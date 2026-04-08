सीकर में बारिश का कहर: गेहूं की फसल को भारी नुकसान, मौसम विभाग का अलर्ट जारी

सीकर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुई तेज बारिश से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल से मौसम में फिर बदलाव की संभावना जताई है। अन्य राज्यों में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है।

सीकर में बारिश का कहर: गेहूं की फसल को भारी नुकसान\ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण सीकर जिले में मंगलवार देर रात से शुरू हुई बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। 4 अप्रैल को सक्रिय हुए नए वेदर सिस्टम के प्रभाव से बीती रात जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश हुई, जिसके बाद आज सुबह झामावास गांव में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते दृश्यता केवल 70 से 80 मीटर तक ही सीमित रही। हालांकि, सीकर शहर में मौसम साफ रहा, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश के बाद

खेतों में हल्की धुंध छाई रही और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस अप्रत्याशित बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार थी। बारिश ने खेतों में खड़ी पकी हुई फसलों को जलमग्न कर दिया है, जिससे उपज को भारी नुकसान होने की आशंका है। नागवा गांव के एक खेत में तो पकी हुई फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई।\मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है, हालांकि आसमान में छितराए हुए बादल दिखाई दे रहे हैं और सुबह 11 बजे तक हवा में ठंडक बनी रही। सीकर के फतेहपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आज सुबह का न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री और अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मंगलवार को दिन भर रुक-रुककर बारिश का दौर चलता रहा और शाम को तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 9 अप्रैल से मौसम में फिर बदलाव होने की संभावना है। बीती रात बादलों की तेज गर्जना हुई और बिजली चमकी, जिसके बाद तेज हवाओं के साथ रुक-रुककर बारिश हुई। आज सुबह से हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं और मौसम में बदलाव के कारण हल्की ठंड भी महसूस हो रही है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर सबसे ज्यादा सीकर और शेखावाटी सहित उत्तर-पूर्वी हिस्सों में रहेगा। 9 अप्रैल तक तापमान में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन उसके बाद वापस तापमान में बढ़ोतरी होने और आसमान साफ रहने की संभावना है।\इस बीच, सीकर में हुई बारिश के अलावा, अन्य जगहों पर भी मौसम में बदलाव देखने को मिला है। उत्तराखंड के चार धामों में बर्फबारी हुई है, जबकि चकराता में भारी स्नोफॉल हुआ है। मध्य प्रदेश में 3 चक्रवात सक्रिय हैं, जिसके कारण 7 जिलों में बारिश हो रही है। प्रयागराज में रात में आंधी-बारिश हुई, जबकि दिन में कड़ी धूप खिली। झांसी में आज आंधी-बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी आंधी-बारिश का दौर जारी है, जिसमें मुजफ्फरनगर में 20 फीट सड़क धंस गई। देहरादून में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पाली में लोगों ने ओलावृष्टि को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके अतिरिक्त, सीकर में बारिश के कारण कई अन्य समस्याएं भी सामने आई हैं। पौधशाला में 40% पौधे सूख गए, जिसके लिए मॉनिटरिंग में लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया है। एक नाबालिग कोचिंग छात्र के लापता होने की खबर भी सामने आई है, जिसकी मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।\इसके अलावा, इन्फ्लूएंसर को दिए इंटरव्यू में जातिसूचक गालियां देने का मामला भी सामने आया है





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सीकर बारिश गेहूं की फसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौसम

United States Latest News, United States Headlines