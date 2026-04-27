सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र में शिकायत, भारत के फैसले पर जताई चिंता

पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर भारत द्वारा सिंधु जल संधि के निलंबन पर चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान का कहना है कि इससे दक्षिण एशिया में शांति और सुरक्षा को खतरा है।

6 मई, 2025 को जम्मू-कश्मीर के बारामूला में झेलम नदी पर बने लोअर झेलम हाइडल प्रोजेक्ट डैम ( एलजेएचपी ) से बहता पानी पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखकर भारत के सिंधु जल संधि के संबंध में 'एकतरफ़ा फ़ैसले' पर कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान का कहना है कि इस संधि को निलंबित रखने से दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ़्तिख़ार ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ओर से यह पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को सौंपा। भारत ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संपर्क सीमित करने के साथ-साथ 1960 की सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स' पर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि भारत द्वारा एक साल से सिंधु जल संधि के निलंबन के कारण शांति और सुरक्षा के अलावा मानवीय मामलों में भी गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद से इस 'ख़तरनाक स्थिति' का नोटिस लेने और भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने का आग्रह किया है। इस मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या इसके निलंबित रहने से पाकिस्तान को भविष्य में पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और इसका किसानों और खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंधु जल संधि के तहत भारत को ब्यास, रावी और सतलुज नदी के पानी पर अधिकार दिया गया है, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदी के पानी पर अधिकार प्राप्त है। हालांकि, पाकिस्तान को मिलने वाली इन तीन पश्चिमी नदियों के 20 फ़ीसद पानी पर भी भारत का अधिकार है। सिंधु जल संधि के पूर्व एडिशनल कमिश्नर शीराज़ मेमन का कहना है कि इस संधि के तहत दोनों देशों की कुछ बुनियादी ज़िम्मेदारियां हैं, जिनमें साल में कम से कम एक बार दोनों देशों के वॉटर कमिश्नर्स की बैठक करना, नदियों में पानी के बहाव का डेटा साझा करना और दोनों ओर नदियों पर जारी प्रोजेक्ट्स पर दूसरे देशों की निरीक्षण टीमों के दौरे शामिल हैं। पूर्व सिंधु जल कमिश्नर जमात अली शाह का कहना है कि अगर एक पक्ष समझौते से पीछे हट जाता है तो यह उसकी गंभीरता की कमी को दर्शाता है। उनका मानना है कि पाकिस्तान के लिए यह संधि कोई रियायत नहीं थी, बल्कि इसमें तीन नदियां भारत को देने का फ़ैसला किया गया था। शाह के अनुसार, भारत में पाकिस्तान का पानी रोकने की क्षमता नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा करने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। जल मामलों के विशेषज्ञ मोहसिन लेग़ारी का कहना है कि सिंधु जल संधि के तहत भारत बहते हुए पानी में स्टोरेज बना सकता है, जिससे पाकिस्तान की ओर पानी का बहाव कम हो सकता है। वे बताते हैं कि संधि के निलंबन के कारण दोनों देशों के बीच पानी के बहाव से जुड़े आंकड़ों का आदान-प्रदान भी बंद हो गया है, जिससे योजना बनाने में कठिनाई हो रही है। यदि भारत आगे चलकर संधि का उल्लंघन करते हुए पानी रोकने वाले प्रोजेक्ट्स बनाता है, तो पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर तब जब पानी की आवश्यकता हो। फिलहाल, इस संधि के निलंबन से पाकिस्तान की खेती को तत्काल कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अगले पांच से दस सालों में इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं.

6 मई, 2025 को जम्मू-कश्मीर के बारामूला में झेलम नदी पर बने लोअर झेलम हाइडल प्रोजेक्ट डैम (एलजेएचपी) से बहता पानी पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गया है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र लिखकर भारत के सिंधु जल संधि के संबंध में 'एकतरफ़ा फ़ैसले' पर कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान का कहना है कि इस संधि को निलंबित रखने से दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ़्तिख़ार ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ओर से यह पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को सौंपा। भारत ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संपर्क सीमित करने के साथ-साथ 1960 की सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'एक्स' पर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि भारत द्वारा एक साल से सिंधु जल संधि के निलंबन के कारण शांति और सुरक्षा के अलावा मानवीय मामलों में भी गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद से इस 'ख़तरनाक स्थिति' का नोटिस लेने और भारत से सिंधु जल संधि को बहाल करने का आग्रह किया है। इस मामले पर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या इसके निलंबित रहने से पाकिस्तान को भविष्य में पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और इसका किसानों और खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंधु जल संधि के तहत भारत को ब्यास, रावी और सतलुज नदी के पानी पर अधिकार दिया गया है, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदी के पानी पर अधिकार प्राप्त है। हालांकि, पाकिस्तान को मिलने वाली इन तीन पश्चिमी नदियों के 20 फ़ीसद पानी पर भी भारत का अधिकार है। सिंधु जल संधि के पूर्व एडिशनल कमिश्नर शीराज़ मेमन का कहना है कि इस संधि के तहत दोनों देशों की कुछ बुनियादी ज़िम्मेदारियां हैं, जिनमें साल में कम से कम एक बार दोनों देशों के वॉटर कमिश्नर्स की बैठक करना, नदियों में पानी के बहाव का डेटा साझा करना और दोनों ओर नदियों पर जारी प्रोजेक्ट्स पर दूसरे देशों की निरीक्षण टीमों के दौरे शामिल हैं। पूर्व सिंधु जल कमिश्नर जमात अली शाह का कहना है कि अगर एक पक्ष समझौते से पीछे हट जाता है तो यह उसकी गंभीरता की कमी को दर्शाता है। उनका मानना है कि पाकिस्तान के लिए यह संधि कोई रियायत नहीं थी, बल्कि इसमें तीन नदियां भारत को देने का फ़ैसला किया गया था। शाह के अनुसार, भारत में पाकिस्तान का पानी रोकने की क्षमता नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा करने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। जल मामलों के विशेषज्ञ मोहसिन लेग़ारी का कहना है कि सिंधु जल संधि के तहत भारत बहते हुए पानी में स्टोरेज बना सकता है, जिससे पाकिस्तान की ओर पानी का बहाव कम हो सकता है। वे बताते हैं कि संधि के निलंबन के कारण दोनों देशों के बीच पानी के बहाव से जुड़े आंकड़ों का आदान-प्रदान भी बंद हो गया है, जिससे योजना बनाने में कठिनाई हो रही है। यदि भारत आगे चलकर संधि का उल्लंघन करते हुए पानी रोकने वाले प्रोजेक्ट्स बनाता है, तो पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर तब जब पानी की आवश्यकता हो। फिलहाल, इस संधि के निलंबन से पाकिस्तान की खेती को तत्काल कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन अगले पांच से दस सालों में इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं





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