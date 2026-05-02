सीतापुर: ट्यूटर ने सात वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ की, मुकदमा दर्ज

सीतापुर में एक ट्यूटर द्वारा सात वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने की घटना सामने आई है। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है।

सीतापुर जिले के एक मोहल्ले में शुक्रवार की देर शाम एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। एक ट्यूटर , जो एक सात वर्षीय बालिका को ट्यूशन पढ़ाने आया था, ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। यह घटना तब हुई जब बालिका के परिवार के सदस्य बाजार गए हुए थे। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ट्यूटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच जारी है और पुलिस इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार, आरोपी ट्यूटर शहर के दूसरे मोहल्ले में भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, जिसमें एक बालिका और उसके दो भाई शामिल हैं। शुक्रवार की शाम वह उसी सिलसिले में ट्यूशन पढ़ाने गया था। बालिका के घर पर वह सात वर्षीय बालिका और उसके दो भाई मौजूद थे, जबकि उनके माता-पिता किसी जरूरी काम से बाजार गए हुए थे। आरोप है कि ट्यूटर ने पहले दोनों भाइयों को किसी बहाने से एक कमरे में बंद कर दिया, ताकि वह बालिका के साथ अकेली हो सके। इसके बाद उसने बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। कमरे में बंद भाइयों ने जब यह महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपने माता-पिता को मोबाइल फोन पर सूचना दी। उन्होंने बताया कि उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया है और ट्यूटर बालिका के साथ अकेला है। माता-पिता तुरंत घर पहुंचे और बच्चों से पूरी घटना की जानकारी ली। बच्चों ने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार के सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी ट्यूटर की जमकर पिटाई की और उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि, शुरू में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी की, जिससे परिवार के लोग और भी आक्रोशित हो गए। उन्होंने कोतवाली के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया। परिवार के सदस्यों का कहना था कि पुलिस इस गंभीर मामले में लापरवाही बरत रही है और आरोपी को उचित सजा मिलनी चाहिए। हंगामे की सूचना मिलने पर नगर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडेय मौके पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पुलिस ने परिवार की तहरीर के आधार पर आरोपी ट्यूटर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल ने बताया कि यह बालिका से छेड़छाड़ का मामला है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखकर तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और माता-पिता को अपने बच्चों के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक विश्वसनीय और चरित्रवान हों। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जनता का विश्वास बहाल किया है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज को भी मिलकर काम करना होगा और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना होगा.

सीतापुर जिले के एक मोहल्ले में शुक्रवार की देर शाम एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। एक ट्यूटर, जो एक सात वर्षीय बालिका को ट्यूशन पढ़ाने आया था, ने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। यह घटना तब हुई जब बालिका के परिवार के सदस्य बाजार गए हुए थे। इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ट्यूटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच जारी है और पुलिस इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार, आरोपी ट्यूटर शहर के दूसरे मोहल्ले में भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, जिसमें एक बालिका और उसके दो भाई शामिल हैं। शुक्रवार की शाम वह उसी सिलसिले में ट्यूशन पढ़ाने गया था। बालिका के घर पर वह सात वर्षीय बालिका और उसके दो भाई मौजूद थे, जबकि उनके माता-पिता किसी जरूरी काम से बाजार गए हुए थे। आरोप है कि ट्यूटर ने पहले दोनों भाइयों को किसी बहाने से एक कमरे में बंद कर दिया, ताकि वह बालिका के साथ अकेली हो सके। इसके बाद उसने बालिका के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। कमरे में बंद भाइयों ने जब यह महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपने माता-पिता को मोबाइल फोन पर सूचना दी। उन्होंने बताया कि उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया है और ट्यूटर बालिका के साथ अकेला है। माता-पिता तुरंत घर पहुंचे और बच्चों से पूरी घटना की जानकारी ली। बच्चों ने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार के सदस्यों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी ट्यूटर की जमकर पिटाई की और उसे कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि, शुरू में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी की, जिससे परिवार के लोग और भी आक्रोशित हो गए। उन्होंने कोतवाली के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया। परिवार के सदस्यों का कहना था कि पुलिस इस गंभीर मामले में लापरवाही बरत रही है और आरोपी को उचित सजा मिलनी चाहिए। हंगामे की सूचना मिलने पर नगर कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडेय मौके पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पुलिस ने परिवार की तहरीर के आधार पर आरोपी ट्यूटर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल ने बताया कि यह बालिका से छेड़छाड़ का मामला है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखकर तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और माता-पिता को अपने बच्चों के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक विश्वसनीय और चरित्रवान हों। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जनता का विश्वास बहाल किया है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज को भी मिलकर काम करना होगा और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना होगा





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

सीतापुर छेड़छाड़ ट्यूटर बालिका मुकदमा अपराध पुलिस

United States Latest News, United States Headlines