सीजफायर पर ईरान के सर्वोच्च नेता का बयान: युद्ध खत्म नहीं, फायरिंग रोकी जाए

अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम पर सहमति बनी, जिसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने सेना को फायरिंग रोकने का आदेश दिया। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि यह युद्ध का अंत नहीं है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वह किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है।

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने सीजफायर पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने सेना को फिलहाल फायरिंग बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि एक अस्थायी विराम है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, दो सप्ताह के युद्धविराम पर सहमति बनी है। खामेनेई ने अपने बयान में कहा कि सैन्य शाखाओं को सर्वोच्च नेता के आदेश का पालन करते हुए फायरिंग बंद करनी चाहिए, लेकिन यह युद्ध का अंत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी संभावित खतरे से निपटने

के लिए तैयार है और दुश्मन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है।\युद्धविराम के बावजूद, ईरान ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि यह कदम युद्ध खत्म होने का संकेत नहीं है और अगर अमेरिका या इजराइल की ओर से कोई भी छोटी सी गलती होती है तो उसका जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। बयान में कहा गया कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और दुश्मन की किसी भी गलती का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 39 दिन के युद्ध के बाद कूटनीतिक पहल शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप सीजफायर पर सहमति बनी। इस संघर्ष में अब तक कई देशों में बड़ी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है। ईरान ने अपने नागरिकों के बलिदान के लिए धन्यवाद देते हुए दावा किया कि युद्ध के अधिकांश लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं और दुश्मन को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। ईरान ने साफ किया है कि इन शर्तों पर सहमति बनने के बाद ही वह युद्ध के अंत को स्वीकार करेगा।\अमेरिका ने 15-सूत्रीय प्रस्ताव दिया था, जिसके जवाब में ईरान ने 10-सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा करते हुए इसे दोनों पक्षों का युद्धविराम बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर चुका है और अब दीर्घकालिक शांति समझौते की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दो हफ्तों का समय जरूरी है। हालांकि उन्होंने शर्त रखी कि ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित तरीके से खोलना होगा। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और स्थायी समाधान खोजने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। इस बीच, क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इस संघर्ष के कारण मानवीय संकट पैदा हो गया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। विभिन्न संगठन इन प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं





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