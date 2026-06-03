सिंह राशि दैनिक राशिफल 3 जून 2026: अष्टम शनि पर उच्च गुरु की दृष्टि से राहत की शुरुआत

सिंह राशि के लिए 3 जून 2026 का दैनिक राशिफल ज्योतिषी शशांक शेखर बाजपेयी जी द्वारा दिए गए विश्लेषण के अनुसार बताता है कि अष्टम शनि पर देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि के कारण पिछले बोझ में हल्का होने के संकेत हैं। बुधदेव और शुक्रदेव ग्यारहवें भाव में लाभ और संपर्क के मोर्चे पर अच्छे संकेत दे रहे हैं। योगकारक मंगलदेव मेष राशि में नवम भाव में भाग्य और मेहनत का समर्थन कर रहा है। चंद्रमा पांचवें भाव में रचनात्मकता और प्रेम में उत्साह है। हालांकि केतु और राहु के प्रभावों के कारण कुछ चुनौतियाँ भी संभावित हैं।

सिंह राशि के लिए आज का राशिफल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अष्टम शनि के बोझ को दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि आठवें भाव पर है। लग्नेश सूर्यदेव वृषभ राशि में दसवें भाव में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं जबकि बुधदेव और शुक्रदेव मिथुन राशि में ग्यारहवें भाव में बैठे हुए हैं और बुधदेव आज आर्द्रा नक्षत्र में आ गए हैं। योगकारक मंगलदेव मेष राशि में नवम भाव में भरणी नक्षत्र के द्वितीय पद में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में बारहवें भाव में उच्च के होकर पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान चल रहे हैं और शनिदेव मीन राशि में आठवें भाव में विराजमान चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से अष्टम शनि एक बड़ा बोझ बने हुए थे जो जीवन में दबाव, थकान और अवरोध लेकर आता है। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क में बारहवें भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान हो गए हैं और अपनी दृष्टि आठवें भाव के शनिदेव पर डाल रहे हैं जो एक बड़ी राहता का संकेत है। बुधदेव और शुक्रदेव अपने घर मिथुन में ग्यारहवें भाव में बैठे हुए हैं जो लाभ और संपर्क के मोर्चे पर अच्छे संकेत हैं। योगकारक मंगलदेव अपनी राशि मेष में नवम भाव में बैठे हुए हैं जो भाग्य और मेहनत का योग सिंह राशि के लिए एक मजबूत आधार है। अष्टम शनि पर उच्च गुरु की दृष्टि यह सिंह राशि के लिए इस समय की सबसे बड़ी राहत की खबर है। गुरु की अतिचारी गति के बाद अब वे कर्क में ठहर गए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र की दोहरी ताकत के साथ धीरे-धीरे आठवें शनि का बोझ हल्का होना शुरू होगा। बुधदेव और शुक्रदेव ग्यारहवें भाव में अपने घर में लाभ, संपर्क और सामाजिक जीवन के मोर्चे पर अच्छा समय है। योगकारक मंगलदेव नवम भाव में अपनी राशि में भाग्य और परिश्रम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। चंद्रमा पांचवें भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रचनात्मकता और प्रेम के मोर्चे पर उत्साह है। अष्टम शनि अभी भी हैं राहत की शुरुआत हुई है, पूरी राहत में वक्त लगेगा, धैर्य जरूरी है। केतु लग्न में आत्मविश्वास में कभी-कभी उतार-चढ़ाव आ सकता है। राहु सातवें भाव में साझेदारी में कोई अनपेक्षित मोड़ आ सकता है। बुधदेव आर्द्रा में सोच में तीव्रता रहेगी, मन को थोड़ा विराम दें। लग्नेश सूर्यदेव दसवें भाव में करियर में पहचान और अधिकार का भाव बना रहेगा। बुधदेव आर्द्रा में ग्यारहवें भाव में संपर्क और नेटवर्किंग के जरibe लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। योगकारक मंगलदेव नवम भाव में भाग्य का साथ मिल रहा है, मेहनत रंग लाएगी। उच्च गुरु की दृष्टि करियर में अवरोध धीरे-धीरे दूर होते जाएंगे। बुधदेव और शुक्रदेव ग्यारहवें भाव में आमदनी के मोर्चे पर अच्छे संकेत हैं। योगकारक मंगलदेव नवम भाव में भाग्य से धन लाभ के योग। उच्च गुरु की दृष्टि आठवें शनि पर पुराने अटके हुए धन के मामले धीरे-धीरे सुलझ सकते हैं। खर्चों पर नजर रखें। चंद्रमा पांचवें भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रेम जीवन में एक उत्साह और विस्तार है, कल से काफी बेहतर माहौल। शुक्रदेव ग्यारहवें भाव में सामाजिक मेलजोल में नई पहचान और रिश्तों में मिठास। राहु सातवें भाव में जीवनसाथी के साथ कोई अनपेक्षित बात सामने आ सकती है, संयम रखें। अष्टम शनि पर उच्च गुरु की दृष्टि पुरानी तकलीफों में धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत हैं। योगकारक मंगलदेव नवम भाव में शारीरिक ताकत और सहनशक्ति अच्छी है। केतु लग्न में ऊर्जा में कभी-कभी उतार-चढ़ाव हो सकता है। पर्याप्त नींद और आराम जरूरी है। सिंह राशि के लिए आज के राशिफल के अनुसार, अष्टम शनि पर उच्च गुरु की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण संयोग है जो पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे बोझ को कम करने की ओर इशारा करता है। इसके अतिरिक्त, बुधदेव और शुक्रदेव के ग्यारहवें भाव में होने से आमदनी और सामाजिक संबंधों में सुधार की उम्मीद है। योगकारक मंगलदेव का नवम भाव में होना भाग्य और परिश्रम दोनों का समर्थन करता है। हालांकि, केतु और राहु के प्रभावों के कारण कुछ चुनौतियाँ भी उभर सकती हैं इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाने और ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः जाप करने के उपाय सुझाए गए हैं। नारंगी या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनने की सलाह भी दी गई है। ज्योतिष ी शशांक शेखर बाजपेयी जी जो चेन्नई से आईकास (ICAS) द्वारा ज्योतिष प्रवीण की उपाधि प्राप्त हैं, उन्होंने पाराशरी ज्योतिष , टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के क्षेत्र में लंबे समय से काम किया है। 18 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले उन्हें प्रमुख मीडिया संस्थानों में संपादकीय करते हुए देखा जा सकता है। उनका मानना है कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मबोध और सही दिशा प्रदान करने का विज्ञान है। उनकी सलाह व्यवहारिक, संतुलित और जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है.

