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सिमरीबख्तियारपुर के हरेवा वाले: गुलाबजामुन की दुनिया की एक अनोखी कहानी

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सिमरीबख्तियारपुर के हरेवा वाले: गुलाबजामुन की दुनिया की एक अनोखी कहानी
गुलाबजामुनहरेवा वालासिमरीबख्तियारपुर
📆10-06-2026 21:14:00
📰Dainik Jagran
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सिमरीबख्तियारपुर के हरेवा वाले के प्रसिद्ध गुलाबजामुन की कहानी, जो 1970 से अपनी शुद्धता और पारंपरिक स्वाद के लिए जाने जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यह लेख इस व्यवसाय की शुरुआत, विकास, गुणवत्ता के उपायों और विदेशों में इसकी मांग के बारे में विस्तृत जानकारी देता है।

सिमरीबख्तियारपुर के हरेवा वालों का प्रसिद्ध गुलाबजामुन 1970 से अपनी शुद्धता और पारंपरिक स्वाद के लिए जाना जाता है। यह मिठाई अब राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर एक अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुका है। सऊदी अरब, अमेरिका सहित कई देशों में इसकी मांग है। स्वाद, शुद्धता और परंपरा का अद्भुत संगम सिमरीबख्तियारपुर के हरेवा वाले के प्रसिद्ध गुलाब जामुन में देखने को मिलता है। करीब पांच दशक पहले शुरू हुआ यह मिठाई व्यवसाय आज स्थानीय सीमाओं को पार कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान बना चुका है। यहां तैयार होने वाली मिठाइयों की मांग देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी है। इस प्रतिष्ठित मिठाई व्यवसाय की नींव वर्ष 1970 में स्व.

रामेश्वर साह ने रखी थी। शुरुआती दौर में छोटे स्तर पर शुरू हुआ यह कारोबार धीरे-धीरे लोगों की पसंद बनता गया। समय के साथ इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और आज यह सिमरीबख्तियारपुर की पहचान बन चुका है। पिता के निधन के बाद उनके पुत्र योगेश्वर साह ने इस व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने पारंपरिक स्वाद को बरकरार रखते हुए आधुनिक जरूरतों के अनुरूप इसे विस्तार दिया। उनके प्रयासों से यह मिठाई व्यवसाय आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यहां बनने वाली मिठाइयों में गुलाबजामुन, टिकरी और बालूशाही प्रमुख हैं, लेकिन इनमें गुलाबजामुन और टिकरी की मांग सबसे अधिक रहती है। खास बात यह है कि यहां के गुलाबजामुन सिमरीबख्तियारपुर से निकलकर सऊदी अरब, अमेरिका और पश्चिम बंगाल तक भेजे जाते हैं। त्योहारों और शादी-विवाह के अवसर पर इनकी मांग में और वृद्धि हो जाती है। योगेश्वर साह बताते हैं कि मिठाइयों के निर्माण में केवल शुद्ध दूध, खुआ और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों का ही उपयोग किया जाता है। गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता। यही कारण है कि वर्षों से मिठाइयों का स्वाद एक समान बना हुआ है। विशेष विधि से तैयार होने के कारण ये मिठाइयां सामान्य मौसम में भी छह दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। मिठाई निर्माण में स्थानीय कारीगरों के साथ-साथ मुजफ्फरपुर और मधेपुरा के अनुभवी कारीगर भी लगे हुए हैं। सभी कारीगर पारंपरिक तरीके से मिठाई बनाने में दक्ष हैं, जिससे स्वाद और गुणवत्ता में निरंतरता बनी रहती है। परंपरा से बनी पहचान हरेवा वालों की मिठाइयां आज सिर्फ एक स्वाद नहीं, बल्कि सिमरीबख्तियारपुर की पहचान बन चुकी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मेहनत, ईमानदारी और गुणवत्ता ने इस व्यवसाय को वह मुकाम दिलाया है, जहां नाम सुनते ही मिठास का एहसास होने लगता है

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गुलाबजामुन हरेवा वाला सिमरीबख्तियारपुर पारंपरिक मिठाई योगेश्वर साह

 

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