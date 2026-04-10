सिकाडा वेरिएंट: बच्चों के लिए कोविड-19 का नया खतरा?

सिकाडा, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट, 23 देशों में फैल रहा है और बच्चों के लिए अधिक जोखिम पैदा कर सकता है। जानिए इसके लक्षण, प्रसार और उपचार के बारे में।

सिकाडा : कोविड-19 का नया वेरिएंट कितनी तेज़ी से फैल रहा है और क्या यह बच्चों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है?\ सिकाडा कोविड-19 का एक नया और अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट है, जो वर्तमान में 23 देशों में पाया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इसकी निगरानी कर रहा है। आधिकारिक तौर पर वेरिएंट बीए 3.

2 के रूप में जाना जाने वाला सिकाडा, अमेरिका, हांगकांग, मोज़ांबिक और ब्रिटेन सहित कई जगहों पर मौजूद है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह वेरिएंट अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक गंभीर है, लेकिन बच्चों में इसके संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है।\सिकाडा वेरिएंट की उत्पत्ति और प्रसार\इस वेरिएंट को सिकाडा कीड़े के नाम पर नाम दिया गया है, क्योंकि पहली बार पाए जाने के बाद यह दुनिया के कुछ हिस्सों में निष्क्रिय रहा, ठीक उसी तरह जैसे यह कीड़ा लंबे समय तक जमीन के नीचे रहता है। पहली बार नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में पहचाना गया, लेकिन सितंबर 2025 तक इससे जुड़े मामले नहीं बढ़े। पिछले महीने, अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) ने 25 राज्यों में इसकी उपस्थिति की सूचना दी। शुरुआती जांच में बीए 3.2 को चार यात्रियों के नाक के नमूनों, पांच रोगियों के नैदानिक ​​नमूनों और 132 अपशिष्ट जल नमूनों में पाया गया। डब्ल्यूएचओ इस वेरिएंट की निगरानी कर रहा है, जिसका अर्थ है कि इसे गहन ध्यान देने की आवश्यकता है और यह जांच की जा रही है कि क्या यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि बच्चों में बीए 3.2 के सकारात्मक परीक्षण की संभावना वयस्कों की तुलना में अधिक है।\बच्चों पर सिकाडा का प्रभाव और संभावित कारण\न्यूयॉर्क के मामलों के डेटा का विश्लेषण करने के बाद, कोविड वेरिएंट रिसर्चर रयान हिस्नर ने पाया कि बच्चों में बीए 3.2 के लिए सकारात्मक परीक्षण होने की अधिक संभावना है। कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ थेराप्यूटिक इम्यूनोलॉजी एंड इंफेक्शियस डिज़ीज़ के प्रोफेसर रवींद्र गुप्ता कहते हैं, 'यह सच प्रतीत होता है, हालांकि अभी तक किसी सहकर्मी ने इसकी समीक्षा या प्रकाशित नहीं किया है।' इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। एक यह है कि सिकाडा को किसी भी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा पहचानना मुश्किल है, क्योंकि यह एक नया वेरिएंट है। गुप्ता बताते हैं, 'आमतौर पर, बच्चों में वयस्कों की तुलना में कम प्रतिरक्षा होती है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे अलग-अलग वायरस और कोविड संक्रमण का अनुभव नहीं किया है, इसलिए उनमें इस वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है।' वयस्कों में, ग्रंथियां जो वायरस से हमारी रक्षा करने के लिए एंटीबॉडी बनाती हैं, कई वर्षों में विकसित होती हैं और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। गुप्ता ने आगे कहा, 'बच्चों में यह प्रक्रिया बहुत कम समय में होती है, इसलिए यह समझा जा सकता है कि वे इस वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों हैं?' अन्य शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि सिकाडा में अत्यधिक उत्परिवर्तित प्रोटीन होते हैं, जिनका बच्चों में संक्रमण से कुछ लेना-देना हो सकता है। गुप्ता और उनकी टीम इस बात पर आगे शोध करने के लिए बाल चिकित्सा नमूनों की तलाश कर रही है कि यह वेरिएंट बच्चों को अधिक प्रभावित क्यों करता दिख रहा है।\सिकाडा वेरिएंट के लक्षण, उपचार और टीके\वर्तमान में, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि सिकाडा लोगों को वायरस के अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक बीमार बनाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ प्रोफेसर पॉल हंटर कहते हैं, 'न ही कोई विशिष्ट लक्षण हैं जो इसे अधिक सामान्य बनाते हैं।' कोविड-19 के लक्षण बुखार, खांसी, गले में खराश, कंजेशन, थकान, सिरदर्द, शरीर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और दस्त हो सकते हैं। यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के वायरोलॉजिस्ट इयान जोन्स बताते हैं, 'वेरिएंट चाहे जो भी हो, वायरस उन्हीं कोशिकाओं को लक्षित कर रहा है... इसलिए आपको जो लक्षण दिखते हैं वे कमोबेश एक जैसे ही होते हैं।' यूएस सीडीसी ने बीए 3.2 को 'बहुत अलग' बताया है, जिसका अर्थ है कि यह मूल ओमीक्रॉन स्ट्रेन से काफी अलग है। जोन्स कहते हैं, ये उत्परिवर्तन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस को पहचानने से रोक सकते हैं और 'कुछ हद तक' इसे आपके द्वारा पहले से बनाई गई किसी भी प्रतिरक्षा से बचने का मार्ग भी प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'वायरस स्पष्ट रूप से आबादी में एंटीबॉडी को चकमा देकर धीरे-धीरे बढ़ रहा है।' इन उत्परिवर्तनों के कारण, कोविड के टीके हमें सिकाडा वेरिएंट से बचाने में कम प्रभावी हो सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि मौजूदा टीके अभी भी नए वेरिएंट के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान करते हैं। जोन्स कहते हैं, 'आप संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन आपको हल्का संक्रमण होगा।' डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अब तक, कुल आबादी के 67% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया है। नए स्ट्रेन से बचाने के लिए अद्यतन 'बूस्टर' टीके में बदलाव किया गया है, और दुनिया भर में ये समान नहीं हैं





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