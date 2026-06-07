सिंह साप्ताहिक राशिफल 8-14 जून 2026: रणनीति और लगन से मिलेगी उन्नति

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह तरक्की और ज्ञानवर्धन लेकर आएगा। चंद्रमा का गोचर वैवाहिक जीवन, करियर और धन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। मंगलदेव साहस बढ़ाएंगे।

सिंह साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 जून 2026 : सूझबूझ भरी रणनीति और अटूट लगन से मिलेगी उन्नति। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह तरक्की के नए द्वार खोलने वाला और ज्ञानवर्धन करने वाला साबित होगा। इस दौरान चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव से शुरू होकर अष्टम, नवम और दशम भाव तक का सफर तय करेगा, जो वैवाहिक जीवन, आंतरिक बदलावों, भाग्य और पेशेवर साख को गहराई से निखारेगा। मेष राशि में विराजमान मंगलदेव साहस और मनोबल को नई ऊंचाई देंगे। सप्ताह के शुरुआती भाग में चंद्रमा सातवें भाव यानी कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे व्यावसायिक साझेदारियों और जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत मजबूत होगा। इसके बाद 9 जून को चंद्रदेव आठवें भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो गुप्त विषयों के चिंतन और आत्मसुधार के लिए उपयुक्त है। 11 जून को चंद्रमा मेष राशि में आएंगे, तब भाग्य का सितारा बुलंद होगा और उच्च अध्ययन के मार्ग प्रशस्त होंगे। सप्ताह के अंत में 13 जून को चंद्रमा का दसवें भाव यानी वृषभ राशि में जाना करियर में नए मुकाम हासिल करने का संकेत देता है। नौकरी और व्यवसाय के मोर्चे पर यह सप्ताह कई बड़े और सकारात्मक अवसर लेकर आने वाला है। 8 जून को कुंभ राशि के चंद्रमा के प्रभाव से नेटवर्किंग कौशल बढ़ेगा और नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। 9 जून को चंद्रदेव मीन राशि की ओर बढ़ेंगे, तो कार्यस्थल पर किसी भी नए सौदे या वादे से पहले कागजी बारीकियों को अच्छी तरह जांच लें और जल्दबाजी से बचें। 11 जून को मेष राशि के चंद्रमा नवम भाव को सक्रिय करेंगे, जो दूरगामी व्यावसायिक योजनाओं को सफल बनाएगा। मंगलदेव भी इसी राशि में हैं, इसलिए अद्भुत नेतृत्व क्षमता और समय पर काम पूरा करने की जिद दिखाई देगी। अंत में 13 जून को वृषभ राशि के चंद्रमा कर्म भाव को बल देंगे, जिससे बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन के लेन-देन और बचत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही सलीके से आगे बढ़ने का संकेत देता है। 8 जून को कुंभ राशि के चंद्रमा के रहते हुए संयुक्त व्यापार या नए अनुबंधों से जुड़े आर्थिक फैसलों पर सकारात्मक बातचीत होगी। 9 जून को चंद्रदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो पैतृक धन, टैक्स या किसी पुराने लोन को लेकर सतर्क रहें, इस दौरान कोई वित्तीय जोखिम न लें। 11 जून को मेष राशि के चंद्रमा भविष्य की योजनाओं या यात्राओं पर किए जाने वाले निवेश को सफल बनाएंगे। 