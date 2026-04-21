सीजफायर पर गहराया संकट: ईरान की खामोशी से बढ़ी युद्ध की आशंका, बुधवार सुबह खत्म हो रही समयसीमा

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा संघर्षविराम बुधवार सुबह समाप्त होने को है। शांति वार्ता को लेकर ईरान की चुप्पी और अमेरिकी नेतृत्व की अनिर्णायक स्थिति ने क्षेत्र में फिर से बड़े युद्ध का खतरा पैदा कर दिया है।

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्षविराम की समयसीमा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिससे मध्य पूर्व के साथ-साथ पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ गई हैं। बुधवार सुबह 5:20 बजे का समय निर्णायक साबित होगा, क्योंकि इसी समय संघर्षविराम की मियाद समाप्त हो रही है। इस स्थिति ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है। पाकिस्तान, जो इस शांति वार्ता के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है, ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर कोई ठोस समाधान नहीं निकलता

है, तो दोनों देशों के बीच फिर से भीषण सैन्य टकराव शुरू हो सकता है। यह संकट न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। शांति वार्ता के मोर्चे पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। एक ओर जहां अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की वॉशिंगटन से रवानगी को लेकर संशय बरकरार है, वहीं दूसरी ओर ईरान की चुप्पी ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। व्हाइट हाउस की ओर से यह जानकारी दी गई है कि वेंस अभी भी वॉशिंगटन में नीतिगत बैठकों में व्यस्त हैं, जिसका सीधा अर्थ यह है कि अमेरिका की ओर से वार्ता के लिए कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने पहले ही संघर्षविराम को बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे दबाव और अधिक बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई द्वारा वार्ता में शामिल होने की संभावनाओं को खारिज करने के बाद, शांति की सभी उम्मीदें लगभग खत्म होती नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की मेज पर वापस लौटने की अपील की है, लेकिन तेहरान के रुख में नरमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। इस संपूर्ण घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति को एक कठिन मोड़ पर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के अनुसार, इस्लामाबाद लगातार ईरान के साथ संपर्क में है ताकि संवाद का कोई रास्ता निकाला जा सके, लेकिन ईरान की खामोशी एक बड़ा अवरोध बनी हुई है। यदि बुधवार सुबह तक कोई नया समझौता नहीं होता है, तो मध्य एशिया के इस क्षेत्र में तनाव एक अनियंत्रित युद्ध में बदल सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञ इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि यदि युद्ध दोबारा शुरू होता है, तो इसके परिणाम पिछले संघर्षों से अधिक विनाशकारी हो सकते हैं। दुनिया अब एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां कूटनीति की विफलता का अर्थ लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ना होगा। सभी की नजरें अब समय की सुइयों पर टिकी हैं, क्योंकि अगले कुछ घंटे ही यह तय करेंगे कि विश्व शांति की दिशा में आगे बढ़ेगा या एक और विनाशकारी संघर्ष का गवाह बनेगा





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