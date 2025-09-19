सिंधु जल संधि निलंबन: दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को मिलेगा पर्याप्त पानी

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद अगले एक से डेढ़ वर्ष में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने दिल्ली के लिए नया ड्रेनेज मास्टर प्लान जारी करते हुए यमुना की सफाई और पानी की समस्या के समाधान के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किया। हथनी कुंड बैराज के पास डैम बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे बाढ़ नियंत्रण और पानी की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली । केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन से अगले एक से डेढ़ वर्ष में दिल्ली , हरियाणा और राजस्थान को पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली का नया ड्रेनेज मास्टर प्लान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई और दिल्ली में पानी की समस्या दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हथनी कुंड बैराज के पास डैम बनाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ गर्मी के दिनों में पानी

की कमी दूर करने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया है। इस संधि के कारण भारत का पानी पाकिस्तान चला जाता था, लेकिन अब इस पानी का उपयोग भारत में ही किया जाएगा। अगले डेढ़ वर्ष के भीतर यह पानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को उपलब्ध होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो इन राज्यों में जल संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।\1960 से प्रभावी यह संधि, जिसे सिंधु जल संधि के नाम से जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल के वितरण और उपयोग को नियंत्रित करती है। सिंधु नदी प्रणाली में प्रमुख नदी सिंधु के साथ-साथ इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जैसे कि रावी, व्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब शामिल हैं। इस संधि के तहत, भारत को सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के जल पर विशेष अधिकार प्राप्त थे। जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया जाता था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद, इस संधि को निलंबित कर दिया गया है, जिससे भारत को उन नदियों के जल पर नियंत्रण प्राप्त हो गया है जो पहले पाकिस्तान को जाती थीं। मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश से अधिक पानी आने के कारण, हथनी कुंड बैराज से अतिरिक्त पानी को यमुना नदी में डालना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर, हथनी कुंड बैराज के क्षतिग्रस्त होने और दिल्ली में बाढ़ आने का खतरा होता है। इस समस्या के समाधान के लिए, हथनी कुंड बैराज के पास एक डैम बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका काम जल्द ही शुरू होगा। यह परियोजना दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।\इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में रेणुकाजी बांध परियोजना, उत्तराखंड में लखवार बांध परियोजना और उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में किशाऊ बांध परियोजना का काम पूरा होने से भी दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होगा। इन परियोजनाओं के पूरा होने से दिल्ली की पानी की समस्या का दीर्घकालिक समाधान प्राप्त होगा और शहर में जल संकट की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं के माध्यम से, दिल्ली को न केवल पर्याप्त मात्रा में पानी मिलेगा, बल्कि यह जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा। इस पहल से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जल सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार जल संसाधनों के कुशल उपयोग और प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के लोगों को पर्याप्त पानी मिलता रहे, सरकार लगातार विभिन्न जल परियोजनाओं पर काम कर रही है। यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भारत में जल संसाधनों का कुशल उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित करना है