13 जून को चंद्रमा का वृषभ राशि में जाना मेहनत को धन लाभ में बदलने का काम करेगा और कामकाज के साधनों में बढ़ोतरी होगी। कर्क राशि में बैठे बृहस्पतिदेव धन संचय को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना ही श्रेयस्कर होगा। इस सप्ताह अनुशासित जीवनशैली से शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक शांति बनाए रखें। शुरुआत में कुंभ राशि के चंद्रमा सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रख सकते हैं, लेकिन ऊर्जा का ध्यान रखें। 9 जून को चंद्रदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, तो मन में थोड़ी व्याकुलता या संवेदनशीलता बढ़ सकती है। नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें। ध्यान, योग या संगीत का सहारा मन को शांत करेगा। 11 जून को मेष राशि के चंद्रमा शारीरिक शक्ति बढ़ाएंगे। मेष राशि के मंगलदेव जिम, खेलकूद या दौड़-भाग से जुड़ने की प्रेरणा देंगे। अंत में 13 जून को वृषभ राशि में चंद्रमा के आते ही सेहत में अच्छा सुधार होगा। उचित खान-पान और भरपूर नींद को प्राथमिकता बनाएं। पारिवारिक सुख और आपसी प्रेम के लिहाज से यह सात दिन जीवन में खुशियां घोलने वाले साबित होंगे। 8 जून को कुंभ राशि के चंद्रदेव आपके और जीवनसाथी के बीच समझदारी और प्रेम बढ़ाएंगे। 9 जून को चंद्रमा का मीन राशि में जाना आपसी संबंधों में भावनात्मक गहराई लाएगा। 11 जून को मेष राशि के चंद्रमा के प्रभाव से घर में किसी धार्मिक उत्सव या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। अपनों के साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने के योग भी बनेंगे। विशेष रूप से 8 जून को शुक्रदेव का कर्क राशि में जाना पुराने गिले-शिकवों को दूर करके रिश्तों में नजदीकी बढ़ाएगा। 13 जून को वृषभ राशि के चंद्रमा के कारण कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी, इसलिए दफ्तर का तनाव घर पर न लाएं और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। छात्रों के लिए यह हफ्ता अपनी छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का रहेगा। सप्ताह के आरंभ में कुंभ राशि के चंद्रमा सामूहिक चर्चाओं और सहपाठियों के सहयोग से कठिन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद करेंगे। 9 जून को चंद्रदेव का मीन राशि में जाना वैज्ञानिक खोज, कोडिंग या रहस्यमयी विषयों के छात्रों को बड़ी सफलता देगा। 11 जून को मेष राशि के चंद्रमा उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के मार्ग को आसान बनाएंगे। चूंकि मंगलदेव भी मेष राशि में ही चल रहे हैं, इसलिए परीक्षा का भय दूर होगा और एकाग्रता बढ़ेगी। 13 जून को वृषभ राशि में चंद्रमा के आने से व्यावहारिक ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे। मिथुन राशि में बैठे बुधदेव पूरे सप्ताह स्मरण शक्ति और बौद्धिक कौशल को उत्कृष्ट बनाए रखेंगे। ॐ सूर्याय नमः मंत्र का नियमित रूप से एक माला जाप करें। अपने पिता और घर के बुजुर्गों का आदर करें और सुबह उठकर उनके पैर छुएं। भारतीय विद्या भवन, दिल्ली से ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त आनंद सागर पाठक जी को ज्योतिष और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है.

