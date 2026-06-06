सिद्धार्थनगर में 200 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण

यूपी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने सिद्धार्थनगर में 200 युवाओं को दर्जी, ब्यूटी पार्लर और फल प्रसंस्करण जैसे ट्रेडों में मुफ्त प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू किया, जिससे वे स्वरोजगार द्वारा आत्मनिर्भर बन सकें।

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (यूपीकेजीबी) ने सिद्धार्थनगर के बेरोजगार युवा ओं को स्वरोजगार के मार्ग पर स्थापित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026‑27 में 200 लाभार्थियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण योजना का शुभारम्भ किया है। इस पहल के तहत इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक ऑन‑लाइन आवेदन कर सकते हैं और चयनित उम्मीदवारों को दर्जी, ब्यूटी पार्लर एवं फल प्रशोधन जैसे तीन प्रमुख ट्रेडों में पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण का संचालन मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र बस्ती द्वारा किया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को व्यावहारिक कौशल के साथ-साथ उद्यमिता की बुनियादी समझ भी प्राप्त होगी। यूपीकेजीबी के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गंगाधर दूबे ने बताया कि इस योजना में सामान्य वर्ग के 75 तथा एससी/एसपी वर्ग के 125 आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में एक ही परिवार से केवल एक सदस्य को ही नियुक्त किया जाएगा, ताकि व्यापक वर्ग में समान अवसर सुनिश्चित हो सके। विशेष रूप से दिव्यांगजन, बीपीएल परिवारों के सदस्य और महिलाओं को अतिरिक्त प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिले। ग्रामीण क्षेत्रों के सन्दर्भ में, 2001 की जनगणना के अनुसार 25 हजार से कम जनसंख्या वाले नगर पंचायतों के निवासियों को यह योजना लागू की गई है, और आयु वर्ग 18 से 45 वर्ष के बीच के सभी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। दिए गए सभी प्रशिक्षण निःशुल्क होंगे और बोर्ड का लक्ष्य है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवा अपने छोटे स्तर के उद्यम शुरू करके आत्मनिर्भर बनें। इस पहल से न केवल बेरोजगार युवा ओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के बाद मार्गदर्शन, विपणन सहायता और स्वरोजगार हेतु आवश्यक उपकरणों की मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनके व्यवसाय स्थायी और लाभदायक बन सकें। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया हेतु यूपीकेजीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (यूपीकेजीबी) ने सिद्धार्थनगर के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के मार्ग पर स्थापित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026‑27 में 200 लाभार्थियों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण योजना का शुभारम्भ किया है। इस पहल के तहत इच्छुक अभ्यर्थी 15 जून तक ऑन‑लाइन आवेदन कर सकते हैं और चयनित उम्मीदवारों को दर्जी, ब्यूटी पार्लर एवं फल प्रशोधन जैसे तीन प्रमुख ट्रेडों में पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण का संचालन मंडलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केंद्र बस्ती द्वारा किया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को व्यावहारिक कौशल के साथ-साथ उद्यमिता की बुनियादी समझ भी प्राप्त होगी। यूपीकेजीबी के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गंगाधर दूबे ने बताया कि इस योजना में सामान्य वर्ग के 75 तथा एससी/एसपी वर्ग के 125 आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में एक ही परिवार से केवल एक सदस्य को ही नियुक्त किया जाएगा, ताकि व्यापक वर्ग में समान अवसर सुनिश्चित हो सके। विशेष रूप से दिव्यांगजन, बीपीएल परिवारों के सदस्य और महिलाओं को अतिरिक्त प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिले। ग्रामीण क्षेत्रों के सन्दर्भ में, 2001 की जनगणना के अनुसार 25 हजार से कम जनसंख्या वाले नगर पंचायतों के निवासियों को यह योजना लागू की गई है, और आयु वर्ग 18 से 45 वर्ष के बीच के सभी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। दिए गए सभी प्रशिक्षण निःशुल्क होंगे और बोर्ड का लक्ष्य है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवा अपने छोटे स्तर के उद्यम शुरू करके आत्मनिर्भर बनें। इस पहल से न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के बाद मार्गदर्शन, विपणन सहायता और स्वरोजगार हेतु आवश्यक उपकरणों की मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनके व्यवसाय स्थायी और लाभदायक बन सकें। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया हेतु यूपीकेजीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं





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