दक्ष्टा भारत के सार्वजनिक जीवन में सिनेमा और राजनीति का संबंध सत्तर से अधिक नहीं, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक मिलन है। सिनेमा के द्वारा राजनीति रूपी ढांचे को आकार देकर शासन-सत्ता का दामन ढाल रहे हैं। सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं कई दिग्गज। इस लेख में अब तक के सभी दिग्गजों को यहां नहीं बल्कि केवल तमिलनाडु के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने नंतर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बननेवाले थे विजय थ Kälte के आंकड़े स्थापित करेंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण भारत के सार्वजनिक जीवन में सिनेमा और राजनीति का संबंध मात्र पेशा बदलने जैसा नहीं, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक मिलन है। दशकों से यहां रुपहले परदे की वीरता और विधायी नेतृत्व के बीच की सीमा बेहद धुंधली रही है। करिश्माई सितारों ने अपनी फिल्मी छवि और क्षेत्रीय अस्मिता के अनूठे मिश्रण से सत्ता के गलियारों तक का सफर तय किया है। सत्ता के शिखर तक दिग्गजों का उदय इस सफर की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में एम.

करुणानिधि, एम. जी. रामचंद्रन (एमजीआर) और एन. टी. रामा राव (एनटीआर) जैसे दिग्गजों ने की थी





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