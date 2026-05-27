सीएम धामी ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नए प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का लोकार्पण किया। यह भवन 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है और विश्वविद्यालय के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का लोकार्पण किया। यह भवन लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है और अब विश्वविद्यालय की प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह भवन विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यहां के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करेगा। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी और तब से यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। विश्वविद्यालय का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता सोबन सिंह जीना के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया। स्थापना के बाद से विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए हैं, लेकिन प्रशासनिक भवन की कमी के कारण कई गतिविधियां पुराने भवनों से संचालित होती रहीं। नए भवन के निर्माण से प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आएगी और कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उचित कार्यस्थल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में कई उच्च शिक्षण संस्थानों का विकास हुआ है और यह विश्वविद्यालय उनमें से एक है। नए भवन से न केवल प्रशासनिक गतिविधियां सुचारू होंगी, बल्कि परिसर का सौंदर्य भी बढ़ेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि भवन को हरित प्रौद्योगिकी और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिसमें वातानुकूलित कार्यालय, डिजिटल कक्षाएं और ऊर्जा-कुशल प्रणाली शामिल हैं। इसके अलावा, कुलपति आवास से विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों को परिसर में ही रहने की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आएगी। इस अवसर पर स्थानीय विधायक, जिलाधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि जल्द ही सभी प्रशासनिक कार्यालयों को नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह कदम विश्वविद्यालय को एक नई पहचान देगा और छात्रों तथा शोधार्थियों के लिए बेहतर अवसर सृजित करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि यह विश्वविद्यालय जल्द ही देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल हो। इसके लिए अतिरिक्त सुविधाओं जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल के मैदानों के विकास की योजना भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास का लोकार्पण किया। यह भवन लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है और अब विश्वविद्यालय की प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह भवन विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यहां के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्रदान करेगा। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी और तब से यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। विश्वविद्यालय का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता सोबन सिंह जीना के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने क्षेत्र के विकास में अहम योगदान दिया। स्थापना के बाद से विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए हैं, लेकिन प्रशासनिक भवन की कमी के कारण कई गतिविधियां पुराने भवनों से संचालित होती रहीं। नए भवन के निर्माण से प्रशासनिक कार्यों में दक्षता आएगी और कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उचित कार्यस्थल मिलेगा। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में कई उच्च शिक्षण संस्थानों का विकास हुआ है और यह विश्वविद्यालय उनमें से एक है। नए भवन से न केवल प्रशासनिक गतिविधियां सुचारू होंगी, बल्कि परिसर का सौंदर्य भी बढ़ेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि भवन को हरित प्रौद्योगिकी और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिसमें वातानुकूलित कार्यालय, डिजिटल कक्षाएं और ऊर्जा-कुशल प्रणाली शामिल हैं। इसके अलावा, कुलपति आवास से विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों को परिसर में ही रहने की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आएगी। इस अवसर पर स्थानीय विधायक, जिलाधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि जल्द ही सभी प्रशासनिक कार्यालयों को नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह कदम विश्वविद्यालय को एक नई पहचान देगा और छात्रों तथा शोधार्थियों के लिए बेहतर अवसर सृजित करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि यह विश्वविद्यालय जल्द ही देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल हो। इसके लिए अतिरिक्त सुविधाओं जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला और खेल के मैदानों के विकास की योजना भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी





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