सिंह राशि के लिए आज का राशिफल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अष्टम शनि के बोझ को दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि आठवें भाव पर है। लग्नेश सूर्यदेव वृषभ राशि में दसवें भाव में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं जबकि बुधदेव और शुक्रदेव मिथुन राशि में ग्यारहवें भाव में बैठे हुए हैं और बुधदेव आज आर्द्रा नक्षत्र में आ गए हैं। योगकारक मंगलदेव मेष राशि में नवम भाव में भरणी नक्षत्र के द्वितीय पद में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में बारहवें भाव में उच्च के होकर पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान चल रहे हैं और शनिदेव मीन राशि में आठवें भाव में विराजमान चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से अष्टम शनि एक बड़ा बोझ बने हुए थे जो जीवन में दबाव, थकान और अवरोध लेकर आता है। लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि कर्क में बारहवें भाव में पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान हो गए हैं और अपनी दृष्टि आठवें भाव के शनिदेव पर डाल रहे हैं जो एक बड़ी राहता का संकेत है। बुधदेव और शुक्रदेव अपने घर मिथुन में ग्यारहवें भाव में बैठे हुए हैं जो लाभ और संपर्क के मोर्चे पर अच्छे संकेत हैं। योगकारक मंगलदेव अपनी राशि मेष में नवम भाव में बैठे हुए हैं जो भाग्य और मेहनत का योग सिंह राशि के लिए एक मजबूत आधार है। अष्टम शनि पर उच्च गुरु की दृष्टि यह सिंह राशि के लिए इस समय की सबसे बड़ी राहत की खबर है। गुरु की अतिचारी गति के बाद अब वे कर्क में ठहर गए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र की दोहरी ताकत के साथ धीरे-धीरे आठवें शनि का बोझ हल्का होना शुरू होगा। बुधदेव और शुक्रदेव ग्यारहवें भाव में अपने घर में लाभ, संपर्क और सामाजिक जीवन के मोर्चे पर अच्छा समय है। योगकारक मंगलदेव नवम भाव में अपनी राशि में भाग्य और परिश्रम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। चंद्रमा पांचवें भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रचनात्मकता और प्रेम के मोर्चे पर उत्साह है। अष्टम शनि अभी भी हैं राहत की शुरुआत हुई है, पूरी राहत में वक्त लगेगा, धैर्य जरूरी है। केतु लग्न में आत्मविश्वास में कभी-कभी उतार-चढ़ाव आ सकता है। राहु सातवें भाव में साझेदारी में कोई अनपेक्षित मोड़ आ सकता है। बुधदेव आर्द्रा में सोच में तीव्रता रहेगी, मन को थोड़ा विराम दें। लग्नेश सूर्यदेव दसवें भाव में करियर में पहचान और अधिकार का भाव बना रहेगा। बुधदेव आर्द्रा में ग्यारहवें भाव में संपर्क और नेटवर्किंग के जरibe लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। योगकारक मंगलदेव नवम भाव में भाग्य का साथ मिल रहा है, मेहनत रंग लाएगी। उच्च गुरु की दृष्टि करियर में अवरोध धीरे-धीरे दूर होते जाएंगे। बुधदेव और शुक्रदेव ग्यारहवें भाव में आमदनी के मोर्चे पर अच्छे संकेत हैं। योगकारक मंगलदेव नवम भाव में भाग्य से धन लाभ के योग। उच्च गुरु की दृष्टि आठवें शनि पर पुराने अटके हुए धन के मामले धीरे-धीरे सुलझ सकते हैं। खर्चों पर नजर रखें। चंद्रमा पांचवें भाव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रेम जीवन में एक उत्साह और विस्तार है, कल से काफी बेहतर माहौल। शुक्रदेव ग्यारहवें भाव में सामाजिक मेलजोल में नई पहचान और रिश्तों में मिठास। राहु सातवें भाव में जीवनसाथी के साथ कोई अनपेक्षित बात सामने आ सकती है, संयम रखें। अष्टम शनि पर उच्च गुरु की दृष्टि पुरानी तकलीफों में धीरे-धीरे राहत मिलने के संकेत हैं। योगकारक मंगलदेव नवम भाव में शारीरिक ताकत और सहनशक्ति अच्छी है। केतु लग्न में ऊर्जा में कभी-कभी उतार-चढ़ाव हो सकता है। पर्याप्त नींद और आराम जरूरी है। सिंह राशि के लिए आज के राशिफल के अनुसार, अष्टम शनि पर उच्च गुरु की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण संयोग है जो पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे बोझ को कम करने की ओर इशारा करता है। इसके अतिरिक्त, बुधदेव और शुक्रदेव के ग्यारहवें भाव में होने से आमदनी और सामाजिक संबंधों में सुधार की उम्मीद है। योगकारक मंगलदेव का नवम भाव में होना भाग्य और परिश्रम दोनों का समर्थन करता है। हालांकि, केतु और राहु के प्रभावों के कारण कुछ चुनौतियाँ भी उभर सकती हैं इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाने और ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः जाप करने के उपाय सुझाए गए हैं। नारंगी या सुनहरे रंग के वस्त्र पहनने की सलाह भी दी गई है। ज्योतिषी शशांक शेखर बाजपेयी जी जो चेन्नई से आईकास (ICAS) द्वारा ज्योतिष प्रवीण की उपाधि प्राप्त हैं, उन्होंने पाराशरी ज्योतिष, टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के क्षेत्र में लंबे समय से काम किया है। 18 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले उन्हें प्रमुख मीडिया संस्थानों में संपादकीय करते हुए देखा जा सकता है। उनका मानना है कि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मबोध और सही दिशा प्रदान करने का विज्ञान है। उनकी सलाह व्यवहारिक, संतुलित और जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सिंह राशि राशिफल 3 जून 2026 अष्टम शनि देवगुरु बृहस्पति बुधदेव शुक्रदेव योगकारक मंगलदेव चंद्रमा केतु राहु राशिफल विश्लेषण

