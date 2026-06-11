सिग्नेचर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के मैंग्रोव संरक्षण अभियान में 40 हजार पौधे लगाए गए

सिग्नेचर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की ओर से मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्जीवन का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत उड़ीसा के कोणार्क में अस्तारंगा के समुद्र में इन पौधों पर काम किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य तेजी से घटते मैंग्रोव जंगलों को बचाना और समुद्री तटों को सुरक्षित बनाना है।

उड़ीसा के अस्तारंगा में 40 हजार पौधे लगाए; चक्रवात और तूफान का असर तक करते कमसमुद्र किनारे उगने वाले मैग्रोव पौधों को बचाने की पहल की गई है। सिग्नेचर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की ओर से मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्जीवन का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत उड़ीसा के कोणार्क में अस्तारंगा के समुद्र में इन पौधों पर काम किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य तेजी से घटते मैंग्रोव जंगलों को बचाना और समुद्री तटों को सुरक्षित बनाना है। अभियान के तहत अब तक 40 हजार से ज्यादा मैंग्रोव पौधे लगाए जा चुके हैं। इस तीन वर्षीय सामुदायिक अभियान के तहत लगभग 62 एकड़ भूमि को फिर से हरा-भरा बनाया जा रहा है।यही कारण है कि यह अभियान सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण का भागीदार बनाने का प्रयास भी है। बता दें कि ये पौधे सिर्फ समुद्र के किनारे, खारे या खारे-मीठे मिले हुए पानी में ही उगते हैं.

उड़ीसा के अस्तारंगा में 40 हजार पौधे लगाए; चक्रवात और तूफान का असर तक करते कमसमुद्र किनारे उगने वाले मैग्रोव पौधों को बचाने की पहल की गई है। सिग्नेचर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की ओर से मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्जीवन का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत उड़ीसा के कोणार्क में अस्तारंगा के समुद्र में इन पौधों पर काम किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य तेजी से घटते मैंग्रोव जंगलों को बचाना और समुद्री तटों को सुरक्षित बनाना है। अभियान के तहत अब तक 40 हजार से ज्यादा मैंग्रोव पौधे लगाए जा चुके हैं। इस तीन वर्षीय सामुदायिक अभियान के तहत लगभग 62 एकड़ भूमि को फिर से हरा-भरा बनाया जा रहा है।यही कारण है कि यह अभियान सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण का भागीदार बनाने का प्रयास भी है। बता दें कि ये पौधे सिर्फ समुद्र के किनारे, खारे या खारे-मीठे मिले हुए पानी में ही उगते हैं





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