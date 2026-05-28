सिरसा में 1196 ड्रॉप‑आउट बच्चों को फिर से कक्षा में लाने के लिए 40 विशेष केंद्र खोलेंगे शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग ने सिरसा में सात खंडों में 40 विशेष केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे 1196 बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके थे, उन्हें ब्रिज कोर्स के माध्यम से पुनः मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल किया जाएगा। इस योजना में महिला एजुकेशन वालंटियर्स को विशेष वरीयता तथा 10,000 रुपये मासिक मानदेय की सुविधा भी दी जाएगी।

सिरसा जिले में शिक्षा विभाग ने एक अभूतपूर्व पहल की घोषणा की है, जिसके तहत 1196 ड्रॉप‑आउट बच्चों को फिर से स्कूल की पाठ्यपुस्तकों तक पहुँचाने के लिए 40 विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह योजना सात विभाजित खंडों में दो‑तीन केंद्रों के समूह के रूप में लागू होगी और जुलाई 2026 से मार्च 2027 तक संचालित रहेगी। प्रत्येक केंद्र में अधिकतम तीस छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, जिससे कुल 1196 बच्चों को पुनः शिक्षा के मोर्चे पर लाया जा सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों का भविष्य संवारना है, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक‑आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब उन्हें फिर से सीखने के अवसर प्रदान करना है। शिक्षा विभाग ने जनवरी 2026 में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया, जिसमें 1196 ड्रॉप‑आउट बच्चों की पहचान की गई। यह संख्या पिछले सर्वे में दर्ज 810 से बढ़कर उल्लेखनीय स्तर पर पहुंची है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कई बच्चों को अब भी शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। इन बच्चों को फिर से कक्षा में लाने के लिए विभाग ने विशेष ब्रिज कोर्स तैयार किया है, जिसमें उन्हें उनकी आयु और पूर्व शैक्षणिक स्तर के अनुसार एक तीव्र पुनर्वास कार्यक्रम दिया जाएगा। इस कोर्स के अंत में, छात्रों को उनकी उम्र के अनुसार नियमित सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे उनका शैक्षणिक सफर सुगमता से जारी रह सके। केंद्रीय सरकार की शैक्षिक पहल के साथ तालमेल रखते हुए, इस परियोजना के कार्यान्वयन में एजुकेशन वालंटियर ्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विभाग ने बीएड, डीएड, स्पेशल बीएड, एचटीए, और सीटीएट पास उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, तथा महिला उम्मीदवारों को विशेष वरीयता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में जिला परियोजना समन्वय अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक विशेष समिति द्वारा अंतिम चुनाव किया जाएगा। चयनित वालंटियर्स को प्रति माह दस हजार रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने कार्य में पूर्णतया समर्पित रह सकें। इच्छुक उम्मीदवार 5 जून तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, और अब तक 38 योग्य अभ्यर्थियों ने इस पद के लिए आवेदन किया है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि आवेदन बंद होते ही चयन प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा, ताकि जुलाई में केंद्रों की शुरुआत सुचारू रूप से हो और कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। यह पहल न केवल बच्चों की शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाएगी, बल्कि सामाजिक समानता और समावेशन को भी मजबूती प्रदान करेगी.

सिरसा जिले में शिक्षा विभाग ने एक अभूतपूर्व पहल की घोषणा की है, जिसके तहत 1196 ड्रॉप‑आउट बच्चों को फिर से स्कूल की पाठ्यपुस्तकों तक पहुँचाने के लिए 40 विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह योजना सात विभाजित खंडों में दो‑तीन केंद्रों के समूह के रूप में लागू होगी और जुलाई 2026 से मार्च 2027 तक संचालित रहेगी। प्रत्येक केंद्र में अधिकतम तीस छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, जिससे कुल 1196 बच्चों को पुनः शिक्षा के मोर्चे पर लाया जा सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों का भविष्य संवारना है, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक‑आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब उन्हें फिर से सीखने के अवसर प्रदान करना है। शिक्षा विभाग ने जनवरी 2026 में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया, जिसमें 1196 ड्रॉप‑आउट बच्चों की पहचान की गई। यह संख्या पिछले सर्वे में दर्ज 810 से बढ़कर उल्लेखनीय स्तर पर पहुंची है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कई बच्चों को अब भी शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। इन बच्चों को फिर से कक्षा में लाने के लिए विभाग ने विशेष ब्रिज कोर्स तैयार किया है, जिसमें उन्हें उनकी आयु और पूर्व शैक्षणिक स्तर के अनुसार एक तीव्र पुनर्वास कार्यक्रम दिया जाएगा। इस कोर्स के अंत में, छात्रों को उनकी उम्र के अनुसार नियमित सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे उनका शैक्षणिक सफर सुगमता से जारी रह सके। केंद्रीय सरकार की शैक्षिक पहल के साथ तालमेल रखते हुए, इस परियोजना के कार्यान्वयन में एजुकेशन वालंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विभाग ने बीएड, डीएड, स्पेशल बीएड, एचटीए, और सीटीएट पास उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, तथा महिला उम्मीदवारों को विशेष वरीयता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में जिला परियोजना समन्वय अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक विशेष समिति द्वारा अंतिम चुनाव किया जाएगा। चयनित वालंटियर्स को प्रति माह दस हजार रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने कार्य में पूर्णतया समर्पित रह सकें। इच्छुक उम्मीदवार 5 जून तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, और अब तक 38 योग्य अभ्यर्थियों ने इस पद के लिए आवेदन किया है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि आवेदन बंद होते ही चयन प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा, ताकि जुलाई में केंद्रों की शुरुआत सुचारू रूप से हो और कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। यह पहल न केवल बच्चों की शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाएगी, बल्कि सामाजिक समानता और समावेशन को भी मजबूती प्रदान करेगी





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