Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

सिरसा में 1196 ड्रॉप‑आउट बच्चों को फिर से कक्षा में लाने के लिए 40 विशेष केंद्र खोलेंगे शिक्षा विभाग

Education News

सिरसा में 1196 ड्रॉप‑आउट बच्चों को फिर से कक्षा में लाने के लिए 40 विशेष केंद्र खोलेंगे शिक्षा विभाग
सिरसा शिक्षा पहलड्रॉप‑आउट पुनर्स्थापनविशेष केंद्र
📆28-05-2026 06:48:00
📰Dainik Jagran
107 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 53%

शिक्षा विभाग ने सिरसा में सात खंडों में 40 विशेष केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिससे 1196 बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके थे, उन्हें ब्रिज कोर्स के माध्यम से पुनः मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल किया जाएगा। इस योजना में महिला एजुकेशन वालंटियर्स को विशेष वरीयता तथा 10,000 रुपये मासिक मानदेय की सुविधा भी दी जाएगी।

सिरसा जिले में शिक्षा विभाग ने एक अभूतपूर्व पहल की घोषणा की है, जिसके तहत 1196 ड्रॉप‑आउट बच्चों को फिर से स्कूल की पाठ्यपुस्तकों तक पहुँचाने के लिए 40 विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह योजना सात विभाजित खंडों में दो‑तीन केंद्रों के समूह के रूप में लागू होगी और जुलाई 2026 से मार्च 2027 तक संचालित रहेगी। प्रत्येक केंद्र में अधिकतम तीस छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, जिससे कुल 1196 बच्चों को पुनः शिक्षा के मोर्चे पर लाया जा सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों का भविष्य संवारना है, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक‑आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब उन्हें फिर से सीखने के अवसर प्रदान करना है। शिक्षा विभाग ने जनवरी 2026 में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया, जिसमें 1196 ड्रॉप‑आउट बच्चों की पहचान की गई। यह संख्या पिछले सर्वे में दर्ज 810 से बढ़कर उल्लेखनीय स्तर पर पहुंची है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कई बच्चों को अब भी शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। इन बच्चों को फिर से कक्षा में लाने के लिए विभाग ने विशेष ब्रिज कोर्स तैयार किया है, जिसमें उन्हें उनकी आयु और पूर्व शैक्षणिक स्तर के अनुसार एक तीव्र पुनर्वास कार्यक्रम दिया जाएगा। इस कोर्स के अंत में, छात्रों को उनकी उम्र के अनुसार नियमित सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे उनका शैक्षणिक सफर सुगमता से जारी रह सके। केंद्रीय सरकार की शैक्षिक पहल के साथ तालमेल रखते हुए, इस परियोजना के कार्यान्वयन में एजुकेशन वालंटियर ्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विभाग ने बीएड, डीएड, स्पेशल बीएड, एचटीए, और सीटीएट पास उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, तथा महिला उम्मीदवारों को विशेष वरीयता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में जिला परियोजना समन्वय अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक विशेष समिति द्वारा अंतिम चुनाव किया जाएगा। चयनित वालंटियर्स को प्रति माह दस हजार रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने कार्य में पूर्णतया समर्पित रह सकें। इच्छुक उम्मीदवार 5 जून तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, और अब तक 38 योग्य अभ्यर्थियों ने इस पद के लिए आवेदन किया है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि आवेदन बंद होते ही चयन प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा, ताकि जुलाई में केंद्रों की शुरुआत सुचारू रूप से हो और कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। यह पहल न केवल बच्चों की शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाएगी, बल्कि सामाजिक समानता और समावेशन को भी मजबूती प्रदान करेगी.

सिरसा जिले में शिक्षा विभाग ने एक अभूतपूर्व पहल की घोषणा की है, जिसके तहत 1196 ड्रॉप‑आउट बच्चों को फिर से स्कूल की पाठ्यपुस्तकों तक पहुँचाने के लिए 40 विशेष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह योजना सात विभाजित खंडों में दो‑तीन केंद्रों के समूह के रूप में लागू होगी और जुलाई 2026 से मार्च 2027 तक संचालित रहेगी। प्रत्येक केंद्र में अधिकतम तीस छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, जिससे कुल 1196 बच्चों को पुनः शिक्षा के मोर्चे पर लाया जा सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों का भविष्य संवारना है, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक‑आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब उन्हें फिर से सीखने के अवसर प्रदान करना है। शिक्षा विभाग ने जनवरी 2026 में एक विस्तृत सर्वेक्षण किया, जिसमें 1196 ड्रॉप‑आउट बच्चों की पहचान की गई। यह संख्या पिछले सर्वे में दर्ज 810 से बढ़कर उल्लेखनीय स्तर पर पहुंची है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कई बच्चों को अब भी शैक्षिक सहायता की आवश्यकता है। इन बच्चों को फिर से कक्षा में लाने के लिए विभाग ने विशेष ब्रिज कोर्स तैयार किया है, जिसमें उन्हें उनकी आयु और पूर्व शैक्षणिक स्तर के अनुसार एक तीव्र पुनर्वास कार्यक्रम दिया जाएगा। इस कोर्स के अंत में, छात्रों को उनकी उम्र के अनुसार नियमित सरकारी स्कूलों की कक्षाओं में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे उनका शैक्षणिक सफर सुगमता से जारी रह सके। केंद्रीय सरकार की शैक्षिक पहल के साथ तालमेल रखते हुए, इस परियोजना के कार्यान्वयन में एजुकेशन वालंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विभाग ने बीएड, डीएड, स्पेशल बीएड, एचटीए, और सीटीएट पास उम्मीदवारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, तथा महिला उम्मीदवारों को विशेष वरीयता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में जिला परियोजना समन्वय अधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक विशेष समिति द्वारा अंतिम चुनाव किया जाएगा। चयनित वालंटियर्स को प्रति माह दस हजार रुपये का मानदेय प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने कार्य में पूर्णतया समर्पित रह सकें। इच्छुक उम्मीदवार 5 जून तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, और अब तक 38 योग्य अभ्यर्थियों ने इस पद के लिए आवेदन किया है। विभाग ने आश्वासन दिया है कि आवेदन बंद होते ही चयन प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा, ताकि जुलाई में केंद्रों की शुरुआत सुचारू रूप से हो और कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। यह पहल न केवल बच्चों की शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाएगी, बल्कि सामाजिक समानता और समावेशन को भी मजबूती प्रदान करेगी

