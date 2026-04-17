सिरसा अनाज मंडी में गेहूं उठान धीमा, आढ़तियों ने जताई चिंता; सचिव बोले- एजेंसियों को दिए नोटिस

सिरसा अनाज मंडी में गेहूं की आवक लगातार जारी है, लेकिन उठान की गति धीमी होने से 80 प्रतिशत से अधिक गेहूं अभी भी मंडी में ही पड़ा है। किसानों और आढ़तियों को मौसम खराब होने से नुकसान का डर सता रहा है। एफसीआई और अन्य खरीद एजेंसियों की लेट-लतीफी के कारण अव्यवस्था का माहौल है, जबकि सचिव वीरेंद्र मेहता ने कहा है कि उठान में तेजी लाई जा रही है और एजेंसियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

सिरसा अनाज मंडी में गेहूं की आवक जारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्थितियां चिंताजनक बनी हुई हैं। मंडी में भारी मात्रा में गेहूं आ रहा है, पर उठान की गति अत्यंत धीमी है, जिसके कारण 80 प्रतिशत से अधिक गेहूं अभी भी मंडी परिसर में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। एफसीआई, हैफेड और हरियाणा वेयर हाउस जैसी खरीद एजेंसियां गेहूं की खरीद तो कर रही हैं, लेकिन खरीद के बाद उसके उठान में की जा रही देरी के कारण मंडी में अव्यवस्था फैल गई है। मार्केट कमेटी ने इस देरी के लिए एजेंसियों को नोटिस भी जारी किए हैं।

मंडी में शेड के नीचे जगह न होने से गेहूं के बोरों को सड़कों पर भी रखना पड़ रहा है, जिससे किसानों के लिए ट्रैक्टरों से आना-जाना भी मुश्किल हो गया है। यदि बारिश हुई तो खुले में रखे गेहूं के भीगने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। खरीद केंद्रों पर भी उठान की यही समस्या बनी हुई है, जिससे आढ़तियों में भारी रोष है। इस समस्या के समाधान के लिए आढ़तियों ने शुक्रवार को मार्केट कमेटी सचिव से मुलाकात की और अपनी आपबीती सुनाई। आढ़तियों का कहना है कि एफसीआई द्वारा ई-खरीद केंद्र के पोर्टल पर कनेक्टिविटी की समस्या बनी हुई है। जब गेहूं से लदी गाड़ी को एफसीआई में खाली कराया जाता है, तो उसे ऑफलाइन तो खाली कर दिया जाता है, लेकिन एफसीआई द्वारा उस गाड़ी को पोर्टल पर लॉग आउट नहीं किया जाता। इसके कारण वह गाड़ी ऑनलाइन लोड ही दिखाती रहती है और दूसरा चक्कर नहीं लगा पाती। आढ़ती कीर्ति गर्ग ने बताया कि एफसीआई गोदाम ढाबा, जिला सिरसा के अंदर बप्पां खरीद मंडी से गुरुवार को लोड होकर गई गाड़ियां ऑफलाइन अनलोड होने के बावजूद पोर्टल पर आउट नहीं हो पा रही हैं। एफसीआई की ई-खरीद आईडी के साथ कनेक्टिविटी न होने से यह समस्या उत्पन्न हो रही है। आढ़तियों का मानना है कि एफसीआई गोदाम के अंदर ई-खरीद की कनेक्टिविटी शुरू होने पर ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके अलावा, गेट पास बनवाने में भी दिक्कतें आ रही हैं और पोर्टल बंद होने पर खरीद प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। सिरसा मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र मेहता ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि उठान में देरी पर एजेंसियों को जारी नोटिसों का जवाब मिल गया है। एजेंसियों ने कहा है कि अब उनका मजदूर वर्ग निरंतर काम करेगा और शुक्रवार सुबह से उठान में तेजी आई है। मौसम को देखते हुए सभी आढ़तियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तिरपाल आदि से गेहूं को ढक कर सुरक्षित रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसान ने अपनी फसल बेच दी है, तो उसके सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी खरीद एजेंसी और आढ़ती दोनों की है। जिले के आसपास के खरीद केंद्रों पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं और आवश्यकतानुसार गेहूं को वहां भेजा जा रहा है। जिले की विभिन्न मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद जारी है। अब तक 40,049 किसानों से 3,52,567 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 22,118 मीट्रिक टन, हैफेड ने 2,74,294 मीट्रिक टन और एचएसडब्ल्यूसी ने 56,155 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। विभिन्न मंडियों में खरीदे गए गेहूं की मात्रा भी बताई गई है, जैसे अबूबशहर मंडी में 9807 मीट्रिक टन, बड़ागुढ़ा मंडी में 11,830 मीट्रिक टन, डबवाली मंडी में 19,583 मीट्रिक टन, डिंग मंडी में 10,625 मीट्रिक टन, ऐलनाबाद मंडी में 18,934 मीट्रिक टन, गंगा मंडी में 5,330 मीट्रिक टन, जीवन नगर मंडी में 7,731 मीट्रिक टन, कालांवाली मंडी में 32,675 मीट्रिक टन, नाथूसरी चौपटा मंडी में 13,395 मीट्रिक टन, औढां मंडी में 8,111 मीट्रिक टन, रानियां मंडी में 16,675 मीट्रिक टन और सिरसा मंडी में 36,300 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद दर्ज की गई है





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