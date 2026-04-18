सिंधु जल संधि: तनाव, जलवायु परिवर्तन और सहयोग की उम्मीद

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि तनाव, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव और द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर विशेषज्ञों की राय।
नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले एक साल से सिंधु जल संधि को लेकर तनाव बना हुआ है। पिछले साल अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित करने की घोषणा की थी, जिसके बाद से यह मुद्दा गरमाया हुआ है। सिंधु नदी बेसिन दोनों देशों के लगभग 30 करोड़ लोगों के लिए जीवनरेखा है, जो खेती के लिए सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस पर निर्भर हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा तनाव के बावजूद, किसी भी तरह की गुप्त या गुप्त बातचीत (बैकडोर बातचीत) दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। पर्यावरण विशेषज्ञों, भार्गवी भारद्वाज और डॉक्टर बीट्रिस मोसेलो ने चाथम हाउस में प्रकाशित अपने एक लेख में सिंधु जल संधि के वर्तमान परिदृश्य पर प्रकाश डाला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि 1960 की यह संधि हाल के वर्षों में काफी दबाव में आ गई है। गर्मियों के मौसम में, भारत नदी के निचले इलाकों (डाउनस्ट्रीम) में पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को कम कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच जल संकट और भी गहरा सकता है।
सिंधु जल संधि, जो लंबे समय तक आपसी समझ पर टिकी हुई थी, आज जल-संबंधी बदलती परिस्थितियों के कारण अत्यधिक दबाव में है। इस क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की दर दुनिया में सबसे तेज है, जिसके कारण 2001 से 2021 के बीच सिंधु बेसिन में साल भर रहने वाली बर्फ और ग्लेशियरों का दायरा 24.8 प्रतिशत तक कम हो गया है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के जवाब में भारत द्वारा संधि को निलंबित करने का निर्णय द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है। जैसे-जैसे दोनों देशों के बीच विश्वास कम हो रहा है, संधि की व्याख्याओं को लेकर मतभेद भी बढ़ रहे हैं, जिससे विवादों का समाधान और भी जटिल हो गया है। यह स्थिति केवल भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों में भी देखी जा रही है, जहां संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण सहयोग में कमी आ रही है।
भार्गवी भारद्वाज और डॉक्टर बीट्रिस मोसेलो के अनुसार, सिंधु जल संधि के ढांचे को पुनर्जीवित करना भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाली की दिशा में पहला कदम हो सकता है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के चलते आपसी सहयोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक विश्वास धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। इन विशेषज्ञों का मानना है कि चुनौतीपूर्ण भू-राजनीतिक संबंधों के बावजूद, पानी के मुद्दे पर निरंतर सहयोग संभव है। यह सहयोग न केवल तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, बल्कि टिकाऊ शांति की स्थापना की दिशा में एक सबसे प्रभावी मार्ग भी साबित हो सकता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है कि वे जल-संबंधी मुद्दों और जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशीलता से निपटें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के बड़े संकट से बचा जा सके। इस दिशा में, कूटनीतिक प्रयास और आपसी समझ पर आधारित संवाद ही एकमात्र रास्ता है।
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