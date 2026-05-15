सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की और कहा कि वे मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, और फिर व्यवस्था पर हमला करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि, 'कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें न तो कोई रोज़गार मिलता है और न ही किसी पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया, आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं, और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।'

सीजेआई बोले- बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे: ये मीडिया, सोशल मीडिया और RTI एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। पीटीआई के मुताबिक सीजेआई ने यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की। उन्होंने कहा कि, 'कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें न तो कोई रोज़गार मिलता है और न ही किसी पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया, आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं, और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।.

सीजेआई बोले- बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे: ये मीडिया, सोशल मीडिया और RTI एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं। पीटीआई के मुताबिक सीजेआई ने यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की। उन्होंने कहा कि, 'कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें न तो कोई रोज़गार मिलता है और न ही किसी पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया, आरटीआई कार्यकर्ता और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं, और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।





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