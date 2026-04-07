सीतामढ़ी-निर्मली नई रेललाइन परियोजना: अंतिम सर्वेक्षण शुरू, कई प्रखंडों को पहली बार मिलेगी रेल सुविधा

सीतामढ़ी से निर्मली तक प्रस्तावित नई रेललाइन परियोजना के लिए अंतिम सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इस परियोजना के पूरा होने पर सीतामढ़ी के कई प्रखंडों को पहली बार रेल सुविधा मिलेगी, जिससे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना 2008-09 में स्वीकृत हुई थी और 2023 में इसे फिर से शुरू करने की अनुमति मिली है।

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी । सीतामढ़ी से बथनाहा , सोनबरसा , सुरसंड , भिट्ठामोड़, चोरौत व जयनगर होते हुए निर्मली तक प्रस्तावित 188 किलोमीटर लंबी नई रेललाइन परियोजना की प्रक्रिया अब तेजी पकड़ रही है। रेलवे ने इसके लिए डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने से पहले एलाइनमेंट के अंतिम सर्वेक्षण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। अंतिम सर्वेक्षण में कम से कम चार महीने का समय लगने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा होने पर सीतामढ़ी के बथनाहा , सोनबरसा , परिहार, सुरसंड , चोरौत प्रखंड पहली बार रेलमार्ग

से जुड़ जाएंगे। सीतामढ़ी जंक्शन से शुरू होकर यह रेलखंड अमघट्टा गुमटी के पास 101.7 कि.मी. तक सीधा आएगा, वहाँ से एक मोड़ लेते हुए भगवतीपुर, आमघटा, भैरोकोठी, बरियारपुर, रुपौली, बथनाहा, माधोपुर, लतीपुर, कोदरकट, दिग्घी, गोनाही, विशनपुर, बेला, परसाकला, दोस्तियां, अररिया, फारछहिया, चिलड़ा तक जाएगा जहाँ सोनबरसा में रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। उसके आगे हरिहरपुर, दलकावा, रजवाड़ा, पकड़िया, दामी, नरंगा, परिहार, मसहा, दुलारपुर, बनौली, सुरसंड, भिट्ठामोड़ होते हुए चोरौत के रास्ते जयनगर होते हुए निर्मली तक जाएगा।\पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता (निर्माण) महबूब आलम ने बताया कि राज्य सरकार के ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को एक पत्र भेजकर इस रेल परियोजना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि सीतामढ़ी - सुरसंड - जयनगर - निर्मली रेलवे लाइन के लिए अंतिम सर्वेक्षण से संबंधित निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य अभियंता ने यह भी बताया कि इस रूट के अंतिम सर्वेक्षण में कम से कम चार महीने का समय लगेगा। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूरा होने पर सीतामढ़ी जिले के बथनाहा, सोनबरसा, परिहार, सुरसंड प्रखंड को पहली बार रेल सुविधा मिलेगी। अब तक इन प्रखंडों के लोगों को रेल यात्रा के लिए बाजपट्टी, पुपरी या सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन आना पड़ता था। नई रेललाइन के निर्माण से इन तीनों प्रखंडों के अलावा पड़ोसी देश के नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। यह रेल परियोजना क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति देगी। किसानों को अपनी कृषि उपज को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी, व्यापारियों और छोटे उद्योगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने से कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, छात्र, नौकरीपेशा लोग और आम यात्री कम समय में सुरक्षित, सस्ती और सुलभ यात्रा कर सकेंगे। रेल संपर्क बढ़ने से सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन, विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।\गौरतलब है कि इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना को वर्ष 2008-09 में स्वीकृति मिली थी। विभिन्न कारणों से वर्ष 2019 में रेलवे बोर्ड द्वारा परियोजना को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया था। लंबे समय के बाद, 29 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना को फिर से शुरू करने की अनुमति दी, जिसके बाद सर्वेक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस परियोजना से क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। रेलवे द्वारा इस परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलमार्ग से जुड़ने से इन क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस परियोजना से न केवल परिवहन सुविधा बढ़ेगी, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। इस परियोजना की सफलता क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी





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