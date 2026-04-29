सिद्धार्थनगर: तालाब में दिव्यांग महिला का शव मिलने से सनसनी

सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर क्षेत्र में शौच के लिए घर से निकली दिव्यांग महिला का शव तालाब में मिलने से गांव में शोक की लहर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी है।

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। मंगलवार शाम को शौच के लिए घर से निकली एक दिव्यांग महिला का शव बुधवार सुबह गांव के पश्चिम स्थित तालाब में उतराता हुआ मिला। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार में गहरा दुःख छाया हुआ है। पीड़ित महिला की पहचान दुर्गावती, उम्र 32 वर्ष, के रूप में हुई है, जो त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के सेमरा बनकसिया गांव निवासी राजेंद्र उर्फ मल्हू की पत्नी थीं। दुर्गावती जन्म से ही हाथ और पैर से दिव्यांग थीं और उन्हें मिर्गी की गंभीर बीमारी भी थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर झटके आते थे। दुर्गावती मंगलवार शाम लगभग सात बजे घर से शौच के लिए निकली थीं। जब वह देर रात तक घर वापस नहीं लौटीं, तो उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव और आसपास के क्षेत्रों में काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बुधवार की सुबह, लगभग छह बजे, गांव के कुछ लोगों ने तालाब में एक महिला का शव उतराता हुआ देखा। तुरंत ही उन्होंने परिवार वालों को सूचित किया। परिवार के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान दुर्गावती के रूप में की। इस दृश्य ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया और वहां चीख-पुकार मच गई। मृतका के मायके, रमवापुर जगतराम गांव में भी इस दुखद घटना की सूचना दी गई, जिससे वहां भी शोक का माहौल छा गया। पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद त्रिलोकपुर थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। त्रिलोकपुर थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय ने पुलिस टीम के साथ मिलकर शव को तालाब से बाहर निकलवाया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता, निरंजन ने पुलिस को लिखित सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला दुर्घटना वश तालाब में गिरने का प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और घटना की पूरी सच्चाई सामने आएगी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। इस घटना ने एक बार फिर दिव्यांग जनों की सुरक्षा और उनके प्रति समाज की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और लोग इस दुखद घटना से स्तब्ध हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए.

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर क्षेत्र में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। मंगलवार शाम को शौच के लिए घर से निकली एक दिव्यांग महिला का शव बुधवार सुबह गांव के पश्चिम स्थित तालाब में उतराता हुआ मिला। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार में गहरा दुःख छाया हुआ है। पीड़ित महिला की पहचान दुर्गावती, उम्र 32 वर्ष, के रूप में हुई है, जो त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के सेमरा बनकसिया गांव निवासी राजेंद्र उर्फ मल्हू की पत्नी थीं। दुर्गावती जन्म से ही हाथ और पैर से दिव्यांग थीं और उन्हें मिर्गी की गंभीर बीमारी भी थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर झटके आते थे। दुर्गावती मंगलवार शाम लगभग सात बजे घर से शौच के लिए निकली थीं। जब वह देर रात तक घर वापस नहीं लौटीं, तो उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव और आसपास के क्षेत्रों में काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बुधवार की सुबह, लगभग छह बजे, गांव के कुछ लोगों ने तालाब में एक महिला का शव उतराता हुआ देखा। तुरंत ही उन्होंने परिवार वालों को सूचित किया। परिवार के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान दुर्गावती के रूप में की। इस दृश्य ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया और वहां चीख-पुकार मच गई। मृतका के मायके, रमवापुर जगतराम गांव में भी इस दुखद घटना की सूचना दी गई, जिससे वहां भी शोक का माहौल छा गया। पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद त्रिलोकपुर थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। त्रिलोकपुर थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय ने पुलिस टीम के साथ मिलकर शव को तालाब से बाहर निकलवाया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पिता, निरंजन ने पुलिस को लिखित सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय ने प्रारंभिक जांच के बाद बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला दुर्घटनावश तालाब में गिरने का प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और घटना की पूरी सच्चाई सामने आएगी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। इस घटना ने एक बार फिर दिव्यांगजनों की सुरक्षा और उनके प्रति समाज की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं, और लोग इस दुखद घटना से स्तब्ध हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए





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