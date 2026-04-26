सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक मुकाबला, जानिए कब और कहां देखें लाइव

चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2026 का महत्वपूर्ण मुकाबला 26 अप्रैल को चेन्नई में खेला जाएगा। सीएसके ने शानदार वापसी की है, जबकि गुजरात को पिछले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी।

चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सत्र में शानदार वापसी की है। शुरुआत में कुछ निराशाजनक प्रदर्शनों के बाद, टीम ने पिछले चार मैचों में से तीन में जीत हासिल करके अपनी लय वापस पा ली है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 103 रनों की बड़ी जीत इस आत्मविश्वास का प्रमाण है, जिसमें संजू सैमसन ने शानदार शतक जमाया था। ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली सीएसके फिलहाल छह अंकों के साथ प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है और वे अब किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। टीम की वर्तमान स्थिति काफी मजबूत दिख रही है। मुंबई के खिलाफ मिली जीत में सैमसन की बेहतरीन पारी और अकील हुसैन के नेतृत्व में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से, यह जीत टीम के स्टार खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी (पिंडली की चोट) और युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे (हैमस्ट्रिंग की चोट) के बिना हासिल की गई, जो टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि, सीएसके के लिए कुछ चिंता के क्षेत्र अभी भी मौजूद हैं। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मध्य क्रम की बल्लेबाजी में निरंतरता और आक्रामक दृष्टिकोण की कमी देखी गई है। मध्यक्रम को साझेदारी निभाने और अवसरों का बेहतर ढंग से फायदा उठाने की आवश्यकता है। वहीं, गुजरात टाइटंस के लिए चीजें उतनी अच्छी नहीं रही हैं। टीम अभी तक अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने में विफल रही है और पिछले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस ने उन्हें 99 रनों से हराया, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने पांच विकेट से पराजित किया। गुजरात के भी छह अंक हैं, लेकिन खराब रन रेट के कारण वे तालिका में सातवें स्थान पर हैं। आक्रामक बल्लेबाजी को बढ़ावा देने वाले प्रारूप में उनका रूढ़िवादी दृष्टिकोण अक्सर कारगर साबित नहीं हुआ है। विशेष रूप से, मध्य क्रम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और वे अक्सर अच्छी शुरुआत का लाभ उठाने में विफल रहे हैं। गुजरात के पास प्रसिद्ध कृष्णा, कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। युवा अशोक शर्मा ने भी छह विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। स्पिन गेंदबाजी विभाग में राशिद खान एकमात्र भरोसेमंद विकल्प बने हुए हैं, जबकि मानव सुथार को अभी तक ज्यादा मौके नहीं मिले हैं और वाशिंगटन सुंदर का प्रदर्शन भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। गुजरात टाइटंस के लिए एक सकारात्मक पहलू साई सुदर्शन का आरसीबी के खिलाफ प्रभावशाली शतक रहा है। शुभमन गिल ने तीन अर्धशतकों सहित 293 रन बनाए हैं, जबकि जोस बटलर ने भी 231 रन का योगदान दिया है। चेन्नई में होने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमें अपनी जीत की हैटट्रिक लगाने के लिए बेताब होंगी। सीएसके घरेलू मैदान पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना चाहेगी, जबकि गुजरात टाइटंस अपनी हार का सिलसिला तोड़ने और प्लेऑफ की दौड़ में वापस आने की कोशिश करेगी। इस मैच के लिए संभावित प्लेइंग-11 इस प्रकार है: गुजरात टाइटंस : शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज। सीएसके : ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जैमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, गुरजपनीत सिंह, मुकेश चौधरी। यह मुकाबला 26 अप्रैल, रविवार को चेन्नई के एमए.

चिदंबरम स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 3:00 बजे किया जाएगा। दर्शक स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों पर मैच का प्रसारण देख सकते हैं और जियोहॉटस्टार एप पर लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, Amarujala.com पर आपको मैच के लाइव अपडेट्स भी मिलेंगे। यह मैच निश्चित रूप से रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें अपनी सर्वश्रेष्ठ एकादश के साथ मैदान में उतरेंगी और जीत के लिए पूरी कोशिश करेंगी





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सीएसके गुजरात टाइटंस आईपीएल 2026 क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग

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