सिंगरौली बैंक डकैती: बिहार से एक आरोपी गिरफ्तार, 15 लाख कैश और 61 ग्राम सोना बरामद

सिंगरौली बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई बड़ी डकैती के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। बिहार के रोहतास से एक आरोपी कमलेश कुमार को 15.72 लाख रुपये नकद और 61 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह आरोपी पांच लोगों के गिरोह का हिस्सा है जिसने लगभग 15 करोड़ रुपये के सोने और 20 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि लूटी थी। पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

सिंगरौली बैंक डकैती : बिहार से एक गिरफ्तार ; 15 लाख कैश और 61 ग्राम सोना बरामद मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई एक बड़ी डकैती के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने इस डकैती के एक आरोपी कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 15 लाख 72 हजार रुपये नकद और 61 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। यह गिरफ्तार ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय–गया

रेलखंड पर हुई, जब आरोपी पटना–सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन से अपने गांव नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्वाल बिगहा लौट रहा था। प्रारंभिक पूछताछ में कमलेश कुमार ने बैंक डकैती में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। इस डकैती में कुल पांच आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर लगभग 15 करोड़ रुपये मूल्य का सोना और 20 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि लूटी थी। पुलिस ने आरपीएफ से आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ कर रही है। घटना का विवरण यह है कि शुक्रवार को सिंगरौली के बैढ़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में पांच हथियारबंद बदमाशों ने मात्र 15-20 मिनट में इस वारदात को अंजाम दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो बदमाश पहले बैंक में घुसे और कुछ देर बाद तीन और अंदर आ गए। इनमें से तीन के पास पिस्टल और दो के पास कट्टा था। उन्होंने बैंक में मौजूद ग्राहकों और कर्मचारियों को हथियारों के बल पर काबू में कर लिया और उनके मोबाइल फोन जमा करवा दिए। विरोध करने पर उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। ग्राहकों को दीवार से सटाकर बैठा दिया गया और किसी भी हलचल पर गोली मारने की धमकी दी गई। एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि खांसने तक पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिससे सभी में अत्यधिक दहशत का माहौल था। एक बदमाश सीधे बैंक मैनेजर के केबिन में घुसा और कनपटी पर कट्टा अड़ाकर लॉकर की चाभियां मांगीं। मैनेजर के मना करने पर उसे थप्पड़ मारा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। डर के मारे मैनेजर ने गोल्ड लोन वाले लॉकर की चाभियां सौंप दीं। बदमाशों को लॉकर में रखे सोने की जानकारी पहले से थी, उन्होंने पांचों लॉकर खोलकर करीब ढाई किलो सोने की पेटियां और जेवर बैग में भर लिए। इसी दौरान, एक अन्य बदमाश कैश काउंटर से नकदी समेटता रहा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दो बाइकों से फरार हो गए। पुलिस को मौके से एक बदमाश का कट्टा बरामद हुआ है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में तीन आरोपियों के चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। इस गंभीर घटना के मद्देनजर, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा ने सख्त रुख अपनाया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर डीजीपी स्वयं हेलीकॉप्टर से रीवा पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी और तकनीकी जांच के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। 17 अप्रैल को हुई इस डकैती में पांच हथियारबंद बदमाशों ने बैंक में घुसकर कर्मचारियों को बंधक बनाया और करीब 20 लाख 20 हजार रुपये नकद तथा गोल्ड लोन से जुड़े लगभग 15 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण लूट लिए थे। इस दौरान उन्होंने फायरिंग कर दहशत भी फैलाई थी। वर्तमान में पुलिस ने एक आरोपी को नगद और ज्वैलरी के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं। साथ ही, सीमावर्ती राज्यों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि फरार आरोपियों को पकड़ा जा सके। यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है और पुलिस प्रशासन पर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दबाव है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बैंक डकैती सिंगरौली गिरफ्तार नकद बरामद सोना बरामद

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

झारखंड में 15 लाख का इनामी नक्सली सहदेव महतो समेत 4 ढेर, चाईबासा में 'एक करोड़ी' मिसिर बेसरा की घेराबंदीचतरा-हजारीबाग सीमा पर हुई मुठभेड़ में चार नक्सलियों को मार गिराया। इस कार्रवाई की सबसे बड़ी सफलता 15 लाख रुपये के इनामी नक्सली कमांडर सहदेव महतो का खात्मा है।

Read more »

सरकार ने 15 बड़े बैंकों को 2029 तक सोना-चांदी आयात की दी मंजूरीसरकार ने 15 बड़े बैंकों को 2029 तक सोना-चांदी आयात की दी मंजूरी

Read more »

'ऑपरेशन कोतीनीर' सफल: हजारीबाग में 15 लाख के इनामी सहित चार माओवादी मारे गएJharkhand हजारीबाग के खपिया जंगल में 'ऑपरेशन कोतीनीर' के तहत सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर सहदेव महतो, 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर रंजीत गंझू सहित चार माओवादी मारे गए।

Read more »

सरकारी नौकरी का झांसा देकर 15 लाख की ठगी, बोलांगीर निवासी गिरफ्तारसुंदरगढ़ पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने का वादा कर एक महिला से 14.45 लाख रुपये ठगने के आरोप में बोलांगीर निवासी सरोज नंदा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिला को अपने जाल में फंसाया था।

Read more »

MP Bank Robbery Case:सिंगरौली बैंक डकैती का मास्टरमाइंड बिहार में गिरफ्तार, 15 लाख नकद और सोना बरामदMP Singrauli Bank Robbery Mastermind Arrested मध्य प्रदेश के सिंगरौली बैंक डकैती मामले में बिहार में बड़ी कार्रवाई हुई है। डेहरी आरपीएफ ने सिंगरौली-पटना एक्सप्रेस से एक संदिग्ध कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया। उसके पास से 15 लाख से अधिक नकद और 61 ग्राम सोना बरामद...

Read more »

सिंगरौली बैंक डकैती: बिहार से एक गिरफ्तार; 15 लाख कैश और 61 ग्राम सोना बरामदपंडित दीनदयाल उपाध्याय–गया रेलखंड के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आरपीएफ ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुई बैंक डकैती के एक

Read more »