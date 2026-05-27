सिद्धार्थनगर में पति को चारपाई पर बांधकर जिंदा जलाने का मामला

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को सोते समय चारपाई से बांधकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

सिद्धार्थनगर जिले के रेहरा गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पूजा गौतम नामक महिला ने अपने प्रेमी फिरोज के साथ मिलकर अपने पति लालजी गौतम को सोते समय चारपाई से बांधकर जिंदा जला दिया। यह वारदात तब हुई जब लालजी को पता चला कि उनकी पत्नी का फिरोज के साथ अवैध संबंध है और वह पिछले दो सालों से पूजा के साढ़ू (जीजा) बनकर घर आता-जाता था। 21 मई को यह राज खुलने के बाद घर में तनाव बढ़ गया और उसी रात दोनों ने लालजी को जान से मारने की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार, पूजा का फिरोज के साथ प्रेम प्रसंग काफी समय से चल रहा था और वह किसी भी कीमत पर संबंध तोड़ने को तैयार नहीं थी.

सिद्धार्थनगर जिले के रेहरा गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पूजा गौतम नामक महिला ने अपने प्रेमी फिरोज के साथ मिलकर अपने पति लालजी गौतम को सोते समय चारपाई से बांधकर जिंदा जला दिया। यह वारदात तब हुई जब लालजी को पता चला कि उनकी पत्नी का फिरोज के साथ अवैध संबंध है और वह पिछले दो सालों से पूजा के साढ़ू (जीजा) बनकर घर आता-जाता था। 21 मई को यह राज खुलने के बाद घर में तनाव बढ़ गया और उसी रात दोनों ने लालजी को जान से मारने की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार, पूजा का फिरोज के साथ प्रेम प्रसंग काफी समय से चल रहा था और वह किसी भी कीमत पर संबंध तोड़ने को तैयार नहीं थी





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