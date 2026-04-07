सीतामढ़ी में ठगी गिरोह का पर्दाफाश, साधु के वेश में करते थे ठगी

सीतामढ़ी नगर थाना क्षेत्र में सक्रिय ठगी गिरोह का पर्दाफाश, साधु और अन्य वेश में लोगों को बनाते थे शिकार, पांच गिरफ्तार, पंजाब के रहने वाले हैं सभी आरोपी, पुलिस कर रही है जांच
सीतामढ़ी , संवाद सूत्र। नगर थाना क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय ठगी के एक गिरोह का आखिरकार पर्दाफाश हो गया। यह गिरोह साधु और विभिन्न प्रकार के वेश में लोगों को अपना शिकार बना रहा था और चुपचाप ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। हैरानी की बात यह है कि गिरोह द्वारा लगातार नगर थाना क्षेत्र में घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन इतने दिनों तक नगर थाने की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई थी। मंगलवार को यह मामला तब सामने आया जब ठगी का शिकार बने सरावगी चौक निवासी संदीप कुमार ने हिम्मत दिखाते हुए
पुलिस को इसकी सूचना दी। छापेमारी कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित ने बताया कि आरोपित एक स्थानीय होटल में ठहरे हुए हैं और वहीं से अपने ठगी के नेटवर्क को संचालित कर रहे हैं। सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस हरकत में आई और छापेमारी कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी आरोपित पंजाब के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस इनके बारे में सत्यापन कर रही है। इस कारण उनके नाम पत्ते बताने से इंकार कर रही है। बताया जाता है कि ये लोग होटल में कमरा लेकर साधु का वेश धारण कर भोले-भाले लोगों को अपने झांसे में लेते थे और फिर उनसे ठगी करते थे। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपितों के पास से ठगी की गई एक अंगूठी भी बरामद की है, जिसे संदीप कुमार से ठगी की गई थी। सभी आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब तक हुई ठगी की वारदातों की भी होगी जांच। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य बदमाशों और अब तक हुई ठगी की वारदातों की भी जांच की जा रही है। आरोपितों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। यहां बता दें कि तीन दिन पूर्व भी नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड में एक महिला को शिकार बनाया गया था। इस मामले में इस गिरोह का हाथ है या नहीं पुलिस उस मामले में पूछताछ कर रही है। संदीप कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सभी आरोपित जेल जाएंगे। यह गिरोह पूरे बिहार में फैला हुआ है। ये लोगों को गुमराह कर ठगी का शिकार बना लेते हैं। उससे बचने की जरूरत है। लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों से बचें और ठगी करने वाले के बारे में पुलिस को सूचित करें। - राजीव कुमार सिंह, एसडीपीओ सदर, सीतामढ़ी।\सीतामढ़ी में ठगी के गिरोह का पर्दाफाश होने से स्थानीय लोगों में राहत की सांस है, लेकिन साथ ही सतर्कता बरतने की भी आवश्यकता है। गिरोह का तरीका काफी शातिर था, जो साधु और विभिन्न प्रकार के भेष बदलकर भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़े और ठगी के शिकार हुए अन्य लोगों की पहचान करे। इसके साथ ही, पुलिस को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है, ताकि वे ठगी से बच सकें।\इस घटना ने समाज में विश्वासघात और धोखे की भावना को जन्म दिया है। लोग अब अनजान लोगों पर भरोसा करने से हिचकिचाएंगे। यह जरूरी है कि लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को करें। सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की ठगी के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। जनता को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो धार्मिक वेश धारण करते हैं और दान या अन्य सहायता की मांग करते हैं। पुलिस को भी अपनी खुफिया जानकारी बढ़ानी चाहिए और ऐसे गिरोहों को पकड़ने के लिए कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।\गिरोह का पंजाब से संबंध होना चिंताजनक है, क्योंकि इससे पता चलता है कि यह एक अंतर-राज्यीय संगठित अपराध नेटवर्क हो सकता है। पुलिस को अन्य राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि गिरोह के सभी सदस्यों को पकड़ा जा सके और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। यह भी महत्वपूर्ण है कि पुलिस ठगी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ितों को सहायता प्रदान करे। पीड़ितों को कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। सरकार को ठगी के खिलाफ सख्त कानून बनाने चाहिए और लोगों को ठगी से बचाने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। जनता को भी ठगी के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए
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