सिद्धार्थनगर डीएम का कलेक्ट्रेट में औचक निरीक्षण, ड्यूटी से नदारद मिले 22 कर्मचारी

सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण कर कई विभागों में फैली अव्यवस्था और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर सख्त कार्रवाई की है।

सिद्धार्थनगर जिले में प्रशासन िक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालयों की कार्यप्रणाली, फाइलों के रखरखाव और स्वच्छता व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संयुक्त कार्यालय, अभिलेखागार, प्रोबेशन विभाग, भूलेख शाखा, कोषागार, उप जिलाधिकारी न्यायिक कार्यालय, अपर जिलाधिकारी कार्यालय तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण अनुभागों का दौरा किया। निरीक्षण

के दौरान कई विभागों में भारी अव्यवस्था देखने को मिली, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। विशेष रूप से कार्यालय परिसर में फैली गंदगी को देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ-सफाई के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय का बंद मिलना रहा, जिस पर डीएम ने गहरा असंतोष जाहिर किया। इसके अलावा, उपस्थिति पंजिका की जांच में कई कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए गए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त कार्यालय से 13, भूलेख अनुभाग से 3, कोषागार से 3, आबकारी विभाग से 2 और प्रोबेशन विभाग से 1 कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये को जिलाधिकारी ने प्रशासनिक कार्य में घोर लापरवाही करार दिया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से सभी अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अनुशासनहीनता पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने सभी विभागाध्यक्षों को भविष्य के लिए सख्त हिदायत दी है कि वे अपने-अपने अनुभागों में समयबद्धता और कार्य के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में आने वाले आम नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता है, जिसमें किसी भी स्तर पर देरी या लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। डीएम ने कहा कि कार्य संस्कृति में सुधार लाना अनिवार्य है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। भविष्य में यदि औचक निरीक्षण के दौरान पुनः इस प्रकार की लापरवाही या कर्मचारी नदारद पाए गए, तो संबंधित दोषी व्यक्तियों के खिलाफ और अधिक कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के इस दौरे से कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया है और कर्मचारियों में कार्य के प्रति गंभीरता देखी जा रही है





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