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPL 2026 Final: RCB की जीत से खुश नहीं हुईं प्रियंका चोपड़ा? आईपीएल फाइनल देखते ही किया पोस्ट | Priyanka Chopra Ipl 2026 Final Virat Kohli Anushka Sharma Winning Celebration Rcb Winning Second TitPriyanka Chopra On IPL 2026 Final: आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी ने शानदार पर परफॉर्म किया। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी मैच को देखा।

Read more »

JEE Advanced 2026 Result Out: जेईई में 56,880 अभ्यर्थी क्वालिफाई, 10,107 लड़कियां भी सफल; यहां देखें सूचीJEE Advanced 2026 Result: देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस वर्ष

Read more »

IPL 2026 RCB ने जीता लेकिन Vaibhav Suryavanshi को मिले आधे दर्जन अवॉर्ड, जानें ऑरेन्ज कैप के साथ और क्या-क्या मिला | Vaibhav Suryavanshi Won 7 Awards Including Mvp Potm Orange Cap See All Ipl 2026 Awards Winners ListIPL 2026 Award List: आईपीएल 2026 के खिताबी मुकाबले के बाद कुल 14 अवॉर्ड बांटे गए, जिसमें से 7 पर वैभव सूर्यवंशी ने कब्जा किया।

Read more »

Vaibhav Suryavanshi को जल्द मिलेगा इंडिया डेब्यू का मौका? BCCI के एक बयान ने करोड़ों भारतीयों का जीता दिल - vaibhav suryavanshi india debut bcci secretary devajit saikia big statement after ipl 2026 finalBCCI on Vaibhav Suryavanshi: बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार आईपीएल 2026 जीतने पर बधाई दी। उन्होंने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की भी सराहना की।

Read more »

रिकॉर्ड्स की झड़ी: लगातार चौथे सीजन में 600+ रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने कोहली, अपना सबसे तेज पचासा लगायाआरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आईपीएल 2026 के फाइनल में दमदार प्रदर्शन किया। कोहली ने गुजरात के खिलाफ नाबाद

Read more »

CBSE Class 12th: आज से शुरू होना था पुनर्मूल्यांकन आवेदन, लेकिन वेबसाइट पर दिख रहा ‘Under Maintenance’ संदेश,CBSE Re-evaluation Portal 2026: सीबीएसई कक्षा 12 के री-इवैल्युएशन और पोस्ट-रिजल्ट एक्टिविटीज के लिए 2026 पोर्टल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

Read more »