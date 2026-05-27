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सिंगापुर ओपन: एचएस प्रणय ने बड़ा उलटफेर करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया; पीवी सिंधू और सात्विक-चिराग की जोड़ी भी आगे बढ़ी

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सिंगापुर ओपन: एचएस प्रणय ने बड़ा उलटफेर करते हुए दूसरे दौर में प्रवेश किया; पीवी सिंधू और सात्विक-चिराग की जोड़ी भी आगे बढ़ी
सिंगापुर ओपनएचएस प्रणयजोनाथन क्रिस्टी
📆27-05-2026 17:49:00
📰Dainik Jagran
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सिंगापुर बैडमिंटन ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी एचएस प्रणय ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराकर पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं, पीवी सिंधू और मिश्रित डबल जोड़ी सात्विक-चिराग ने भी अपनी रणनीतियों से मुकाबले में आगे बढ़ाई।

हंसते-गुज़रते समय में भी हमें ऐसे अवसर मिलते रहते हैं जो हमें याद करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह विशेष रूप से तब सत्य होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति या घटना से जुड़ते हैं जिसके लिए हमें गहराई से आदर करना चाहिए। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्रयासों और समर्पण के माध्यम से हमें प्रेरित किया है। यह मनाना अ necessity है कि हमारे जीवन में कई ऐसे लोग आते हैं जो हमें नए सीखने के मौके प्रदान करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपने सीखने की प्रक्रिया को गहराई से समझ सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। इन लोगों के साथ बिताए गए समय के दौरान हमें अपने विचारों को व्यक्त करने, अपनी रुचियों और दिलचस्पियों को बढ़ाने का मौका मिलता है। यह वह समय है जब हम अपने आप को नए रूप में देख पाते हैं और अपने जीवन के लिए नए संदर्द बना लेते हैं। इन सभी बातों के अलावा, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यह विशेष रूप से तब सत्य होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति या घटना से जुड़ते हैं जो हमें प्रेरित करता है और हमें नए रुकावटों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। आज भी हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्रयासों और समर्पण के माध्यम से हमें प्रेरित किया है.

हंसते-गुज़रते समय में भी हमें ऐसे अवसर मिलते रहते हैं जो हमें याद करने के लिए मजबूर कर देते हैं। यह विशेष रूप से तब सत्य होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति या घटना से जुड़ते हैं जिसके लिए हमें गहराई से आदर करना चाहिए। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्रयासों और समर्पण के माध्यम से हमें प्रेरित किया है। यह मनाना अ necessity है कि हमारे जीवन में कई ऐसे लोग आते हैं जो हमें नए सीखने के मौके प्रदान करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपने सीखने की प्रक्रिया को गहराई से समझ सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। इन लोगों के साथ बिताए गए समय के दौरान हमें अपने विचारों को व्यक्त करने, अपनी रुचियों और दिलचस्पियों को बढ़ाने का मौका मिलता है। यह वह समय है जब हम अपने आप को नए रूप में देख पाते हैं और अपने जीवन के लिए नए संदर्द बना लेते हैं। इन सभी बातों के अलावा, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। यह विशेष रूप से तब सत्य होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति या घटना से जुड़ते हैं जो हमें प्रेरित करता है और हमें नए रुकावटों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। आज भी हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्रयासों और समर्पण के माध्यम से हमें प्रेरित किया है

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

सिंगापुर ओपन एचएस प्रणय जोनाथन क्रिस्टी बैडमिंटन पीवी सिंधू सात्विक-चिराग सुपर 750 टूर्नामेंट भारतीय खिलाड़ी

 

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