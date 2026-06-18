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सीएम विजय और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच अनैतिक मुलाकात पर उठे सवाल

राजनीति News

सीएम विजय और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच अनैतिक मुलाकात पर उठे सवाल
सीमकनथलपतिकानूनपालिका की निर्भरता
📆18-06-2026 13:16:00
📰NBT Hindi News
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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी.जोसेफ विजय की मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी के घर पर हुई मुलाकात ने सार्वजनिक और राजनीतिक स्तर पर तीव्र प्रतिक्रिया जगाई है। इस घटना को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और आदेशिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने के कारण अलग से देखने की मांग हो रही है।

सी.

जोसेफ विजय, जो 10 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, ने 17 जून को मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी के व्यक्तिगत निवास पर मुलाकात की। इस बैठक ने आलोचकों का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि पारंपरिक रूप से राज्य के प्रमुख और जस्टिस के बीच यह मिलन आधिकारिक या सार्वजनिक स्थान पर ही होता है। विज़िट के दौरान जस्टिस धर्माधिकारी ने शॉल ओढ़ कर स्वागत किया, जो कि मोदी सरकार के कुछ कार्यक्रमों की याद दिलाता है, लेकिन इस कदम को तत्कालीन नज़र में अनावश्यक और ज्यूरी के प्रति असमान माना गया। 17 जून को दोपहर के समय दोनों के मिलने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं, जिससे सवाल उठे कि क्या यह मुलाकात कानूनी रूप से मान्य है। सामान्यतः किसी सरकारी अधिकारी को ज्यूरी के व्यक्तिगत घर पर मिलना उचित नहीं माना जाता, खासकर ऐसी स्थिति में जहाँ यह मुलाकात किसी भी सार्वजनिक नीतिगत निर्णय या अदालत के मामलों के साथ सहसम्बन्धित लगती है। सोशल मीडिया पर यह पूछताछ की जा रही है कि जस्टिस धर्माधिकारी ने सबकुछ परिचयात्मक और नागरिक सम्मान के रूप में किया, पर सच में क्या यह संवैधानिक सीमाओं का पालन करते हुए जुर्माना था या कुछ अलग ही बात थी। जब राष्ट्रपति महात्मा गांधी के पुत्र के समान स्थिति में एक अध्यापक मुलाकात को वैध माना गया, तो राज्यपाल के इशारे पर किसी डिक्री जज को मिलना एक अलग बात होनी चाहिए। यह विशेष रूप से नितीन या भौतिक आधार पर चर्चा के संदर्भ में दमदार बनाती है। आलोचक यह भी कह रहे हैं कि

जोसेफ विजय के कार्यक्रमों में किसी न्यायमूलक निर्णय का गठन स्पष्ट नहीं है। राज्य के प्रमुख और उच्च न्यायाधीश के बीच आम संचार के लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जिसके बावजूद इन दोनों ने सार्वजनिक रूप से आपसी सलाम किया। "एक अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जब प्रमुख राजनेता किसी ज्यूरी को व्यक्तिगत रुप से मिलते हैं, तो यह एक अघोषित नीतिगत निर्णय की तरह काम कर सकता है," कुछ ठहरावों का कहना है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत उमराव ने भी अपनी आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा करके बताया कि "मद्यसार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर विज़िट महत्वपूर्ण या चिंताजनक हो सकती है," यह कहते हुए कि यदि पीएम के व्यक्तिगत निवास में जाने या किसी सरकारी कार्यक्रमों में जजों की भागीदारी के उदाहरण मिले, तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकता है। इस प्रकार की घटनाएँ भारत की वैधानिक व्यवस्था में एक खामी का सूचक बनी हुई हैं। संविधान के आनुपातिकता और सरकार के संचालन के महत्व को देखते हुए, आलोचकों ने स्पष्ट किया कि इस तरह की मुलाकातें राजनेताओं के व्यक्तिगत निवास पर न्यायधिकारियों के बीच असमान और अनियंत्रित सौगात का मौका देती हैं। हालांकि, जस्टिस धर्माधिकारी के अनुसार, यह सिर्फ एक देशभक्ति और शिष्टाचारयुक्त स्वागत था, जिसमें उन्हें जज के रूप में संतुष्टि महसूस हुई। शायद यह सुनिश्चित करने के लिए नई प्रक्रियाएं बनानी होंगी ताकि भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सके, ताकि मुख्य मुद्दा यह हो कि कौन से कारक राज्य के प्रमुख और जूडिस के बीच असंगत हों। भारत के नौकरशाही परिप्रेक्ष्य में यह एक बड़ा विषय है, जिसे समाज और न्यायपालिका दोनों को मिलकर हल करना पड़ेगा

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सीमकन थलपति कानूनपालिका की निर्भरता सुप्रीम कोर्ट सैमसंग

 

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