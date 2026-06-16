सीएम योगी ने नीट परीक्षार्थियों को दी बड़ी राहत: बस किराए में 50% छूट, मोहर्रम और योग दिवस की तैयारियां तेज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए यूपी रोडवेज बसों में 50 प्रतिशत किराया छूट की घोषणा की। इसके साथ ही मोहर्रम के दौरान हथियार प्रदर्शन और तेज डीजे पर रोक लगाई गई है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित होंगे। बेसिक स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां 24 जून तक बढ़ा दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर यूपी रोडवेज बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसमें कानून-व्यवस्था, आगामी त्योहारों और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। यह छूट प्रदेश भर की सरकारी बसों में लागू होगी, जिससे हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में मुख्यमंत्री ने मोहर्रम के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मोहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। जुलूसों में हथियारों का प्रदर्शन, नई परंपरा शुरू करने और कानफोड़ू डीजे व अनियंत्रित ढोल-ताशों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ताजियों की ऊंचाई 10 से 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय लोगों से संवाद करें और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क रहें। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाए, लेकिन कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 57 हजार ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है और यह शरीर व मन को स्वस्थ रखने का सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। इस वर्ष की थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' है। सीएम ने निर्देश दिए कि 20 जून को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए और योग दिवस पर अमृत सरोवरों तथा ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास हो। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं, एनसीसी, स्काउट-गाइड और एनएसएस के स्वयंसेवकों को भी कार्यक्रमों से जोड़ने को कहा। इसके अलावा, सीएम ने जनता दर्शन और जनसुनवाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए तथा लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सीएमओ की तैनाती नहीं है, वहां तीन दिन में नियुक्ति की जाए। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायतों की समीक्षा की और कुछ जिलों में निस्तारण की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जल्द सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा, योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में बड़ा बदलाव किया है। अब हर साल 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जबकि पहले 15 जून तक छुट्टियां होती थीं। यह आदेश अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने जारी किया है। इससे प्राइमरी स्कूलों के लाखों छात्रों को अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जिससे वे चिलचिलाती गर्मी से राहत पा सकेंगे। सरकार का यह कदम शैक्षणिक कैलेंडर को समायोजित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर यूपी रोडवेज बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया, जिसमें कानून-व्यवस्था, आगामी त्योहारों और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। यह छूट प्रदेश भर की सरकारी बसों में लागू होगी, जिससे हजारों छात्रों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में मुख्यमंत्री ने मोहर्रम के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मोहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। जुलूसों में हथियारों का प्रदर्शन, नई परंपरा शुरू करने और कानफोड़ू डीजे व अनियंत्रित ढोल-ताशों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ताजियों की ऊंचाई 10 से 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय लोगों से संवाद करें और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क रहें। माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाए, लेकिन कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 57 हजार ग्राम पंचायतों और 762 नगरीय निकायों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है और यह शरीर व मन को स्वस्थ रखने का सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। इस वर्ष की थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' है। सीएम ने निर्देश दिए कि 20 जून को विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए और योग दिवस पर अमृत सरोवरों तथा ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास हो। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं, एनसीसी, स्काउट-गाइड और एनएसएस के स्वयंसेवकों को भी कार्यक्रमों से जोड़ने को कहा। इसके अलावा, सीएम ने जनता दर्शन और जनसुनवाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए तथा लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में सीएमओ की तैनाती नहीं है, वहां तीन दिन में नियुक्ति की जाए। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन और आईजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायतों की समीक्षा की और कुछ जिलों में निस्तारण की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जल्द सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा, योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में बड़ा बदलाव किया है। अब हर साल 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा, जबकि पहले 15 जून तक छुट्टियां होती थीं। यह आदेश अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने जारी किया है। इससे प्राइमरी स्कूलों के लाखों छात्रों को अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जिससे वे चिलचिलाती गर्मी से राहत पा सकेंगे। सरकार का यह कदम शैक्षणिक कैलेंडर को समायोजित करने के उद्देश्य से उठाया गया है





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