सिंह साप्ताहिक राशिफल 8 से 14 जून 2026 : सूझबूझ भरी रणनीति और अटूट लगन से मिलेगी उन्नति। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह तरक्की के नए द्वार खोलने वाला और ज्ञानवर्धन करने वाला साबित होगा। इस दौरान चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव से शुरू होकर अष्टम, नवम और दशम भाव तक का सफर तय करेगा, जो वैवाहिक जीवन, आंतरिक बदलावों, भाग्य और पेशेवर साख को गहराई से निखारेगा। मेष राशि में विराजमान मंगलदेव साहस और मनोबल को नई ऊंचाई देंगे। सप्ताह के शुरुआती भाग में चंद्रमा सातवें भाव यानी कुंभ राशि में गोचर करेगा, जिससे व्यावसायिक साझेदारियों और जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत मजबूत होगा। इसके बाद 9 जून को चंद्रदेव आठवें भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जो गुप्त विषयों के चिंतन और आत्मसुधार के लिए उपयुक्त है। 11 जून को चंद्रमा मेष राशि में आएंगे, तब भाग्य का सितारा बुलंद होगा और उच्च अध्ययन के मार्ग प्रशस्त होंगे। सप्ताह के अंत में 13 जून को चंद्रमा का दसवें भाव यानी वृषभ राशि में जाना करियर में नए मुकाम हासिल करने का संकेत देता है। नौकरी और व्यवसाय के मोर्चे पर यह सप्ताह कई बड़े और सकारात्मक अवसर लेकर आने वाला है। 8 जून को कुंभ राशि के चंद्रमा के प्रभाव से नेटवर्किंग कौशल बढ़ेगा और नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। 9 जून को चंद्रदेव मीन राशि की ओर बढ़ेंगे, तो कार्यस्थल पर किसी भी नए सौदे या वादे से पहले कागजी बारीकियों को अच्छी तरह जांच लें और जल्दबाजी से बचें। 11 जून को मेष राशि के चंद्रमा नवम भाव को सक्रिय करेंगे, जो दूरगामी व्यावसायिक योजनाओं को सफल बनाएगा। मंगलदेव भी इसी राशि में हैं, इसलिए अद्भुत नेतृत्व क्षमता और समय पर काम पूरा करने की जिद दिखाई देगी। अंत में 13 जून को वृषभ राशि के चंद्रमा कर्म भाव को बल देंगे, जिससे बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन के लेन-देन और बचत के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही सलीके से आगे बढ़ने का संकेत देता है। 8 जून को कुंभ राशि के चंद्रमा के रहते हुए संयुक्त व्यापार या नए अनुबंधों से जुड़े आर्थिक फैसलों पर सकारात्मक बातचीत होगी। 9 जून को चंद्रदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो पैतृक धन, टैक्स या किसी पुराने लोन को लेकर सतर्क रहें, इस दौरान कोई वित्तीय जोखिम न लें। 11 जून को मेष राशि के चंद्रमा भविष्य की योजनाओं या यात्राओं पर किए जाने वाले निवेश को सफल बनाएंगे। 13 जून को चंद्रमा का वृषभ राशि में जाना मेहनत को धन लाभ में बदलने का काम करेगा और कामकाज के साधनों में बढ़ोतरी होगी। कर्क राशि में बैठे बृहस्पतिदेव धन संचय को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना ही श्रेयस्कर होगा। इस सप्ताह अनुशासित जीवनशैली से शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक शांति बनाए रखें। शुरुआत में कुंभ राशि के चंद्रमा सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रख सकते हैं, लेकिन ऊर्जा का ध्यान रखें। 9 जून को चंद्रदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, तो मन में थोड़ी व्याकुलता या संवेदनशीलता बढ़ सकती है। नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें। ध्यान, योग या संगीत का सहारा मन को शांत करेगा। 11 जून को मेष राशि के चंद्रमा शारीरिक शक्ति बढ़ाएंगे। मेष राशि के मंगलदेव जिम, खेलकूद या दौड़-भाग से जुड़ने की प्रेरणा देंगे। अंत में 13 जून को वृषभ राशि में चंद्रमा के आते ही सेहत में अच्छा सुधार होगा। उचित खान-पान और भरपूर नींद को प्राथमिकता बनाएं। पारिवारिक सुख और आपसी प्रेम के लिहाज से यह सात दिन जीवन में खुशियां घोलने वाले साबित होंगे। 8 जून को कुंभ राशि के चंद्रदेव आपके और जीवनसाथी के बीच समझदारी और प्रेम बढ़ाएंगे। 9 जून को चंद्रमा का मीन राशि में जाना आपसी संबंधों में भावनात्मक गहराई लाएगा। 11 जून को मेष राशि के चंद्रमा के प्रभाव से घर में किसी धार्मिक उत्सव या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। अपनों के साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने के योग भी बनेंगे। विशेष रूप से 8 जून को शुक्रदेव का कर्क राशि में जाना पुराने गिले-शिकवों को दूर करके रिश्तों में नजदीकी बढ़ाएगा। 13 जून को वृषभ राशि के चंद्रमा के कारण कामकाज में व्यस्तता बढ़ेगी, इसलिए दफ्तर का तनाव घर पर न लाएं और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। छात्रों के लिए यह हफ्ता अपनी छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का रहेगा। सप्ताह के आरंभ में कुंभ राशि के चंद्रमा सामूहिक चर्चाओं और सहपाठियों के सहयोग से कठिन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद करेंगे। 9 जून को चंद्रदेव का मीन राशि में जाना वैज्ञानिक खोज, कोडिंग या रहस्यमयी विषयों के छात्रों को बड़ी सफलता देगा। 11 जून को मेष राशि के चंद्रमा उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के मार्ग को आसान बनाएंगे। चूंकि मंगलदेव भी मेष राशि में ही चल रहे हैं, इसलिए परीक्षा का भय दूर होगा और एकाग्रता बढ़ेगी। 13 जून को वृषभ राशि में चंद्रमा के आने से व्यावहारिक ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे। मिथुन राशि में बैठे बुधदेव पूरे सप्ताह स्मरण शक्ति और बौद्धिक कौशल को उत्कृष्ट बनाए रखेंगे। ॐ सूर्याय नमः मंत्र का नियमित रूप से एक माला जाप करें। अपने पिता और घर के बुजुर्गों का आदर करें और सुबह उठकर उनके पैर छुएं। भारतीय विद्या भवन, दिल्ली से ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त आनंद सागर पाठक जी को ज्योतिष और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है





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सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल जून 2026 करियर धन परिवार स्वास्थ्य शिक्षा

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