सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास पर दिया जोर

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, आधुनिक तकनीकों के विकास और स्वदेशीकरण पर जोर दिया। उन्होंने भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहने और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्वदेशी प्रणालियों के उपयोग, अनुसंधान और नवाचार में निवेश, और रक्षा खरीद मैनुअल 2025 के महत्व को भी रेखांकित किया।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ( सीडीएस ) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अंतरिक्ष और साइबर युद्ध के लिए हथियारों के विकास हेतु नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, उन्होंने हथियार प्रणाली, प्लेटफॉर्म और नेटवर्क के स्वदेशी विकास पर भी जोर डाला। सीडीएस जनरल चौहान ने झारखंड के रांची में आयोजित ईस्ट टेक सेमिनार में बोलते हुए कहा कि हथियारों का रणनीतिक चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) की

नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने रक्षा उत्पादन क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तथा अन्य आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर बल दिया। जनरल चौहान ने यह भी कहा कि भारत में रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण की प्रक्रिया भले ही देर से शुरू हुई हो, लेकिन देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सशस्त्र बलों को भविष्य की तकनीकों से लैस करने और देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अनुसंधान और नवाचार में निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सैनिकों, वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता का उल्लेख करते हुए, जनरल चौहान ने कहा कि यदि आप युद्ध में आधुनिक बने रहना चाहते हैं, तो आपको कल्पनाशील होना होगा और रोज कुछ नया और अभिनव लाना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन केवल सैनिकों पर ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों पर भी समान रूप से लागू होता है। एक सैनिक अपनी रणनीति में, एक वैज्ञानिक अपने हथियार डिजाइन में, और एक उद्योगपति समय और लागत दक्षता में रचनात्मकता का प्रदर्शन करेगा। सीडीएस ने जोर देते हुए कहा कि हमें न केवल प्लेटफॉर्म में, बल्कि हथियार प्रणाली और नेटवर्क में भी आत्मनिर्भरता विकसित करनी होगी। उन्होंने स्वीकार किया कि प्लेटफॉर्म के मामले में शायद हमने उतना अच्छा काम नहीं किया हो, लेकिन हथियार प्रणाली के क्षेत्र में हमने काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और विकास में निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि हम भविष्य की तकनीक का उपयोग करके आज के युद्धों को जीत सकें या लड़ सकें।\जनरल चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें युद्ध, युद्ध कौशल और युद्ध नीति के पश्चिमी विचारों के गुलाम नहीं बने रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध विज्ञान और कला दोनों है। वर्तमान समय में, एक योद्धा को रचनात्मक और अभिनव सोच वाला होना चाहिए। जब तक हम रचनात्मक नहीं होंगे, तब तक हम रक्षा क्षेत्र में नेतृत्व हासिल नहीं कर सकते। सीडीएस ने बताया कि हथियार अब एक अलग श्रेणी में विकसित हो गए हैं, जो कम लागत में बहुत महंगे प्लेटफॉर्म को नष्ट करने में सक्षम हैं। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने बताया कि 50 करोड़ रुपये की मिसाइल 10,000 करोड़ रुपये के जहाज या विमान को नष्ट कर सकती है। उन्होंने नवाचार की रक्षा के लिए और युवा आविष्कारकों तथा रक्षा नवाचारकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत बौद्धिक संपदा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने घोषणा की कि लंबे समय से प्रतीक्षित रक्षा खरीद मैनुअल (डीपीएम) 2025 को मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा, जो पुराने 2009 संस्करण का स्थान लेगा। जनरल चौहान ने स्पष्ट किया कि नेटवर्क ने मानवयुक्त और मानव रहित इकाइयों को जोड़कर और सेना, नौसेना तथा वायुसेना को एक साथ मिलाकर एक एकीकृत युद्ध प्रणाली में प्लेटफॉर्म और हथियारों को एकीकृत किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत को स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करने में अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन देश ने हथियार प्रणालियों और नेटवर्क एकीकरण में अच्छा प्रदर्शन किया है। इनमें से कई समाधान स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रणालियों की सफलता का उल्लेख किया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, डीआरडीओ द्वारा विकसित जैमिंग सिस्टम, रडार सिस्टम और सुरक्षित संचार सफलतापूर्वक तैनात किए गए थे। उन्होंने बताया कि सोलर नागस्त्र और डीआरडीओ के आईएएएस सिस्टम जैसे निजी क्षेत्र के उत्पादों को भी सेना और नौसेना नेटवर्क में एकीकृत किया गया है, जो पिछले दो वर्षों में भारत की सफलताओं को दर्शाता है। जनरल चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि परियोजना का चयन खतरे के आधार पर और क्षमता की कमी के आधार पर होना चाहिए, और सशस्त्र बलों को प्राथमिकता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने डीआरडीओ की चल रही परियोजनाओं की गहन समीक्षा करने की सिफारिश की, ताकि उनकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन किया जा सके, विशेषकर उन परियोजनाओं का जो एक दशक से अधिक समय पहले शुरू की गई थीं।\सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिक तकनीकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहने के लिए अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना होगा। उन्होंने रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण और अनुसंधान एवं विकास में निवेश की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल चौहान ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने युवा आविष्कारकों और रक्षा नवाचारकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत बौद्धिक संपदा प्रणाली की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने हाल ही में स्वीकृत रक्षा खरीद मैनुअल (डीपीएम) 2025 की भी घोषणा की, जो स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देगा। जनरल चौहान ने सशस्त्र बलों में एकीकरण और स्वदेशी प्रणालियों के उपयोग पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी प्रणालियों की सफलता का उदाहरण दिया। जनरल चौहान ने डीआरडीओ की परियोजनाओं की गहन समीक्षा करने और रक्षा क्षेत्र में परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने के महत्व पर जोर दिया





