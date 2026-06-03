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सिंह राशि का करियर‑प्रमुख दिन: सूर्य दिग्बली, मंगल योगकारक और शुक्र‑बुध के लाभकारी प्रभाव

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सिंह राशि का करियर‑प्रमुख दिन: सूर्य दिग्बली, मंगल योगकारक और शुक्र‑बुध के लाभकारी प्रभाव
सिंह राशिसूर्य दसवा भावशुक्र बुध ग्यारहवां
📆03-06-2026 23:12:00
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सूर्य की दिग्बली स्थिती दसवें भाव में सिंह राशियों को अधिकार और प्रतिष्ठा प्रदान करती है, जबकि शुक्र‑बुध ग्यारहवें भाव में वित्तीय अवसर खोलते हैं। बृहस्पति‑शनि की देखरेख में खर्चे नियंत्रित होते हैं, और मंगल की योगकारक ऊर्जा नई पहलों को सशक्त बनाती है। राहु‑केतु की स्थितियों से सम्बन्धों में धैर्य आवश्यक है।

आज सिंह राशि यों के लिये एक उल्लेखनीय दिन है जिसमें ग्रहों की स्थिति करियर, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त प्रभाव डालती है। सूर्य, जो लग्नेश ग्रह है, आज दिग्बली रूप में दसवें भाव में स्थित है। दसवाँ भाव कर्म, पेशा और सामाजिक प्रतिष्ठा का गृहनगर माना जाता है, इसलिए सूर्य की इस स्थिति से आत्मविश्वास, अधिकार और पहचान में वृद्धि होगी। लोग आपके कदमों को नज़रअंदाज़ नहीं करेंगे और आपके द्वारा किए गए कार्यों में सम्मान मिलता रहेगा। शुक्र और बुध दोनों ग्यारहवें भाव में एक साथ हैं, जहाँ शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में और बुध अर्द्रा नक्षत्र में स्थित हैं। यह संयोजन संवाद, संपर्क और वित्तीय अवसरों के द्वार खोलता है। पुराने मित्रों या व्यावसायिक साझेदारों से लाभप्रद बातचीत हो सकती है, तथा नई साझेदारी से आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। इसी समय बृहस्पति उच्च के रूप में बारहवें भाव में है, जो एकांत, आध्यात्मिक अध्ययन और गहन अंतर्दृष्टि को दर्शाता है। बृहस्पति को शनि द्वारा देखरेख हासिल है, जो खर्चों को नियंत्रित करते हुए दीर्घकालिक लाभ की संभावना को मजबूत बनाता है। मंगल का योगकारक प्रभाव मेष राशि में नवम भाव में स्थित है, जहाँ वह स्वराशि नक्षत्र में है। यह ऊर्जा आपको शारीरिक शक्ति, साहस और नई पहलों को आरम्भ करने का प्रबल उत्साह देता है। विशेष रूप से, मंगल की चतुर्थ दृष्टि बृहस्पति पर पड़ने से परदे के पीछे चल रहे योजनाओं को सुदृढ़ समर्थन मिलता है, जिससे वे भविष्य में बड़े फल देंगे। राहु कुंभ में सातवें भाव में शतभिषा नक्षत्र में है, जिससे साझेदारियों और वैवाहिक संबंधों में अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकता है; धैर्य और समझदारी से कार्य करना आवश्यक है। केतु सिंह में पहले भाव में मघा नक्षत्र में स्थित है, जिससे कभी‑कभी मन में खालीपन और आत्म‑संदेह की भावना उत्पन्न हो सकती है, परन्तु इसे अधिक नहीं जलाने की सलाह है। शनि मीन में आठवें भाव में रेवती नक्षत्र में है, जिससे अप्रत्याशित बाधाएँ या वित्तीय जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बृहस्पति की देखरेख से नुकसान सीमित रहेगा। कुल मिलाकर, यह दिन सिंह राशि यों के लिये पेशेवर उन्नति, नई आर्थिक संभावनाएँ और आत्म‑विकास का संगम है; सावधानीपूर्वक निर्णय और धैर्य के साथ आप इन ग्रहस्थानों के लाभ को पूरा कर सकते हैं.

आज सिंह राशियों के लिये एक उल्लेखनीय दिन है जिसमें ग्रहों की स्थिति करियर, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त प्रभाव डालती है। सूर्य, जो लग्नेश ग्रह है, आज दिग्बली रूप में दसवें भाव में स्थित है। दसवाँ भाव कर्म, पेशा और सामाजिक प्रतिष्ठा का गृहनगर माना जाता है, इसलिए सूर्य की इस स्थिति से आत्मविश्वास, अधिकार और पहचान में वृद्धि होगी। लोग आपके कदमों को नज़रअंदाज़ नहीं करेंगे और आपके द्वारा किए गए कार्यों में सम्मान मिलता रहेगा। शुक्र और बुध दोनों ग्यारहवें भाव में एक साथ हैं, जहाँ शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में और बुध अर्द्रा नक्षत्र में स्थित हैं। यह संयोजन संवाद, संपर्क और वित्तीय अवसरों के द्वार खोलता है। पुराने मित्रों या व्यावसायिक साझेदारों से लाभप्रद बातचीत हो सकती है, तथा नई साझेदारी से आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। इसी समय बृहस्पति उच्च के रूप में बारहवें भाव में है, जो एकांत, आध्यात्मिक अध्ययन और गहन अंतर्दृष्टि को दर्शाता है। बृहस्पति को शनि द्वारा देखरेख हासिल है, जो खर्चों को नियंत्रित करते हुए दीर्घकालिक लाभ की संभावना को मजबूत बनाता है। मंगल का योगकारक प्रभाव मेष राशि में नवम भाव में स्थित है, जहाँ वह स्वराशि नक्षत्र में है। यह ऊर्जा आपको शारीरिक शक्ति, साहस और नई पहलों को आरम्भ करने का प्रबल उत्साह देता है। विशेष रूप से, मंगल की चतुर्थ दृष्टि बृहस्पति पर पड़ने से परदे के पीछे चल रहे योजनाओं को सुदृढ़ समर्थन मिलता है, जिससे वे भविष्य में बड़े फल देंगे। राहु कुंभ में सातवें भाव में शतभिषा नक्षत्र में है, जिससे साझेदारियों और वैवाहिक संबंधों में अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकता है; धैर्य और समझदारी से कार्य करना आवश्यक है। केतु सिंह में पहले भाव में मघा नक्षत्र में स्थित है, जिससे कभी‑कभी मन में खालीपन और आत्म‑संदेह की भावना उत्पन्न हो सकती है, परन्तु इसे अधिक नहीं जलाने की सलाह है। शनि मीन में आठवें भाव में रेवती नक्षत्र में है, जिससे अप्रत्याशित बाधाएँ या वित्तीय जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बृहस्पति की देखरेख से नुकसान सीमित रहेगा। कुल मिलाकर, यह दिन सिंह राशियों के लिये पेशेवर उन्नति, नई आर्थिक संभावनाएँ और आत्म‑विकास का संगम है; सावधानीपूर्वक निर्णय और धैर्य के साथ आप इन ग्रहस्थानों के लाभ को पूरा कर सकते हैं

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सिंह राशि सूर्य दसवा भाव शुक्र बुध ग्यारहवां मंगल योगकारक राहु केतु प्रभाव

 

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