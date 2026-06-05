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सीढ़ी चढ़ने पर घुटने का दर्द: कारण, बचाव और इलाज

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सीढ़ी चढ़ने पर घुटने का दर्द: कारण, बचाव और इलाज
घुटने का दर्दसीढ़ी चढ़नाऑस्टियोअर्थराइटिस
📆05-06-2026 04:52:00
📰NBT Hindi News
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सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में दर्द के कारण और उपाय। जानें ऑस्टियोअर्थराइटिस, पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, मोटापा, मांसपेशियों की कमजोरी आदि से जुड़ी जानकारी और राहत के टिप्स।

सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में दर्द एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसे अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। यह दर्द कई कारणों से हो सकता है, जिनमें ऑस्टियोअर्थराइटिस , पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम , मोटापा , मांसपेशियों की कमजोरी, और लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठना शामिल है। ऑस्टियोअर्थराइटिस में घुटनों के बीच की कुशन धीरे-धीरे खत्म हो जाती है, जिससे हड्डियाँ आपस में रगड़ने लगती हैं और दर्द होता है। पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम में घुटने के आगे की हड्डी (पटेला) सही से नहीं घूमती, जिससे सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है। अधिक वजन भी घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे दर्द बढ़ता है। जांघ की मांसपेशियों की कमजोरी (quadriceps weakness) जोड़ों को अस्थिर कर सकती है, जिससे दर्द होता है। इसके अलावा लंबे समय तक बैठे रहने से घुटनों के जोड़ अकड़ जाते हैं और सीढ़ी चढ़ते समय दर्द महसूस होता है। इस दर्द को नजरअंदाज करने से स्थिति और गंभीर हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार, सीढ़ी चढ़ते समय घुटने के दर्द को कम करने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, वजन कम करना बेहद जरूरी है क्योंकि मोटापा घुटनों पर दबाव बढ़ाता है। नियमित व्यायाम, विशेषकर जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम, दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। सीढ़ी चढ़ते समय घुटने के ब्रेस (Knee Brace) का उपयोग करने से सपोर्ट मिलता है। यदि पहले से कोई बीमारी है, जैसे ऑस्टियोअर्थराइटिस , तो समय पर दवा और थेरेपी लेना जरूरी है। इसके अलावा, सही मुद्रा में बैठना और लंबे समय तक एक ही स्थिति में न रहना भी फायदेमंद है। यदि दर्द बना रहे या बढ़े, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घुटने के दर्द को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। डॉक्टर की सलाह पर फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ या सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। कम उम्र के लोगों को भी यह समस्या हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम युक्त आहार लें, और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएँ। समय पर इलाज से घुटने की समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। याद रखें, सीढ़ी चढ़ना एक दैनिक गतिविधि है, लेकिन इसे दर्द रहित बनाना हमारी जिम्मेदारी है.

सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में दर्द एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसे अनदेखा करना खतरनाक हो सकता है। यह दर्द कई कारणों से हो सकता है, जिनमें ऑस्टियोअर्थराइटिस, पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, मोटापा, मांसपेशियों की कमजोरी, और लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठना शामिल है। ऑस्टियोअर्थराइटिस में घुटनों के बीच की कुशन धीरे-धीरे खत्म हो जाती है, जिससे हड्डियाँ आपस में रगड़ने लगती हैं और दर्द होता है। पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम में घुटने के आगे की हड्डी (पटेला) सही से नहीं घूमती, जिससे सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है। अधिक वजन भी घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे दर्द बढ़ता है। जांघ की मांसपेशियों की कमजोरी (quadriceps weakness) जोड़ों को अस्थिर कर सकती है, जिससे दर्द होता है। इसके अलावा लंबे समय तक बैठे रहने से घुटनों के जोड़ अकड़ जाते हैं और सीढ़ी चढ़ते समय दर्द महसूस होता है। इस दर्द को नजरअंदाज करने से स्थिति और गंभीर हो सकती है। डॉक्टरों के अनुसार, सीढ़ी चढ़ते समय घुटने के दर्द को कम करने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, वजन कम करना बेहद जरूरी है क्योंकि मोटापा घुटनों पर दबाव बढ़ाता है। नियमित व्यायाम, विशेषकर जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम, दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। सीढ़ी चढ़ते समय घुटने के ब्रेस (Knee Brace) का उपयोग करने से सपोर्ट मिलता है। यदि पहले से कोई बीमारी है, जैसे ऑस्टियोअर्थराइटिस, तो समय पर दवा और थेरेपी लेना जरूरी है। इसके अलावा, सही मुद्रा में बैठना और लंबे समय तक एक ही स्थिति में न रहना भी फायदेमंद है। यदि दर्द बना रहे या बढ़े, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घुटने के दर्द को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। डॉक्टर की सलाह पर फिजियोथेरेपी, दवाइयाँ या सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। कम उम्र के लोगों को भी यह समस्या हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक है। हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी और कैल्शियम युक्त आहार लें, और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएँ। समय पर इलाज से घुटने की समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। याद रखें, सीढ़ी चढ़ना एक दैनिक गतिविधि है, लेकिन इसे दर्द रहित बनाना हमारी जिम्मेदारी है

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घुटने का दर्द सीढ़ी चढ़ना ऑस्टियोअर्थराइटिस पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम मोटापा

 

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