सिंह राशिफल 15 जून 2026: आमदनी के रास्ते खुलेंगे, मित्रों से होगा लाभ

15 जून 2026 का सिंह राशिफल कर्म, प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ के संतुलन पर जोर देता है। लग्नेश सूर्य दसवें भाव में दिग्बली हैं, जो पेशेवर बढ़ochondria को दर्शाता है। चंद्रमा और बुध लाभ भाव में हैं जो मित्रों और संपर्कों से लाभ का संकेत है। मंगल भाग्य भाव में प्रसन्न है। केतु लग्न में है जो आत्मविश्वास में कमी ला सकता है। राहु सातवें भाव में है जो परिवारिक और जीवनसाथी संबंधों पर प्रभाव डालेगा। पिता स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएं।

आज का सिंह राशिफल 15 जून 2026 के लिए महत्वपूर्ण पैटर्न दिखा रहा है। आपके लग्नेश सूर्य दसवें भाव में दिग्बली हैं, जो कर्म और प्रतिष्ठा के क्षेत्र को संदर्भित करता है। इसका मतलब है कि आपके पेशेवर दृश्य प्रबल होंगे, और आपकी मेहनत आंखों में झलकेगी। चंद्रमा और बुध लाभ भाव में हैं, जिससे मित्रों और ज्ञानी संपर्कों से आर्थिक या सामाजिक लाभ की संभावना बढ़ जाती है। मंगल भाग्य भाव में अपनी राशि मेष में बैठा है, जो खुशियों और समृद्धि का संकेत है। गुरु और शुक्र बारहवें भाव में कर्क राशि में हैं, जिससे धार्मिक या पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं। शनि आठवें भाव में मीन राशि में जमा है, जो आणविक शिक्षाओं के दौर को दर्शाता है। राहु सातवें भाव में और केतु लग्न में हैं, जो अंतर्निहित तनाव और पहचान संबंधी चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं।पिता या पितातुल्य बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। मंगल पिता के भाव में है, इसलिए उनकी दवा-दवाई और जांच में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। भाई-बहनों और मित्रों का सहयोग उपलब्ध रहेगा। संतान के साथ शाम का समय निकालें, यह आपकी थकान दूर करेगा। काम की अधिकता एक बड़ी चुनौती है, पर इसी में अवसर छिपा है। प्राथमिकताएं स्पष्ट करें, हर काम को आज ही निपटाने का दबाव न डालें। केवल वे वादे करें जो वाकई पूरे किए जा सकते हैं, इससे आपकी साख बने रहेगी। लाभ भाव में चंद्रमा और बुध के योगादान से आमदनी के रास्ते खुल सकते हैं, शायद किसी मित्र या प्रमुख संपर्क के जरिए। धार्मिक या पारिवारिक कर्तव्यों पर खर्च जारी रखें, लेकिन हिसाब-किताब लिखते रहें। चंद्रमा और बुध की जोड़ी आपके लिए सामाजिक और आर्थिक लाभ का कारण बन सकती है। मित्रों का साथ आपको सुकून देगा। मंगल की प्रसन्नता भाग्य को साथ देगी। परंतु केतु लग्न में है, जिससे आत्मविश्वास में कभी-कभी अजीब सी कमी महसूस हो सकती है। मन में खालीपन का एहसास आ सकता है। कई कार्य एक साथ बोझा बनकर लग सकते हैं। इस पर समाधान ढूंढने के लिए पिता के आशीर्वाद लें। राहु सातवें भाव में है, जिससे जीवनसाथी की अपेक्षाएं अधिक महसूस हो सकती हैं। झुंझलाने के बजाय बैठकर सहज वाद-विवाद करें, कई शिकायतें तुरंत सुलझ जाएंगी। प्रेम संबंधों में भी समय की कमी परीक्षा के रूप में उभर सकती है।खानपान की आदतें संतुलित रहें, यह पहली सावधानी है। घुटनों और जोड़ों में थकान हो सकती है, सीढ़ियों पर सावधानी से चलें। मन की बेचैनी दूर करने के लिए सुबह दस मिनट ध्यान योग अच्छा रहेगा। शशांक शेखर बाजपेयी जी, जिन्हें ' ज्योतिष प्रवीण' उपाधि से नवाजा गया है, का मानना है कि ज्योतिष भविष्य बताने से परे एक विज्ञान है जो आत्मबोध और सही दिशा प्रदान करता है। उनका कहना है कि पाराशरी ज्योतिष , टैरो कार्ड रीडिंग और रेकी के माध्यम से व्यक्ति जीवन की चुनौतियों में सार्थक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। उनकी सलाह व्यवहारिक और संतुलित होती है, जो जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित होती है। बाजपेयी जी 18 वर्षों से अधिक अनुभव रखते हैं, जो पत्रकारिता और मीडिया क्षेत्र में है। उन्होंने पाराशरी ज्योतिष के गहन अध्ययन और आध्यात्मिक विषयों की गहरी समझ के माध्यम से व्यक्तियों को मार्गदर्शन दिया है.

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