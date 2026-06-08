सिंध नदी पर बने पुल की नींव से केवल 100 मीटर दूर 20 से 50 फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं। अवैध रेत उत्खनन के कारण गड्ढों की गहराई बढ़ने और बाढ़ आने पर पिलरों की नींव खुलने का खतरा है, जिससे पुल ढह सकता है। सेतु निगम ने तत्काल कार्रवाई की मांग कर हाइवे निगम से पत्र लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद मपरा और राजस्थान सरकारें अवैध खनन पर नजरअंदाज कर रही हैं।

सिंध नदी के पुल की नींव खतरे में पड़ी है। सेतु निगम के एसडीओ सौरभ गौड़ का कलेक्टर किरोड़ीलाल मीना को लिखा पत्र आपातकालीय कार्रवाई की मांग कर रहा है। रेत के अवैध उत्खनन के कारण नदी के तल में 20 से 50 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं जो पिलरों की स्थिति को जोरों से खतरनाक बना दिया है। ये पुल म牌照राजस्थान के धौलपुर और मुरैना जिलों को जोड़ते हैं और रोज हजारों वाहनों का सुरक्षित इस्तेमाल होता है। अगर बाढ़ आती है तो नदी के तल का कटाव तेज होगा और पिलर की नींव खुलकर पुल ढह सकता है, जिससे बड़ी जनहानि और यातायात बाधा होगी।पुल के कार्यक्षेत्र में बड़े पैमाने पर पनडुब्बी और मशीनों से रेत का अवैध उत्खनन जारी है। मेहदा घाट, इंदुर्खी घाट, कालिका माता मंदिर और अमायन-लहार क्षेत्रों में खनन की गहराई 30 से 50 फीट तक बढ़ चुकी है। विशेषकर मुरैना साइड के 8 पिलरों के पास मजबूती पर गंभीर असर पड़ा है। रेत माफिया पर लगाम लगाने वाले अफसरों की लापरवाही और नigation की कमी इन अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। 2016-17 में लगभग 100 करोड़ की लागत से बना यह पुल 34 पिलरों पर टिका है, लेकिन धौलपुर की तुलना में मुरैना की ओर अधिक खनन हुआ है। चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को रोक लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कानूनी कार्रवाई में देरी और कार्यक्रमों को इस कानूनी कटौती पर नाजरअंदाज किए जा रहे हैं। 6 महीने में कैमरे लगाने और बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों की जब्ती के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सरकार ने एसएएफ की टीम तैनात कर निजी खनन कंप्रनाइज कर खाने की आपूर्ति कर दी। इससे पर्यावरण पर गहरा असर पड़ रहा है। नदी के तटबंधों पर कटाव बढ़ेगा, जलीय जीवन हानि होगी, और तेजी से बढ़ते रेत के अवैध उत्खनन से सिंध पुल की सुरक्षा अब एक बड़ई खतरनाक स्थिति में आ चुकी है, जिससे किसी भी समय पुल ढहने का डर जारी है.

सिंध नदी के पुल की नींव खतरे में पड़ी है। सेतु निगम के एसडीओ सौरभ गौड़ का कलेक्टर किरोड़ीलाल मीना को लिखा पत्र आपातकालीय कार्रवाई की मांग कर रहा है। रेत के अवैध उत्खनन के कारण नदी के तल में 20 से 50 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं जो पिलरों की स्थिति को जोरों से खतरनाक बना दिया है। ये पुल म牌照राजस्थान के धौलपुर और मुरैना जिलों को जोड़ते हैं और रोज हजारों वाहनों का सुरक्षित इस्तेमाल होता है। अगर बाढ़ आती है तो नदी के तल का कटाव तेज होगा और पिलर की नींव खुलकर पुल ढह सकता है, जिससे बड़ी जनहानि और यातायात बाधा होगी।पुल के कार्यक्षेत्र में बड़े पैमाने पर पनडुब्बी और मशीनों से रेत का अवैध उत्खनन जारी है। मेहदा घाट, इंदुर्खी घाट, कालिका माता मंदिर और अमायन-लहार क्षेत्रों में खनन की गहराई 30 से 50 फीट तक बढ़ चुकी है। विशेषकर मुरैना साइड के 8 पिलरों के पास मजबूती पर गंभीर असर पड़ा है। रेत माफिया पर लगाम लगाने वाले अफसरों की लापरवाही और नigation की कमी इन अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। 2016-17 में लगभग 100 करोड़ की लागत से बना यह पुल 34 पिलरों पर टिका है, लेकिन धौलपुर की तुलना में मुरैना की ओर अधिक खनन हुआ है। चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को रोक लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन कानूनी कार्रवाई में देरी और कार्यक्रमों को इस कानूनी कटौती पर नाजरअंदाज किए जा रहे हैं। 6 महीने में कैमरे लगाने और बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों की जब्ती के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सरकार ने एसएएफ की टीम तैनात कर निजी खनन कंप्रनाइज कर खाने की आपूर्ति कर दी। इससे पर्यावरण पर गहरा असर पड़ रहा है। नदी के तटबंधों पर कटाव बढ़ेगा, जलीय जीवन हानि होगी, और तेजी से बढ़ते रेत के अवैध उत्खनन से सिंध पुल की सुरक्षा अब एक बड़ई खतरनाक स्थिति में आ चुकी है, जिससे किसी भी समय पुल ढहने का डर जारी है





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