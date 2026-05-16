सीडीएस जनरल अनिल चौहान: हर सैनिक की तरह मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव साझा करना चाहते हैं

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हर सैनिक की तरह वह भी जल्द सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन करीब आधी सदी की सैन्य सेवा से मिले अनुभव को भारतीय सशस्त्र बलों की नई पीढ़ी के अधिकारियों के साथ साझा करना चाहते हैं। उन्होंने मानेकशॉ सेंटर में आयोजित 'सेना संवाद' कार्यक्रम में यह बात कही। जनरल चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) के प्रशिक्षण काल को जोड़ दिया जाए तो वर्दी में उनकी यात्रा लगभग 49 वर्षों की हो चुकी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के पिछले सैन्य अभियानों से पूरी तरह अलग बताया और कहा कि यह युद्ध पारंपरिक 'कांटैक्ट वारफेयर' से अलग था और इसमें नई तकनीकों का व्यापक इस्तेमाल हुआ। जनरल चौहान ने यह भी कहा कि उनकी अगली पुस्तक का विषय ऑपरेशन सिंदूर होगा।

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