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सीएम योगी का सख्त आदेश मिलते ही पुलिस और प्रशासन बकरीद से हाई अलर्ट पर है

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सीएम योगी का सख्त आदेश मिलते ही पुलिस और प्रशासन बकरीद से हाई अलर्ट पर है
सीएम योगीबकरीदपुलिस
📆26-05-2026 04:20:00
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संभल में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त गाइडलाइन के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. संवेदनशील इलाकों, मुख्य बाजारों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया.

सीएम योगी का सख्त आदेश मिलते ही पुलिस और प्रशासन बकरीद से हाई अलर्ट पर है. सख्त गाइडलाइन के बाद डीएम और एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे.

संवेदनशील इलाकों, मुख्य बाजारों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया. जिले को कई जोन और सेक्टर में बांटकर सुरक्षा बढ़ाई गई है. अफवाह फैलाने वालों और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. बकरीद से पहले ही संभल में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त गाइडलाइन के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. संवेदनशील इलाकों, मुख्य बाजारों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया गया. सोमवार शाम संभल शहर की सड़कों पर अचानक पुलिस की हलचल बढ़ गई. डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद अफसरों और पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे.

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के मुख्य बाजार, मिश्रित आबादी वाले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल मार्च किया. अधिकारियों ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की. फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को साफ संदेश दिया गया कि बकरीद का त्योहार तय नियमों और परंपराओं के अनुसार ही मनाया जाए. मुख्य चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है.

कई जगह बैरिकेडिंग भी की गई. संभल जिला अस्पताल में बिजली बचाने का अनोखा फॉर्मूला5 दिन के फासले में दिया 4 बच्चों को जन्म, नॉर्मल डिलीवरी देख डॉक्टर हैरान. प्रदेश के अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक की थी. बैठक में बकरीद को लेकर सख्त निर्देश दिए गए थे.

मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी. प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर पूरी तरह रोक रहेगी और किसी भी नई परंपरा को शुरू नहीं होने दिया जाएगा. इसके अलावा सड़क पर नमाज और लाउडस्पीकर नियमों को लेकर भी प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे. डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया कि बकरीद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिले को पांच जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है.

हर सेक्टर में अलग-अलग अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में स्थानों पर नमाज अदा की जाएगी. सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है.

उन्होंने बताया कि संभल जिले में कुल 728 जगह पर नमाज पढ़ी जाएगी और 107 ईदगाह स्थल है यानी कुल 835 स्थान पर नमाज पढ़ी जाएगी. इन सभी जगह पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है. नमाज समय अनुसार और शांतिपूर्ण ढंग से हो इसके लिए शांति समिति की सभी बैठक कर ली गई है. पीस कमेटी की बैठक में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन लोगों के द्वारा किया जाएगा ऐसी ही उम्मीद है.

लाउडस्पीकर का जो नियम है उसका पालन किया जाए और कुर्बानी के लिए निर्धारित स्थल पर ही कुर्बानी की जाए. इसके लिए नगर पालिका से समन्वय करके बता दिया गया है. कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म के बारे में कोई अफवाह न उड़ाये और अगर कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन की ओर से जिलेभर में पीस कमेटी की बैठकें भी की गई हैं.

इन बैठकों में धर्मगुरुओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ बातचीत कर प्रशासन ने सभी नियमों की जानकारी दी. अधिकारियों ने कहा कि नमाज और कुर्बानी दोनों कार्य परंपरागत तरीके से होंगे. निर्धारित स्थानों पर ही कुर्बानी दी जाएगी. एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि पुलिस सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रख रही है.

अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाने या माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की साइबर टीमों को भी एक्टिव कर दिया गया है ताकि भड़काऊ पोस्ट या गलत जानकारी फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो सके. बकरीद के दौरान साफ-सफाई और अपशिष्ट निस्तारण को लेकर नगर पालिका को भी अलर्ट कर दिया गया है. प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि त्योहार के दौरान किसी भी इलाके में गंदगी या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए.

नगर पालिका की टीमें लगातार निगरानी करेंगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत सफाई कराई जाएगी. फिलहाल पूरे संभल में जिले में सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है. संवेदनशील इलाकों में लगातार पुलिस गश्त की जा रही है. मुख्य बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है.

प्रशासन का कहना है कि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना पहली प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

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