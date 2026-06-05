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सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में गवाह का बड़ा खुलासा

राजनीति News

सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में गवाह का बड़ा खुलासा
सीएम रेखा गुप्ताहत्या का प्रयासआपराधिक साजिश
📆05-06-2026 11:19:00
📰Dainik Jagran
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में एक गवाह ने कोर्ट को बताया कि घटना के दिन सीएम कैंप कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। आरोपी ने बताया, आरोपी ने मुख्यमंत्री की गर्दन दबाई थी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में एक गवाह ने कोर्ट को बताया कि घटना के दिन सीएम कैंप कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। आरोपी ने बताया, आरोपी ने मुख्यमंत्री की गर्दन दबाई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने बताया कि घटना वाले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कैंप कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। गवाह ने यह भी कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना किसी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई थी या नहीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत गर्ग की अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह अनिल अग्रवाल का बयान दर्ज किया गया। अनिल अग्रवाल जन सुनवाई के दौरान कैंप कार्यालय में सेक्शन अधिकारी के पद पर मौजूद थे। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप राणा ने उनका मुख्य परीक्षण किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सिद्धांत मलिक ने जिरह की। अनिल अग्रवाल ने अदालत को बताया कि घटना वाले दिन वह मौके पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जन सुनवाई के दौरान दो सुरक्षाकर्मी तैनात थे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और इसकी सूचना देना सुरक्षाकर्मियों की जिम्मेदारी थी। हमले के संबंध में उन्होंने कहा, मैंने यह नहीं देखा कि आरोपित ने मुख्यमंत्री को कब थप्पड़ मारा। जब मैंने देखा तब आरोपित मुख्यमंत्री की गर्दन दबा रहा था। मामले में अगली गवाही 24 जुलाई को दर्ज की जाएगी। सुनवाई के दौरान आरोपित राजेशभाई खीमजीभाई सकारिया को अदालत में पेश किया गया। उसने आरोप लगाया कि चार मई को जेल के दो अधिकारियों ने उसे बंद कर पीटा था। उसके अधिवक्ता ने इस संबंध में अदालत में एक आवेदन दाखिल किया। वहीं सह-आरोपित तहसीन रजा शेख के धन और आधार कार्ड की रिहाई के लिए भी एक आवेदन दायर किया गया। मामले के दोनों आरोपित राजेशभाई खीमजीभाई सकारिया और तहसीन रजा शेख ने इससे पहले जेल में अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि अन्य कैदी उन्हें लगातार धमका रहे हैं। उनके परिवारों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जा रही हैं। आरोपितों ने अलग बैरक और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने जेल प्रशासन को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। बचाव पक्ष ने अदालत में एक सीडी भी पेश की है, जिसमें आरोपितों के परिवारों को किए गए धमकी भरे फोन कॉल की रिकॉर्डिंग होने का दावा किया गया है। आवेदन में आरोप लगाया गया कि 10 फरवरी 2026 को आशीष नाम के व्यक्ति ने परिवार वालों से प्रति आरोपित 10 हजार रुपये की मांग की थी। आरोपितों का यह भी कहना है कि जेल अधिकारियों द्वारा उन्हें लंबे समय तक वार्ड में बंद रखकर मानसिक प्रताड़ना दी गई। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि 25 मार्च 2026 को एक अधिकारी ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री पर हुए हमले के मामले में राजेशभाई खीमजीभाई सकारिया और तहसीन रजा शेख के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में एक गवाह ने कोर्ट को बताया कि घटना के दिन सीएम कैंप कार्यालय के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। आरोपी ने बताया, आरोपी ने मुख्यमंत्री की गर्दन दबाई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने बताया कि घटना वाले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कैंप कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। गवाह ने यह भी कहा कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना किसी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई थी या नहीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निशांत गर्ग की अदालत में अभियोजन पक्ष के गवाह अनिल अग्रवाल का बयान दर्ज किया गया। अनिल अग्रवाल जन सुनवाई के दौरान कैंप कार्यालय में सेक्शन अधिकारी के पद पर मौजूद थे। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप राणा ने उनका मुख्य परीक्षण किया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सिद्धांत मलिक ने जिरह की। अनिल अग्रवाल ने अदालत को बताया कि घटना वाले दिन वह मौके पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ जन सुनवाई के दौरान दो सुरक्षाकर्मी तैनात थे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे और इसकी सूचना देना सुरक्षाकर्मियों की जिम्मेदारी थी। हमले के संबंध में उन्होंने कहा, मैंने यह नहीं देखा कि आरोपित ने मुख्यमंत्री को कब थप्पड़ मारा। जब मैंने देखा तब आरोपित मुख्यमंत्री की गर्दन दबा रहा था। मामले में अगली गवाही 24 जुलाई को दर्ज की जाएगी। सुनवाई के दौरान आरोपित राजेशभाई खीमजीभाई सकारिया को अदालत में पेश किया गया। उसने आरोप लगाया कि चार मई को जेल के दो अधिकारियों ने उसे बंद कर पीटा था। उसके अधिवक्ता ने इस संबंध में अदालत में एक आवेदन दाखिल किया। वहीं सह-आरोपित तहसीन रजा शेख के धन और आधार कार्ड की रिहाई के लिए भी एक आवेदन दायर किया गया। मामले के दोनों आरोपित राजेशभाई खीमजीभाई सकारिया और तहसीन रजा शेख ने इससे पहले जेल में अपनी जान को खतरा होने का आरोप लगाया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि अन्य कैदी उन्हें लगातार धमका रहे हैं। उनके परिवारों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जा रही हैं। आरोपितों ने अलग बैरक और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी, जिस पर अदालत ने जेल प्रशासन को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। बचाव पक्ष ने अदालत में एक सीडी भी पेश की है, जिसमें आरोपितों के परिवारों को किए गए धमकी भरे फोन कॉल की रिकॉर्डिंग होने का दावा किया गया है। आवेदन में आरोप लगाया गया कि 10 फरवरी 2026 को आशीष नाम के व्यक्ति ने परिवार वालों से प्रति आरोपित 10 हजार रुपये की मांग की थी। आरोपितों का यह भी कहना है कि जेल अधिकारियों द्वारा उन्हें लंबे समय तक वार्ड में बंद रखकर मानसिक प्रताड़ना दी गई। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि 25 मार्च 2026 को एक अधिकारी ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री पर हुए हमले के मामले में राजेशभाई खीमजीभाई सकारिया और तहसीन रजा शेख के खिलाफ हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है

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सीएम रेखा गुप्ता हत्या का प्रयास आपराधिक साजिश जेल अधिकारी धमकी भरे फोन कॉल

 

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