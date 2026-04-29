सिवान में पूर्व एमएलसी के बहनोई और भांजे पर गोलीबारी, भांजे की मौत

सिवान जिले में बदमाशों ने भाजपा के पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के बहनोई और भांजे को गोली मारी, जिसमें भांजे की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना दो वाहनों की टक्कर के बाद हुए विवाद के कारण हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सिवान जिले में बुधवार की शाम एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। सिवान नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास, कमला प्रेस के निकट, कुछ अज्ञात बदमाशों ने भाजपा के पूर्व एमएलसी और वर्तमान में को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह और उनके भांजे हर्ष सिंह को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। स्थानीय लोगों की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण दोनों घायलों को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश, इलाज के दौरान हर्ष सिंह ने दम तोड़ दिया। चंदन सिंह की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और वे चिकित्सकों की कड़ी निगरानी में हैं। डॉक्टरों के अनुसार, दोनों को गर्दन में गोली लगी थी, और गोली सीने के पास तक जा पहुंची, जिसके कारण हर्ष सिंह की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही मनोज सिंह, उनके भाई धनंजय सिंह, सिवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा, सदर एसडीपीओ, नगर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार और जिले के सभी थानाध्यक्ष भारी संख्या में सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि घटना का मुख्य कारण दो वाहनों के बीच हुई टक्कर थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मनोज सिंह के बड़े बहनोई अरुण कुमार सिंह की बेटी की तिलक समारोह पचरुखी प्रखंड के आलापुर में आयोजित था। चंदन सिंह अपने ड्राइवर और पुत्र हर्ष सिंह के साथ तिलक समारोह में शामिल होने के लिए आंदर- सिवान मुख्य पथ पर आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास रुके थे। उसी दौरान एक अन्य वाहन ने हर्ष सिंह की गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में सवार लोगों के बीच तीखी बहस और विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान, बदमाशों ने चंदन सिंह और हर्ष सिंह पर गर्दन में गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटना स्थल से एक कारतूस बरामद किया है और मामले की गहन जांच कर रही है। चंदन सिंह सिवान में कई व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, जबकि हर्ष सिंह पटना में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। हर्ष की असामयिक मृत्यु से परिवार में गहरा शोक छाया हुआ है। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बदमाशों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस मामले की हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दे रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। इस घटना ने सिवान जिले में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, और स्थानीय लोगों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है.

सिवान जिले में बुधवार की शाम एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। सिवान नगर थाना क्षेत्र के आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास, कमला प्रेस के निकट, कुछ अज्ञात बदमाशों ने भाजपा के पूर्व एमएलसी और वर्तमान में को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह और उनके भांजे हर्ष सिंह को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल गया। स्थानीय लोगों की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण दोनों घायलों को तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश, इलाज के दौरान हर्ष सिंह ने दम तोड़ दिया। चंदन सिंह की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और वे चिकित्सकों की कड़ी निगरानी में हैं। डॉक्टरों के अनुसार, दोनों को गर्दन में गोली लगी थी, और गोली सीने के पास तक जा पहुंची, जिसके कारण हर्ष सिंह की जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही मनोज सिंह, उनके भाई धनंजय सिंह, सिवान के पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा, सदर एसडीपीओ, नगर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार और जिले के सभी थानाध्यक्ष भारी संख्या में सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि घटना का मुख्य कारण दो वाहनों के बीच हुई टक्कर थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मनोज सिंह के बड़े बहनोई अरुण कुमार सिंह की बेटी की तिलक समारोह पचरुखी प्रखंड के आलापुर में आयोजित था। चंदन सिंह अपने ड्राइवर और पुत्र हर्ष सिंह के साथ तिलक समारोह में शामिल होने के लिए आंदर-सिवान मुख्य पथ पर आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास रुके थे। उसी दौरान एक अन्य वाहन ने हर्ष सिंह की गाड़ी में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में सवार लोगों के बीच तीखी बहस और विवाद हो गया। इस विवाद के दौरान, बदमाशों ने चंदन सिंह और हर्ष सिंह पर गर्दन में गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घटना स्थल से एक कारतूस बरामद किया है और मामले की गहन जांच कर रही है। चंदन सिंह सिवान में कई व्यवसायों से जुड़े हुए हैं, जबकि हर्ष सिंह पटना में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था और अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। हर्ष की असामयिक मृत्यु से परिवार में गहरा शोक छाया हुआ है। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बदमाशों की पहचान के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस मामले की हर पहलू पर बारीकी से ध्यान दे रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। इस घटना ने सिवान जिले में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, और स्थानीय लोगों ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है





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