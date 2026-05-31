सीएम मोहन यादव का जीतू पटवारी पर तीखा हमला: बोले- 'दो कौड़ी का अध्यक्ष', 'टपोरी लाल'

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुजालपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को 'दो कौड़ी का प्रदेशाध्यक्ष' और 'टपोरी लाल' कहा। यह पटवारी द्वारा सीएम को 'मोहन लाल अभिनंदन यादव' कहे जाने के जवाब में हुआ। सीएम ने पटवारी की चुनावी हार और पार्टी में नेतृत्व के संकट पर भी निशाना साधा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच जुबानी जंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। शुजालपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने पटवारी पर जमकर हमला बोला और उन्हें 'दो कौड़ी का प्रदेशाध्यक्ष' और 'टपोरी लाल' तक कह डाला। यह हमला पटवारी द्वारा सीएम को 'मोहन लाल अभिनंदन यादव' कहे जाने के जवाब में आया। सीएम ने मंच से कहा, 'हम अभिनंदन लाल हैं तो तुम टपोरी लाल हो। तुम्हारी पार्टी के इतिहास में ऐसा अध्यक्ष कभी नहीं देखा गया जिसके रहते इंदौर जैसी बड़ी लोकसभा सीट का उम्मीदवार ऐन वक्त पर मैदान छोड़कर भाग गया हो।' सीएम ने जीतू पटवारी की विधानसभा चुनाव में 40 हजार वोटों से हार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'जो नेता अपनी खुद की विधानसभा सीट नहीं बचा पाया और 40 हजार वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हार गया, उसे आज कांग्रेस ने सूबे की कमान सौंप रखी है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व का संकट है।' उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को अब ढंग के उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं और पार्टी सिर्फ विकास कार्यों का विरोध करने में लगी है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर प्रहार करते हुए कहा कि पार्टी अपने कर्मों का फल भुगत रही है और पूरे प्रदेश में उसका जनाधार सिमट चुका है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सतना में एक कार्यक्रम के दौरान जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को 'मोहन लाल अभिनंदन यादव' कहकर तंज कसा था। पटवारी ने जनता से पूछा था कि मुख्यमंत्री को कौन-कौन जानता है, और फिर उन्होंने यह नाम दिया था। सीएम ने शुजालपुर में इसका करारा जवाब दिया। अपने दौरे के दौरान सीएम ने भीषण गर्मी के बीच रोड शो भी किया, जिसमें भारी भीड़ उमड़ी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि विकास कार्यों की बदौलत ही जनता उनके साथ है। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी को जन्म दिया है





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