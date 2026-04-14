सिवान में शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार महिला कैदी पुलिस हिरासत से फरार

हुसैनगंज, सिवान में अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार एक महिला कैदी पुलिस हिरासत से फरार हो गई। उसने दो महिला होमगार्ड को चकमा दिया, खिड़की तोड़ी और सेनिटरी पाइप से उतरकर भाग निकली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
संवाद सूत्र, हुसैनगंज ( सिवान )। अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार एक महिला कैदी पुलिस की हिरासत से भाग गई। उसने चालाकी दिखाते हुए दो महिला होमगार्ड को चकमा दिया, कमरे की खिड़की तोड़ी और सेनिटरी पाइप की मदद से दो मंजिला इमारत से नीचे उतरकर भाग निकली। फरार महिला की पहचान थाना क्षेत्र के गोसोपाली निवासी सीता देवी उर्फ सविता देवी के रूप में हुई है। उसे केस नंबर 152/26 के तहत अवैध शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र की है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
महिला होमगार्ड खुशबू कुमारी ने बताया कि महिला कैदी को थाने के नए भवन की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी गई थी। इसके बाद दोनों महिला होमगार्ड शौचालय गईं। लौटने पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। संदेह होने पर उन्होंने तुरंत ओडी अधिकारी को सूचना दी। जब दरवाजा तोड़कर अंदर देखा गया तो खिड़की टूटी हुई थी और महिला फरार हो चुकी थी। अब सवाल यह उठता है कि थाने के नए भवन की खिड़की इतनी कमजोर कैसे थी कि एक महिला ने उसे तोड़ दिया? इस मामले ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
थानाध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह ने बताया कि फरार महिला के खिलाफ केस नंबर 153/26 दर्ज कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस टीम कई संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और जल्द ही उसे पकड़ने का दावा कर रही है। इससे पहले भी थाने की हाजत से भागने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन महिला कैदी के भागने की यह शायद पहली घटना है, जो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है।
इस घटना ने पुलिस की लापरवाही को उजागर किया है और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर काफी चर्चा है और वे पुलिस से फरार महिला को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वे महिला की तलाश में हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस थोड़ी सतर्क होती तो शायद यह घटना न होती। फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस फरार महिला को कब तक पकड़ पाती है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना ने पुलिस प्रशासन को भविष्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
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