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

सिरसा शिक्षा पहल ड्रॉप‑आउट पुनर्स्थापन विशेष केंद्र एजुकेशन वालंटियर ब्रिज कोर्स

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

गाजा के लिए खड़ा हुआ UAE, 40 टन मेडिकल सामान के साथ 4 एंबुलेंस भेजकर की बड़ी मदद | Uae Gaza Aid 40 Ton Medical Supplies 4 Ambulances Operation Gallant Knight 3 Newsगाजा के लिए खड़ा हुआ UAE, 40 टन मेडिकल सामान के साथ 4 एंबुलेंस भेजकर की बड़ी मदद | Uae Gaza Aid 40 Ton Medical Supplies 4 Ambulances Operation Gallant Knight 3 NewsUAE ने गाजा के अस्पतालों के लिए 40 टन मेडिकल सामान और 4 एंबुलेंस भेजीं। यह मदद Operation Gallant Knight 3 के तहत दी गई, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को राहत मिलेगी।
Read more »

ईद का अवकाश 28 को घोषित होने से जीयू की 40 परीक्षाओं की तिथि बदली | 40 Gujarat University Exams Rescheduled Due To Eid Holidayईद का अवकाश 28 को घोषित होने से जीयू की 40 परीक्षाओं की तिथि बदली | 40 Gujarat University Exams Rescheduled Due To Eid Holidayगुजरात विश्वविद्यालय की नई अधिसूचना के तहत अब 28 मई की जगह 29 मई, 30 मई को होंगी परीक्षाएं, कई परीक्षाएं एक जून, दो, चार और छह जून को भी ली जाएंंगी, वेबसाइट पर अपलोड की नई तिथियां
Read more »

Cinema Sign: 40 की उम्र और घुटनों में जकड़न, दर्द की वजह भी ‘सिनेमा साइन’ तो नहीं? सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन से जानिएCinema Sign: 40 की उम्र और घुटनों में जकड़न, दर्द की वजह भी ‘सिनेमा साइन’ तो नहीं? सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन से जानिएCinema signs early stages : क्या 40 की उम्र में आपके घुटने भी जाम हो रहे हैं? जानिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ.
Read more »

MP के देवास में 40 दूल्हों से एक साथ ठगी, मंडप में पहुंचे तो दुल्हनें गायब, मचा हड़कंप | 40 Grooms Cheated Brides Missing Fake Marriage Scam Mp NewsMP के देवास में 40 दूल्हों से एक साथ ठगी, मंडप में पहुंचे तो दुल्हनें गायब, मचा हड़कंप | 40 Grooms Cheated Brides Missing Fake Marriage Scam Mp NewsFake Marriage Scam: एमपी के देवास में अनाथ लड़कियों से शादी कराने के नाम पर 40 युवकों के साथ लाखों की ठगी की घटना सामने आई। पुलिस ने दर्ज किया मामला।
Read more »

Jamshedpur News: इन 40 डायग्नोस्टिक सेंटरों को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस, डेंगू, मलेरिया की रिपोर्ट नहीं देने पर रद होगा लाइसेंस - jamshedpur 40 labs noticed for dengue malaria data lapseJamshedpur News: इन 40 डायग्नोस्टिक सेंटरों को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस, डेंगू, मलेरिया की रिपोर्ट नहीं देने पर रद होगा लाइसेंस - jamshedpur 40 labs noticed for dengue malaria data lapseपूर्वी सिंहभूम स्वास्थ्य विभाग ने जमशेदपुर के 40 से अधिक निजी पैथोलॉजी सेंटरों को संक्रामक बीमारियों की रिपोर्ट न देने पर नोटिस जारी किया है। डेंगू, मलेरिया, टीबी और फाइलेरिया जैसे रोगों का डेटा न मिलने से बीमारी की मैपिंग और रोकथाम में बाधा आ रही है, लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई...
Read more »

जून के पहले हफ्ते में खुल जाएगा Lucknow-Kanpur Expressway! 3 घंटे नहीं सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा सफरजून के पहले हफ्ते में खुल जाएगा Lucknow-Kanpur Expressway! 3 घंटे नहीं सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा सफरLucknow Kanpur Expressway News: जून के पहले हफ्ते में लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे जनता के लिए खोला जा सकता है, जिससे दोनों शहरों के बीच सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा।
Read more »



Render Time: 2026-05-28 09:49:06