सिविल लाइंस और अन्य शहरों के नाम: इतिहास और कारण

भारत के कई शहरों में सिविल लाइंस, सदर, कैंट जैसे इलाकों का इतिहास और उनके निर्माण के पीछे के कारणों का विस्तृत विवरण। ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आज तक इन इलाकों का विकास और महत्व।

पिछले कुछ दिनों से सिविल लाइंस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सरकार अब सिविल लाइंस जैसे नामों को बदलने की तैयारी कर रही है। सिविल लाइंस , सदर , कैंट , जिमखाना जैसे इलाके भारत के लगभग हर प्रमुख शहर में पाए जाते हैं। दिल्ली हो, प्रयागराज (इलाहाबाद) हो, लखनऊ हो या जयपुर, हर बड़े शहर में सिविल लाइंस का अस्तित्व मौजूद है। तो आइए, आज हम इन शहरों के उन इलाकों के बारे में विस्तार से जानते हैं जो कई शहरों में समान रूप से पाए जाते हैं, और हर शहर में इनके निर्माण के पीछे क्या कारण थे?

दरअसल, सिविल लाइंस की कहानी ब्रिटिश शासनकाल से जुड़ी हुई है। जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे, तब उन्होंने अपने रहने और कामकाज के लिए शहरों के भीतर विशेष और व्यवस्थित इलाके बनाए थे। इन्हीं इलाकों को सिविल लाइंस कहा गया। इन इलाकों में अंग्रेज अफसर, प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी निवास करते थे। हर बड़े शहर में कलेक्टर, जज और अन्य उच्च अधिकारियों के लिए अलग-अलग कॉलोनियां बनाई गईं। ये इलाके शहर के महत्वपूर्ण हिस्से थे, जहां बेहतर सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। इसलिए, सिविल लाइंस सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि यह सत्ता और प्रशासन का केंद्र भी थी। आज भले ही ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया है, लेकिन सिविल लाइंस अभी भी शहरों में मौजूद हैं और आज ज्यादातर शहरों में इन्हें पॉश एरिया माना जाता है। पुराने सरकारी बंगले आज भी इन इलाकों में देखे जा सकते हैं। कई जगहों पर ये इलाके वीआईपी और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बने हुए हैं। ये हर शहर के प्रीमियम इलाके हैं, जहां जीवन स्तर उच्च होता है। इन इलाकों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनकी अपनी एक विशिष्ट पहचान है। अब बात करते हैं इन नामों की कहानी की। 'सिविल लाइंस' नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां प्रशासनिक अधिकारी निवास करते थे। एक अन्य तर्क यह भी है कि शहर में जहां सेना से जुड़े लोग रहते थे, उसे छावनी या कैंटोनमेंट कहा जाता था। जबकि, सिविलियंस यानी गैर-सैन्य लोगों के लिए जो इलाका बनाया गया, उसे सिविल लाइंस कहा गया। यहां आर्मी के लोग नहीं रहते थे। इसके अतिरिक्त, कैंट इलाके सेना के लिए विशेष रूप से बनाए गए थे। ये शहर से अलग, सेना के लिए बनाए गए इलाके थे और आमतौर पर शहर के किनारे स्थित होते थे। ये सुरक्षित स्थान होते थे और शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। हालांकि, लगातार बढ़ती आबादी के कारण कई कैंट इलाके अब शहर के बीच में शामिल हो गए हैं। हर कैंट इलाके में आपको हरियाली, कम भीड़ और सख्त नियम देखने को मिलेंगे। जिमखाना, जो कई शहरों में जिमखाना या क्लब एरिया के रूप में जाना जाता है, या इसके आस-पास की सड़क को जिमखाना रोड कहा जाता है। यह अंग्रेज अफसरों का सोशल लाइफ सेंटर होता था। यहां के आसपास के इलाकों को जिमखाना के नाम से जाना जाता था। स्टेशन रोड, जो स्टेशन की ओर जाती है, लगभग सभी शहरों में पाई जाती है। सदर, वो इलाके हैं जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध हुए। यहां कई दुकानें होती हैं और शहर में जिन इलाकों में ज्यादा बाजार होते थे, उन्हें सदर के नाम से जाना जाता था। आज भी कई शहरों में बाजार वाले इन इलाकों को सदर ही कहा जाता है। कई जगह ये कैंट के पास भी मिलता है, जहां सैनिकों के लिए बाजार विकसित हुआ। मॉल रोड, जो पहाड़ों में मिलती है, हर प्रसिद्ध हिल स्टेशन में एक मॉल रोड होती है, जहां कई दुकानें होती हैं। यह अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के लिए टहलने और घूमने की जगह थी। यह सोशल लाइफ का केंद्र था और इसे मॉल रोड के नाम से जाना जाता था। गांधी नगर और शास्त्री नगर जैसे नाम अंग्रेजों के बाद दिए गए हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर कई इलाकों के नाम रखे गए हैं और हर शहर में उनके नाम से अलग-अलग चीजों के नाम हैं। इसलिए, अधिकतर शहरों में एमजी रोड, शास्त्री नगर, गांधी नगर आदि पाए जाते हैं। ये नाम स्वतंत्रता के बाद भारत के महान नेताओं के सम्मान में रखे गए थे





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