सिरमौर में राजगढ़ उपमंडल के दो जिला परिषद वार्ड चुनाव परिणाम घोषित

सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में जिला परिषद के चुनाव परिणाम घोषित। कांग्रेस एक और भाजपा ने दो वार्डों में जीत दर्ज की है।

सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में जिला परिषद के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। देर शाम को घोषित हुए इस परिणाम के अनुसार कांग्रेस ने एक जबकि भाजपा ने भी एक जिला परिषद वार्ड जीता है। कुल दो जिला परिषद वार्डों के ही परिणाम घोषित किए गए, जबकि शेष 15 वार्डों के परिणाम अभी बाकी हैं। पहले वार्ड के परिणाम में, वार्ड नंबर 16 करगाणु से कांग्रेस की ऋतु वाला 366 वोटों के अंतर से विजय हुई। ऋतु वाला ने कुल 8406 वोट प्राप्त किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा के उमा कुमारी को 8040 वोट मिले। यहां पर जीत का अंतर केवल 366 वोट रहा, जो कि quite margin रहा। दूसरे घोषित वार्ड नंबर 17 नेरी कोटली में भाजपा की सरोज वाला 460 वोटों के अंतर से जीत हुई। इस वार्ड में भाजपा की सरोज वाला को 4904 वोट मिले, जबकि निर्दलीय नीरज लता को 4444 वोट और कांग्रेस की सुनीता जालटा को 3914 वोट पड़े। इसके अलावा, जिला परिषद वार्ड नंबर 5 से भाजपा के बलबीर सिंह पुंडीर का विजयी झुकाव देखा गया। बलबीर सिंह पुंडीर ने कुल 10548 वोट प्राप्त किए, जिससे कांग्रेस के रमेश चंद्र के 7422 वोट और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह के 1605 वोटों पर बड़ी जीत हुई। यहां पर भी भाजपा की जीत स्पष्ट थी। वार्ड 5 के परिणाम के साथ, कुल मिलाकर दो वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। राजगड़ उपमंडल में कुल 17 जिला परिषद वार्ड हैं, जिनमें से अभी केवल दो ही परिणाम घोषित हुए हैं। शेष 15 वार्डों के परिणाम बाद में घोषित किए जाने की उम्मीद है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजेताओं के समारोhan और कार्यप्रारंभ की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है.

सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में जिला परिषद के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। देर शाम को घोषित हुए इस परिणाम के अनुसार कांग्रेस ने एक जबकि भाजपा ने भी एक जिला परिषद वार्ड जीता है। कुल दो जिला परिषद वार्डों के ही परिणाम घोषित किए गए, जबकि शेष 15 वार्डों के परिणाम अभी बाकी हैं। पहले वार्ड के परिणाम में, वार्ड नंबर 16 करगाणु से कांग्रेस की ऋतु वाला 366 वोटों के अंतर से विजय हुई। ऋतु वाला ने कुल 8406 वोट प्राप्त किए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा के उमा कुमारी को 8040 वोट मिले। यहां पर जीत का अंतर केवल 366 वोट रहा, जो कि quite margin रहा। दूसरे घोषित वार्ड नंबर 17 नेरी कोटली में भाजपा की सरोज वाला 460 वोटों के अंतर से जीत हुई। इस वार्ड में भाजपा की सरोज वाला को 4904 वोट मिले, जबकि निर्दलीय नीरज लता को 4444 वोट और कांग्रेस की सुनीता जालटा को 3914 वोट पड़े। इसके अलावा, जिला परिषद वार्ड नंबर 5 से भाजपा के बलबीर सिंह पुंडीर का विजयी झुकाव देखा गया। बलबीर सिंह पुंडीर ने कुल 10548 वोट प्राप्त किए, जिससे कांग्रेस के रमेश चंद्र के 7422 वोट और निर्दलीय सुरेंद्र सिंह के 1605 वोटों पर बड़ी जीत हुई। यहां पर भी भाजपा की जीत स्पष्ट थी। वार्ड 5 के परिणाम के साथ, कुल मिलाकर दो वार्डों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। राजगड़ उपमंडल में कुल 17 जिला परिषद वार्ड हैं, जिनमें से अभी केवल दो ही परिणाम घोषित हुए हैं। शेष 15 वार्डों के परिणाम बाद में घोषित किए जाने की उम्मीद है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजेताओं के समारोhan और कार्यप्रारंभ की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है





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