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सिनेमाई दिग्गज नंदा: बाल कलाकार से लेकर रॉयल फेम तक का अद्भुत सफर

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सिनेमाई दिग्गज नंदा: बाल कलाकार से लेकर रॉयल फेम तक का अद्भुत सफर
नंदाभारतीय सिनेमामनमोहन देसाई
📆16-06-2026 09:22:00
📰Dainik Jagran
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📊News: 61% · Publisher: 53%

प्रचंड साहस और अद्वितीय प्रतिभा के साथ भारतीय सिनेमा की शिखर पर पहुँची नंदा के जीवन, करियर और अनकहे प्रेम कहानी के आकर्षक विवरण।

अभिनेत्री नंदा का नाम भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की सबसे चमकदार सितारों में गिना जाता है। वह केवल बड़े पर्दे पर ही नहीं, बल्कि अपने असाधारण जीवनसाथी और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के कारण भी दर्शकों के दिलों में राज करती थीं। नंदा का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, परंतु आठ साल की छोटी उम्र में उनके पिता का निधन हो जाने के बाद उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी स्वयं उठाई। यह ही वह मोड़ था, जिसने उन्हें बच्ची कलाकार के रूप में सिनेमा की ओर धकेला। मंदिर, जग्गू, अंगारे जैसी कई फ़िल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करते हुए नंदा ने अपनी अभिनय क्षमताओं को निखारा और आगे चलकर लीड रोल्स की ओर अग्रसर हुईं। उनका पहला प्रमुख लीड भूमिका 'तूफ़ान' और 'दीया' में मिली, जो उनके चाचा वी शांता राम द्वारा निर्देशित थी। इन फ़िल्मों ने नंदा को 1960 तथा 1970 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्रियों की सूची में प्रमुख स्थान दिला दिया। नंदा ने अपने करियर के दौरान 'जब-जब फूल खिले', 'गुमनाम', 'प्रेम रोग' जैसी कई कल्ट क्लासिक फ़िल्मों में अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसके कारण वह भारतीय फ़िल्म प्रेमियों के बीच आज भी याद रखी जाती हैं। मराठी सिनेमा में उनका योगदान भी उल्लेखनीय था; 'कुलदेवता' में उनका किरदार इतना प्रभावशाली रहा कि उस फ़िल्म के लिए उन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नंदा की बहु-भाषायी प्रतिभा और राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान को दर्शाता है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 60 के दशक के संगीत, नृत्य और भावनात्मक दृश्यों को साकार किया, जिससे उनका नाम सिनेमा ई इतिहास में स्थायी रूप से अंकित हो गया। नंदा के निजी जीवन को लेकर कई रोचक किस्से सामने आए हैं। वे हमेशा कुंवारी रही, परंतु उनका एक गहरा और लंबे समय तक चलने वाला सम्बन्ध प्रसिद्ध फ़िल्म निर्देशक मनमोहन देसाई के साथ रहा। यह दोनो एक-दूसरे की कला को समझते और स्नेहपूर्वक समर्थन करते थे, और अंततः उन्होंने सगाई तक कर ली थी। दुर्भाग्यवश, 53 वर्ष की आयु में देसाई की आकस्मिक मृत्यु ने इस प्रेम कहानी को अमर बना दिया, और नंदा ने तब से फिर कभी शादी नहीं की। उनका यह अकेलापन और न बिछड़ पाने वाला प्रेम कहानी सिनेमा जगत में हमेशा के लिए एक दंतकथा बन गई। नंदा { "प : : : : : : : : : : : ": केहँना श.

अभिनेत्री नंदा का नाम भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की सबसे चमकदार सितारों में गिना जाता है। वह केवल बड़े पर्दे पर ही नहीं, बल्कि अपने असाधारण जीवनसाथी और सामाजिक प्रतिबद्धताओं के कारण भी दर्शकों के दिलों में राज करती थीं। नंदा का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, परंतु आठ साल की छोटी उम्र में उनके पिता का निधन हो जाने के बाद उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी स्वयं उठाई। यह ही वह मोड़ था, जिसने उन्हें बच्ची कलाकार के रूप में सिनेमा की ओर धकेला। मंदिर, जग्गू, अंगारे जैसी कई फ़िल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करते हुए नंदा ने अपनी अभिनय क्षमताओं को निखारा और आगे चलकर लीड रोल्स की ओर अग्रसर हुईं। उनका पहला प्रमुख लीड भूमिका 'तूफ़ान' और 'दीया' में मिली, जो उनके चाचा वी शांता राम द्वारा निर्देशित थी। इन फ़िल्मों ने नंदा को 1960 तथा 1970 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्रियों की सूची में प्रमुख स्थान दिला दिया। नंदा ने अपने करियर के दौरान 'जब-जब फूल खिले', 'गुमनाम', 'प्रेम रोग' जैसी कई कल्ट क्लासिक फ़िल्मों में अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसके कारण वह भारतीय फ़िल्म प्रेमियों के बीच आज भी याद रखी जाती हैं। मराठी सिनेमा में उनका योगदान भी उल्लेखनीय था; 'कुलदेवता' में उनका किरदार इतना प्रभावशाली रहा कि उस फ़िल्म के लिए उन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नंदा की बहु-भाषायी प्रतिभा और राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान को दर्शाता है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 60 के दशक के संगीत, नृत्य और भावनात्मक दृश्यों को साकार किया, जिससे उनका नाम सिनेमाई इतिहास में स्थायी रूप से अंकित हो गया। नंदा के निजी जीवन को लेकर कई रोचक किस्से सामने आए हैं। वे हमेशा कुंवारी रही, परंतु उनका एक गहरा और लंबे समय तक चलने वाला सम्बन्ध प्रसिद्ध फ़िल्म निर्देशक मनमोहन देसाई के साथ रहा। यह दोनो एक-दूसरे की कला को समझते और स्नेहपूर्वक समर्थन करते थे, और अंततः उन्होंने सगाई तक कर ली थी। दुर्भाग्यवश, 53 वर्ष की आयु में देसाई की आकस्मिक मृत्यु ने इस प्रेम कहानी को अमर बना दिया, और नंदा ने तब से फिर कभी शादी नहीं की। उनका यह अकेलापन और न बिछड़ पाने वाला प्रेम कहानी सिनेमा जगत में हमेशा के लिए एक दंतकथा बन गई। नंदा{ "प : : : : : : : : : : : ": केहँना श

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नंदा भारतीय सिनेमा मनमोहन देसाई कल्ट फिल्में मराठी फ़िल्म

 

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