Amar Ujala / 🏆 12. in İN हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

सीडीएस अनिल चौहान रक्षा आत्मनिर्भरता तकनीक स्वदेशीकरण डीपीएम अनुसंधान नवाचार

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

Nilambur By Election Result 2025 Live: നിലമ്പൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: വോട്ടെണ്ണൽ ഇന്ന് വിധിയറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം (LIVE)Nilambur By Election Result 2025 Live: നിലമ്പൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: വോട്ടെണ്ണൽ ഇന്ന് വിധിയറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം (LIVE)

और पढो »

Budh Gochar 2025: बुध की राशि में महापुरुष भद्र राजयोग, एक महीने बाद राजसी जीवन जिएंगे ये जातक; रॉकेट बन जाएगा करियरMahapurush Bhadra Rajyog 2025, Budh Gochar 2025, Grah Gochar 2025, महापुरुष भद्र राजयोग 2025, बुध गोचर 2025, ग्रह गोचर 2025, सितंबर ग्रह गोचर, महापुरुष भद्र राजयोग का राशियों पर प्रभाव

और पढो »

ஆசிய கோப்பை 2025: 8 அணிகளின் Squad இங்கே.. யார் பலம்?Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில் விளையாடும் 8 அணிகளின் Squad என்னென்ன என்பதை காணலாம்.

और पढो »

ஆசிய கோப்பை 2025: யுஏஇ-க்கு எதிரான போட்டி.. இந்தியாவின் பிளேயிங் 11 இதுதான்!Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடர் இன்று (செப்டம்பர் 09) ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி உள்ளது.

और पढो »

ITR Filing Deadline 2025: 15 सितंबर से आगे अंतिम डेट नहीं बढ़ाएगा वित्त मंत्रालय, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?वित्त मंत्रालय ने पहले ही FY 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की समय-सीमा 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दिया है.

और पढो »

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಈ 3 ಜನ್ಮರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ.. ದುಡ್ಡಿನ ಮಹಾಮಳೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗ !2025 Year Lucky Zodiac sign : 2025 ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

और पढो »