साहसी युवक सुमित की शहादत: ब्यास नदी में दो जीवन बचाए, स्वयं जल में बह गए

भुंतर में ब्यास नदी में दो प्रवासी युवाओं की जान बचाने के बाद जल में बहकर मारे गए सुमित की मानवीय बलिदान कथा। स्थानीय पुलिस और लोगों ने मिलकर शव बरामद किया, पोस्टमार्टम करवाई और परोपकार को सम्मानित किया।

कुल्लू जिले के भुंतर कस्बे में ब्यास नदी के किनारे एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक निडर जवान सुमित ने दो डूबते प्रवासी युवाओं की जान बचाने के बाद स्वयं को नदी के तीव्र प्रवाह में खो दिया। शाम के समय जब एक अन्य राज्य से आए प्रवासी ने पुराने पुल से छलांग लगाते ही पानी में डूबना शुरू किया, सुमित ने बिना किसी झिझक के तुरंत मदद के लिए जल में कूद पडा। अपने साहस िक कदम से वह न केवल उस व्यक्ति को बचा पाया, बल्कि साथ ही नदी में फंसे दो और युवाओं को भी सुरक्षित किनारे तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु इस बड़ाई के बाद, तेज धारा ने सुमित को अपनी पकड़ में ले लिया और वह लापता हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया। देर शाम तक नदी के किनारे कई स्वयंसेवकों ने हाथ पहिया, लेकिन सुमित का कोई भी निशान नहीं मिला। अगले दिन सुबह, पुलिस और स्थानीय जनसेना की सहयोगी टोली ने फिर से खोजबीन की, जिसके परिणामस्वरूप सुमित का शव ब्यास नदी के निकलते हिस्से से निकाला गया। शव को पुलिस ने सुरक्षित कर लिया, कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत कुल्लू अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाई और बाद में शव को स्वजनों को सौंप दिया गया। सुमित का पृष्ठभूमि भी कुछ खास नहीं था; वह भुंतर में कपड़ों का व्यापार करता था और किराए के कमरे में रहता था। उसकी मदद करने वाले तीन मित्र भी पंजाब के कपूरथला क्षेत्र से ही थे, और वे सभी समान व्यवसाय से जुड़े थे। बचाए गए दो युवाओं का भी कपड़ा व्यापार से संबंध बताया गया है। इस घटना पर कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने कहा कि सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और सुमित के परोपकार को सम्मानित किया जाएगा। इस शहादत ने मानवता और साहस की नई मिसाल पेश की है, जिससे जनता में एकजुटता और आत्मबल का संचार हुआ है.

कुल्लू जिले के भुंतर कस्बे में ब्यास नदी के किनारे एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक निडर जवान सुमित ने दो डूबते प्रवासी युवाओं की जान बचाने के बाद स्वयं को नदी के तीव्र प्रवाह में खो दिया। शाम के समय जब एक अन्य राज्य से आए प्रवासी ने पुराने पुल से छलांग लगाते ही पानी में डूबना शुरू किया, सुमित ने बिना किसी झिझक के तुरंत मदद के लिए जल में कूद पडा। अपने साहसिक कदम से वह न केवल उस व्यक्ति को बचा पाया, बल्कि साथ ही नदी में फंसे दो और युवाओं को भी सुरक्षित किनारे तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु इस बड़ाई के बाद, तेज धारा ने सुमित को अपनी पकड़ में ले लिया और वह लापता हो गया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया। देर शाम तक नदी के किनारे कई स्वयंसेवकों ने हाथ पहिया, लेकिन सुमित का कोई भी निशान नहीं मिला। अगले दिन सुबह, पुलिस और स्थानीय जनसेना की सहयोगी टोली ने फिर से खोजबीन की, जिसके परिणामस्वरूप सुमित का शव ब्यास नदी के निकलते हिस्से से निकाला गया। शव को पुलिस ने सुरक्षित कर लिया, कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत कुल्लू अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाई और बाद में शव को स्वजनों को सौंप दिया गया। सुमित का पृष्ठभूमि भी कुछ खास नहीं था; वह भुंतर में कपड़ों का व्यापार करता था और किराए के कमरे में रहता था। उसकी मदद करने वाले तीन मित्र भी पंजाब के कपूरथला क्षेत्र से ही थे, और वे सभी समान व्यवसाय से जुड़े थे। बचाए गए दो युवाओं का भी कपड़ा व्यापार से संबंध बताया गया है। इस घटना पर कुल्लू के पुलिस अधीक्षक मदन लाल कौशल ने कहा कि सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और सुमित के परोपकार को सम्मानित किया जाएगा। इस शहादत ने मानवता और साहस की नई मिसाल पेश की है, जिससे जनता में एकजुटता और आत्मबल का संचार हुआ है





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