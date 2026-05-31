सिगरेट छोड़ने का फॉर्मूला

राष्ट्रीय तंबाकू मुक्ति हेल्पलाइन पर कैसे मदद की जाती है? इस बात की पड़ताल के लिए पत्रिका के पत्रकार रवि गुप्ता ने काउंसलर के साथ सिगरेट एडिक्शन को लेकर 20 मिनट तक बातचीत की।

पहली कॉल कटी, फिर 20 मिनट की बात; सरकारी हेल्पलाइन से मिला सिगरेट छोड़ने का यह फॉर्मूला Patrika Special on World No Tobacco Day 2026 : राष्ट्रीय तंबाकू मुक्ति हेल्पलाइन पर कैसे मदद की जाती है?

इस बात की पड़ताल के लिए पत्रिका के पत्रकार रवि गुप्ता ने काउंसलर के साथ सिगरेट एडिक्शन को लेकर 20 मिनट तक बातचीत की। नमस्कार, राष्ट्रीय तंबाकू मुक्ति हेल्पलाइन में आपका स्वागत है…, जब मैंने नेशनल टोबैको क्विटलाइन नंबर 1800-11-2356 पर कॉल किया तो सबसे पहले यही आवाज सुनाई दी। फिर पसंदीदा भाषा चुनी और सिस्टम काउंसलर के साथ कॉल कनेक्ट करने लगा। पर कुछ देर बाद कॉल कट गई। दोबारा ट्राई किया तो फोन नहीं लगा… तब मुझे लगा कि सरकारी सेवाएं ऐसी ही होती हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता





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सिगरेट छोड़ना स्वास्थ्य तंबाकू मुक्ति हेल्पलाइन

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