 परिवार पिछले कई दिनों से बदबूदार और दूषित पानी की सप्लाई से जूझ रहे हैं। इससे उनके बच्चों को त्वचा एलर्जी, पेट दर्द और उल्टी-दस्त की शिकायतें होने लगी हैं। जलकल विभाग में शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। इन लोगों की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद । ट्रांस हिंडन के क्षेत्रों में रोजाना कहीं न कहीं दूषित और अधिक टीडीएस के पानी की आपूर्ति हो रही है। रविवार को भी विभिन्न इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति हुई। इससे यहां के लाखों लोगों को सामने पानी का संकट छा गया। किसी ने बोतलबंद पानी से गुजारा किया तो कोई दिनभर इस संकट से जूझता रहा। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में जलकल विभाग इस समस्या से निजात नहीं दिला पा रहा है। वसुंधरा सेक्टर-चार की वार्तालोक सोसायटी के 336 परिवार पिछले कई दिनों से बदबूदार और दूषित पानी की सप्लाई से जूझ रहे हैं। इस जल को पीने से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। निवासियों का कहना है कि दो सप्ताह से घरों में जो पानी आ रहा है, उसमें बदबू आ रही है और रंग भी पीला-भूरा रहता है। कई बार तो पानी में कीचड़ जैसे कण भी दिखाई देते हैं। जब लोगों ने पानी की जांच कराई तो टीडीएस 1600 से भी ऊपर पाया गया। जबकि पीने योग्य पानी का टीडीएस 300 से कम होना चाहिए। वार्तालोक सोसाइटी के सचिव प्रेम नाथ पांडे का कहना है कि हम लोग खराब पानी पीने को मजबूर हैं। इससे बच्चों को त्वचा एलर्जी , पेट दर्द और उल्टी-दस्त की शिकायतें आम हो गई हैं। जलकल विभाग में शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। हर परिवार पर बढ़ा आर्थिक बोझ अध्यक्ष आरके सिंह ने बताया कि आरओ लगाने के बाद भी पानी का स्वाद और बदबू नहीं जाती। हम बाहर से पानी की बोतल मंगाने को मजबूर हैं, जिससे एक परिवार पर महीने का तीन से चार हजार रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। सेक्टर-एक में नहीं आ रहा पानी वसुंधरा सेक्टर-एक के मकान नंबर 533 से 630 तक करीब सौ मकानों में कई दिन से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष शेखर त्यागी का कहना है कि दो साल से सबमर्सिबल भी खराब पड़ा हुआ है। जलकल विभाग के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जलापूर्ति कई दिन से ठप पड़ी हुई है। भीषण गर्मी में बिन पानी के सौ से अधिक परिवार जूझ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। - शेखर त्यागी, अध्यक्ष, आरडब्ल्यूए। कभी दूषित पानी की आपूर्ति होती है तो कभी आपूर्ति ही ठप हो जाती है। दुकानों से बोतलबंद पानी खरीदकर गुजारा करना पड़ रहा है। - नितिन शर्मा, निवासी, वसुंधरा सेक्टर-एक आए दिन पानी की समस्या रहने के कारण बजट भी खराब हो जाता है। ब्रांडेड पानी की बोतल 100 से 150 रुपये की आती है। - अमित सिंघल, निवासी, वसुंधरा सेक्टर-ए.

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस हिंडन के क्षेत्रों में रोजाना कहीं न कहीं दूषित और अधिक टीडीएस के पानी की आपूर्ति हो रही है। रविवार को भी विभिन्न इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति हुई। इससे यहां के लाखों लोगों को सामने पानी का संकट छा गया। किसी ने बोतलबंद पानी से गुजारा किया तो कोई दिनभर इस संकट से जूझता रहा। लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में जलकल विभाग इस समस्या से निजात नहीं दिला पा रहा है। वसुंधरा सेक्टर-चार की वार्तालोक सोसायटी के 336 परिवार पिछले कई दिनों से बदबूदार और दूषित पानी की सप्लाई से जूझ रहे हैं। इस जल को पीने से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। निवासियों का कहना है कि दो सप्ताह से घरों में जो पानी आ रहा है, उसमें बदबू आ रही है और रंग भी पीला-भूरा रहता है। कई बार तो पानी में कीचड़ जैसे कण भी दिखाई देते हैं। जब लोगों ने पानी की जांच कराई तो टीडीएस 1600 से भी ऊपर पाया गया। जबकि पीने योग्य पानी का टीडीएस 300 से कम होना चाहिए। वार्तालोक सोसाइटी के सचिव प्रेम नाथ पांडे का कहना है कि हम लोग खराब पानी पीने को मजबूर हैं। इससे बच्चों को त्वचा एलर्जी, पेट दर्द और उल्टी-दस्त की शिकायतें आम हो गई हैं। जलकल विभाग में शिकायत की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। हर परिवार पर बढ़ा आर्थिक बोझ अध्यक्ष आरके सिंह ने बताया कि आरओ लगाने के बाद भी पानी का स्वाद और बदबू नहीं जाती। हम बाहर से पानी की बोतल मंगाने को मजबूर हैं, जिससे एक परिवार पर महीने का तीन से चार हजार रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ गया है। सेक्टर-एक में नहीं आ रहा पानी वसुंधरा सेक्टर-एक के मकान नंबर 533 से 630 तक करीब सौ मकानों में कई दिन से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष शेखर त्यागी का कहना है कि दो साल से सबमर्सिबल भी खराब पड़ा हुआ है। जलकल विभाग के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जलापूर्ति कई दिन से ठप पड़ी हुई है। भीषण गर्मी में बिन पानी के सौ से अधिक परिवार जूझ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही। - शेखर त्यागी, अध्यक्ष, आरडब्ल्यूए। कभी दूषित पानी की आपूर्ति होती है तो कभी आपूर्ति ही ठप हो जाती है। दुकानों से बोतलबंद पानी खरीदकर गुजारा करना पड़ रहा है। - नितिन शर्मा, निवासी, वसुंधरा सेक्टर-एक आए दिन पानी की समस्या रहने के कारण बजट भी खराब हो जाता है। ब्रांडेड पानी की बोतल 100 से 150 रुपये की आती है। - अमित सिंघल, निवासी, वसुंधरा सेक्टर-ए





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