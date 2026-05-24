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सीएम चौधरी: पशुपालकों को उन्नत नस्ल की गाय, भैंस, बकरी दिएगी, दूध और मछली उत्पादन में तरक्की

बिहार News

सीएम चौधरी: पशुपालकों को उन्नत नस्ल की गाय, भैंस, बकरी दिएगी, दूध और मछली उत्पादन में तरक्की
गौतभैंसहरी गमछे
📆24-05-2026 16:46:00
📰Dainik Jagran
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सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार की डेरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने भीष्मयुक्त विकास खाद्य निधि (कांफेड) के माध्यम से पशुपालकों को उन्नत नस्ल की गाय, भैंस, बकरी दिए जाने, सुधा के माध्यम से दूध उत्पादन 1.25 करोड़ लीटर हो जाने और नेपाल एवं सीमावर्ती राज्यों के मत्स्य पालकों की मछली के बाजार में बिहार की पहुंच सुनिश्चित करने को कहा”、“सीएम चौधरी ने पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाने का दिया था आदेश।

बिहार में पशुपालकों को मिलेगी उन्नत नस्ल की गाय- भैंस , दूध और मछली उत्पादन में होगा बंपर इजाफा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डेरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कांफेड के माध्यम से उन्नत नस्ल के पशु देने और सुधा के माध्यम से दूध उत्पादन 1.

25 करोड़ लीटर होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना में महिला पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाए। नेपाल एवं सीमावर्ती राज्यों के मछली के बाजार में बिहार के मत्स्य पालकों की मछली की पहुंच सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने मत्स्य का उत्पादन बढ़ाने को कहा। सुधा के माध्यम से दुग्ध का उत्पादन 40 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.25 करोड़ लीटर प्रतिदिन करने का निर्देश दिया

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

गौत भैंस हरी गमछे बिहार धूल्या मत्स्य उन्नत नस्ल भैंस गीत उन्हूप

 

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