सिकंदरा में रिश्वत लेते रंगेहाथ कार्यपालक पदाधिकारी गिरफ्तार

जमुई जिले के सिकंदरा नगर पंचायत में निगरानी विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत लेने के आरोप में कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार को गिरफ्तार किया।

जमुई जिले के सिकंदरा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। निगरानी विभाग ने मंगलवार को कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी एक विशेष निगरानी इकाई द्वारा की गई, जो राजेश कुमार मिश्रा नामक एक शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत पर आधारित थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि संतोष कुमार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक फाइल के लिए 2500 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे, जिससे कुल 1,62,500 रुपये की मांग की गई थी। शिकायत में यह भी कहा गया था कि यदि रिश्वत की राशि नहीं दी जाती है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कार्यों को रोक दिया जाएगा। निगरानी विभाग की टीम ने शिकायत की गंभीरता को भांपते हुए एक जाल बिछाया। जैसे ही संतोष कुमार ने शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये लिए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद, संतोष कुमार को सिकंदरा थाना ले जाया गया, जहां निगरानी डीएसपी और अन्य अधिकारियों ने उनसे देर शाम तक गहन पूछताछ की। इस कार्रवाई में स्वच्छता साथी सोनू कुमार को भी शामिल पाया गया और उसे भी गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि संतोष कुमार बीपीएससी 67वीं बैच के अधिकारी हैं और सितंबर 2025 में पूर्णिया जिले के अमौर नगर पंचायत से स्थानांतरित होकर सिकंदरा आए थे। यह घटना सिकंदरा क्षेत्र में एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले भी इस क्षेत्र में अंचलाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, बीईओ और सीडीपीओ कार्यालय के कई कर्मी निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ चुके हैं। इस गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को बल मिलेगा। निगरानी विभाग के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि संतोष कुमार से पूछताछ के आधार पर और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। वे इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। यह कार्रवाई बिहार सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। निगरानी विभाग लगातार भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहा है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना से अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी एक कड़ा संदेश गया है कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आगे की जांच जारी है और उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही और भी जानकारी सामने आएगी। यह कार्रवाई एक उदाहरण स्थापित करेगी और अन्य अधिकारियों को भी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो देश के विकास में बाधा डालती है, और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है.

जमुई जिले के सिकंदरा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। निगरानी विभाग ने मंगलवार को कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी एक विशेष निगरानी इकाई द्वारा की गई, जो राजेश कुमार मिश्रा नामक एक शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत पर आधारित थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि संतोष कुमार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक फाइल के लिए 2500 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे, जिससे कुल 1,62,500 रुपये की मांग की गई थी। शिकायत में यह भी कहा गया था कि यदि रिश्वत की राशि नहीं दी जाती है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कार्यों को रोक दिया जाएगा। निगरानी विभाग की टीम ने शिकायत की गंभीरता को भांपते हुए एक जाल बिछाया। जैसे ही संतोष कुमार ने शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये लिए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद, संतोष कुमार को सिकंदरा थाना ले जाया गया, जहां निगरानी डीएसपी और अन्य अधिकारियों ने उनसे देर शाम तक गहन पूछताछ की। इस कार्रवाई में स्वच्छता साथी सोनू कुमार को भी शामिल पाया गया और उसे भी गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि संतोष कुमार बीपीएससी 67वीं बैच के अधिकारी हैं और सितंबर 2025 में पूर्णिया जिले के अमौर नगर पंचायत से स्थानांतरित होकर सिकंदरा आए थे। यह घटना सिकंदरा क्षेत्र में एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले भी इस क्षेत्र में अंचलाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, बीईओ और सीडीपीओ कार्यालय के कई कर्मी निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ चुके हैं। इस गिरफ्तारी के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को बल मिलेगा। निगरानी विभाग के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि संतोष कुमार से पूछताछ के आधार पर और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। वे इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। यह कार्रवाई बिहार सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। निगरानी विभाग लगातार भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहा है और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना से अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी एक कड़ा संदेश गया है कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आगे की जांच जारी है और उम्मीद है कि इस मामले में जल्द ही और भी जानकारी सामने आएगी। यह कार्रवाई एक उदाहरण स्थापित करेगी और अन्य अधिकारियों को भी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है जो देश के विकास में बाधा डालती है, और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है





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