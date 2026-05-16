सीजेआई सूर्यकांत: बेरोजगार युवा 'कॉकरोच' बनते हैं

सीजेआई सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं की समाज के विकास और हो रहे बदलाव के बारे में अपनी चिंता दर्ज कराते हुए उन्हें कॉकरोच की तरह बताया गया. उन्होंने इसे उनके लिए चुनौती बताया और भविष्य में उन्हें मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बनने का वर्णन करते हुए कहा.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शुक्रवार (15 मई) को एक सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे 'कॉकरोच' जैसे हैं, जो आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं.

की ख़बर के मुताबिक, सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच एक वकील द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाने को लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई कर रही थी. इसी दौरान चीफ जस्टिस ने कुछ वकीलों की लॉ डिग्री पर सवाल उठाते हुए न्यायपालिका पर बढ़ते 'अनुचित हमलों' को लेकर कड़ी टिप्पणी की





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सीजेआई सूर्यकांत के बयान बेरोजगार युवाओं की टिप्पणी कॉकरोच बनने के बाद व्यवस्था पर सवाल उठाने लगने लॉ डिग्री पर सवाल

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