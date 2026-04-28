सीकर में आंधी-बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत

सीकर में सोमवार को आए अंधड़ और हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। अगले एक सप्ताह तक मौसम में बार-बार बदलाव की संभावना है।

सीकर जिले में सोमवार को आए अचानक अंधड़ और हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को सीकर का तापमान लगभग 3.5 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। सोमवार की रात सीकर के कुछ क्षेत्रों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई थी, जिससे वातावरण में नमी आ गई। पिछले डेढ़ सप्ताह से सीकर में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। बीते 24 घंटों में इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया था, लेकिन इसके तुरंत बाद आए आंधी - बूंदाबांदी के कारण तापमान में राहत मिली है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, निम्न वायुदाब के बनने के कारण सोमवार शाम को मौसम में यह बदलाव आया था। आसमान साफ होने के बावजूद, तेज धूप के कारण दिनभर गर्मी महसूस की गई। सीकर जिले के फतेहपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम केंद्र ने मंगलवार को अधिकतम तापमान 40.

5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। इससे पहले, सोमवार को अधिकतम तापमान 44.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस था। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि आंधी-बूंदाबांदी के बाद तापमान में कितनी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक सीकर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे मौसम में बार-बार बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि सीकर सहित पूरे उत्तरी-पूर्वी राजस्थान में एक नया मौसम तंत्र सक्रिय हो गया है। इस नए सिस्टम के कारण अगले एक सप्ताह तक मौसम अप्रत्याशित बना रहेगा। अप्रैल महीने के अंतिम दो दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। इस दौरान धूल भरी आंधियां और हल्की बारिश होने की भी संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे गर्मी से बचाव के लिए उचित उपाय करें और मौसम के पूर्वानुमान पर ध्यान दें। छत्तीसगढ़ में भी दिनभर महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं। सीकर में हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है, लेकिन गर्मी अभी भी बरकरार है। देहरादून में हीट वेव (लू) का असर महसूस किया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। हाल ही में, तेज अंधड़ और बारिश के कारण एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी तबाही मची थी। पूरे बिहार में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और अगले कुछ दिनों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। किसानों को भी अपनी फसलों को बचाने के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी गई है। गर्मी के मौसम में इस तरह के अचानक बदलाव लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी है। सीकर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। लोगों से अनुरोध है कि वे किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मौसम विभाग के निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें





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